На Урал обрушились мощные ливни. Ждать ли непогоду в Ярославле?

Будет ли дождь в Ярославской области Источник: читатели E1.RU

На Екатеринбург и соседние города обрушился мощный ливень, улицы скрылись под водой, канализации и ливневки не справляются. Объявлено штормовое предупреждение. Как сообщают наши коллеги из E1.RU, на нескольких улицах из-за непогоды упали деревья.

Редакция 76.RU решила узнать у Ярославского ЦГМС, доберется ли ненастье до региона. Напомним, ранее специалисты «Фобоса» рассказывали, что на погоду на Русской равнине на прошлой недели как раз влияло ядро уральского циклона. Однако позднее оно сместилось.

Как рассказала дежурный специалист 29 июня, в ближайшие дни в Ярославле и области не ожидаются ливни. Начало июля пройдет без сильных осадков.

«У нас преимущественно без существенных осадков, но при этом будет тепло. Я бы даже сказала, жарко. Днём: до +26…27 °C», — рассказали в Ярославском ЦГМС.

Прогноз погоды в Ярославской области

29 июня: воздух прогреется до +21 °C, вечером ожидается +16 °C. Переменная облачность, умеренный северо-западный ветер;

30 июня: по прогнозу, температура поднимется до +23 °C. Пасмурная погода, умеренный северо-западный ветер. Без осадков;

1 июля: с утра в регионе пройдут дожди, температура от +17 до 24 °C. Переменная область, умеренный северо-западный ветер;

2 июля: весь день ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет держаться на отметке +19…23 °C. Умеренные северо-восточный и юго-восточный ветра;

3 июля: ночью и утром в регионе по прогнозу ожидаются дожди. Температура воздуха — +19 °C. Западный ветер до 16 метров в секунду.

За прогнозом можно следить в сервисе «Погода 76.RU».