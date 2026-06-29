«До 11-го класса занималась только школьной программой»: как выпускница набрала рекордный балл на ЕГЭ

Только после успешной сдачи ЕГЭ Маша смогла по-настоящему выдохнуть Источник: Мария Вахрушева

Выпускница 11-го класса Мария Вахрушева набрала 200 баллов по двум предметам, получив максимальный балл по физике и химии. Также Маша сдавала профильную математику (98 баллов) и русский язык (89 баллов). В общей сложности за четыре экзамена она набрала феноменальные 387 баллов!

Наши коллеги из E1.RU поговорили с отличницей о том, сколько сил и времени она вложила в подготовку к экзаменам, и о дальнейших планах.

За ее высокими баллами — усердная подготовка. Будущая студентка призналась, что в 11-м классе посвящала учебе практически всё время, оставив на отдых лишь несколько дней в году.

«Готовилась я очень много, особенно по физике — с января 10-го класса, а в апреле стала ходить к репетиторам. По остальным предметам начала подготовку летом перед выпускным классом. Основная подготовка пришлась на учебный год. Можно сказать, фактически к ЕГЭ я подготовилась за год: занималась каждый день, приходила со школы, чуть-чуть отдыхала и тут же садилась за подготовку », — говорит Маша.

Даже в каникулы у меня было очень мало дней без учебы — наверное, только Новый год, день рождения и последний звонок. Мария Вахрушева набрала 387 баллов на ЕГЭ

Единственной отдушиной во время учебы стали танцы — ими Мария занимается с детства, выступает в коллективе.

«Я активно занимаюсь танцами, поэтому три раза в неделю отвлекалась от учебы, когда ходила на тренировки. Я с детства состою в танцевальном коллективе, мы выступаем в основном с эстрадными танцами и современной хореографией», — рассказывает выпускница.

Танцы давали возможность отвлечься от учебы и разгрузить голову, чтобы постоянно не думать о предстоящих экзаменах. Хотя даже на тренировках не всегда удавалось забыть про ЕГЭ.

«Когда стоишь у станка и классикой занимаешься, там приходят мысли, что сейчас могла бы сидеть и готовиться к ЕГЭ. Но в целом я достаточно сильно разгружалась на тренировках. Приятно после того, как ты очень долгое время сидишь, прийти на занятие, потанцевать, чтобы у тебя тело поработало хорошо, увидеться со своими подружками любимыми», — делится Мария.

Танцы помогали Маше отдыхать от постоянной подготовки к ЕГЭ Источник: Мария Вахрушева

Несколько лет назад Маша даже думала связать жизнь с танцами, став хореографом. Тогда же при распределении классов она планировала пойти в гуманитарный, но ее профиль в итоге изменился на 180 градусов.

«Вообще я готовилась к гуманитарному профилю, но в последний момент решила пойти на физико-химический. У меня не было какой-то страсти к языку или литературе, гуманитарное направление рассматривала, потому что планировала идти на хореографа в дальнейшем. А когда в седьмом классе началась физика, поняла, что я и книги-то особо не люблю, а физика мне интересна, поэтому решила, что гуманитарный профиль — не мое», — вспоминает она.

Физико-химический профиль в будущем даст больше возможностей для выбора. Папа настаивал на физмате, но я испугалась большой нагрузки там. Мария Вахрушева набрала 387 баллов на ЕГЭ

При этом Маша — круглая отличница по всем предметам. По ее словам, при достаточных усилиях в школе ей давалось всё, но душа всё же больше лежала к науке.

«Года три я думала, что мне больше нравится химия, а когда решила на всякий случай сдавать физику и готовиться к ней, поняла, что она мне больше по душе», — говорит выпускница.

Пока Маша знала только результаты по химии, поступать планировала на специальности «наноматериалы» или «химическая технология», но со 100 баллами еще и по физике выбор расширился. Окончательное решение она еще не приняла.

«Я сейчас еще думаю. Эти направления я выбирала, но результаты по физике не пришли — они только появились, выбрать я пока не успела. Я в 11-м классе очень полюбила читать про космос, слушать подкасты — думаю, может быть, рассмотреть что-нибудь из аэрокосмических специальностей», — размышляет будущая студентка.

Если бы не появившаяся любовь к химии и физике и учеба по этому профилю, то, как признается выпускница, она и не знала бы, куда поступать дальше. Говорит, что этим обязана учителю химии, как и хорошим баллам на ЕГЭ.

«До одиннадцатого класса я только школьной программой занималась. У нас особенно сильная была химия с зачетами, поэтому к выпускному классу я подошла с отличной базой. Всё благодаря Сергею Анатольевичу. Помимо основной программы я училась в онлайн-школах, только по физике у меня был репетитор. Мы занимались полтора года и еще к Новому году разобрали все задачи второй части, так что после встречались реже — раза два в месяц», — рассказывает Маша о своей подготовке.

Она также дала совет будущим выпускникам о том, как проверить себя перед экзаменами и усилить подготовку.

«В мае открывается прекрасный „Щелчок“ на платформе „Школково“, и там очень много полезных материалов — они разбирают каждое задание. В мае и остаток июня я готовилась именно там. Это всё абсолютно бесплатно», — советует отличница.

С выбором будущей специальности Маша пока не определилась Источник: Мария Вахрушева

Выпускница призналась, что вся подготовка к ЕГЭ действительно очень давит на выпускников. Причем большой стресс они испытывают не во время самих экзаменов, а пока готовятся к ним.

« Эмоционально тяжело было даже не перед экзаменами, а в течение всего года. Были мысли, вдруг не получится, сделаешь недостаточно и прочее . Это у всех, все переживают, все на нервах. Еще у меня был гештальт: хотя бы один предмет сдать на 100 баллов — его я закрыла, даже дважды», — признается Мария.

Волнительно было перед химией, потому что это первый экзамен, но уже в аудитории не тряслась, я села с мыслью: «Всё, что могла, я сделала». Мария Вахрушева набрала 387 баллов на ЕГЭ

Мария могла бы стать первой трехсотбалльницей в Свердловской области, но не добрала двух баллов по профильной математике.

«Очень страшно было перед профильной математикой, потому что во второй части сложные и объемные задачи. В прошлом году варианты в целом были сложные, и были опасения, что попадется какой-то нереальный уровень и, несмотря на подготовку, не получится решить всё. Но выпускникам 2026 года повезло, мне кажется — было легко.

Я решила всё и очень этому радовалась. Когда вышла с экзамена, надеялась, что будет 100 баллов, поэтому за результат обидно немного. А в профильной математике экзамен так устроен, что ты можешь один подпункт какого-то задания второй части не решить, и у тебя будет всё равно 100 баллов. Я же решила всё, но мне не зачли в 19-м задании пункт «В», хотя ответ у меня правильный, я всё доказала, но, грубо говоря, недостаточно убедительно. И еще по геометрии мне не зачли доказательство в одной задаче», — призналась выпускница.

Геометрия в этом году была сложная и многих подкосила. Мария Вахрушева набрала 387 баллов на ЕГЭ

Высшее образование Мария планирует получать в столице, но с вузом пока не определилась. Для принятия окончательного решения время у нее еще есть.

«Я планирую поехать учиться в Москву, вся семья меня в этом поддерживает. Я с детства мечтала и говорила, что буду учиться в МГУ. Повзрослев, поняла, что это всё-таки не мое, потому что в МГУ именно фундаментальная наука, а после этого нужно идти работать либо в науку, либо учителем. А я ни то, ни другое не хочу. Хочу что-то более прикладное», — объясняет она.

Из вариантов — МИФИ или Университет имени Губкина. В последний Маша даже ездила на день открытых дверей, но насчет поступления пока сомневается: в вузе изучают направления, связанные с нефтью и газом, что не очень привлекает девушку. Она хотела бы выбрать более широкий профиль.

Сейчас, когда экзамены позади, а высокий балл позволяет поступить практически в любой вуз, Маша наконец может позволить себе отдохнуть.

«Свобода, конечно, чувствуется. Пока еще идет подготовка к выпускному, но в целом можно расслабиться, заниматься любимыми танцами и просто отдыхать», — говорит выпускница.

Школу Маша окончила с золотой медалью Источник: Мария Вахрушева

Из набранных 387 баллов при поступлении будут учитываться только результаты по трем предметам — русскому языку, профильной математике и на выбор — физике или химии. Это в любом случае гарантированные 287 баллов, к которым прибавят дополнительные баллы за отдельные заслуги, поэтому за успешное зачисление в вуз Маша не переживает.