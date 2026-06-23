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Город Эксперт Бензиновая паника или реальный дефицит: как менялись цены на топливо в Ярославской области — инфографика

Бензиновая паника или реальный дефицит: как менялись цены на топливо в Ярославской области — инфографика

Публикуем данные за последние месяцы

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Содержание
Насколько подорожал бензин в Ярославской области | Источник: Алина Сардекова / 76.RUНасколько подорожал бензин в Ярославской области | Источник: Алина Сардекова / 76.RU

Насколько подорожал бензин в Ярославской области

Источник:

Алина Сардекова / 76.RU

Одна из самых обсуждаемых тем последних дней в Ярославле и области — ситуация с топливом. В июне на АЗС «Татнефти» ввели ограничения на продажу бензина. Автомобилистам стали отпускать не более 20 литров в одни руки. Правда, ситуация на «Татнефти» коснулась только Ярославской области, а всей страны.

Однако жители региона бросились скупать бензин «про запас», опасаясь дефицита. Из-за чего на отдельных станциях временно исчезали некоторые марки бензина.

Показательный случай произошёл в Рыбинске в 20 июня. Местные жители сообщили, что на некоторых АЗС не осталось бензина вовсе. Власти заявили, что регион обеспечат дополнительными поставками топлива, однако призвали автомобилистов не поддаваться ажиотажу и не создавать искусственный дефицит из-за массовых закупок.

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В этом материале разбираемся, как за последние месяцы менялись цены на топливо в Ярославской области, а также выясняем у эксперта, есть ли реальный дефицит бензина в стране.

Как менялись цены на бензин

Ярославльстат еженедельно публикует данные о ценах на продукты и топливо в регионе. Мы решили изучить эти показатели и посмотреть, как менялась стоимость топлива в Ярославской области за последние месяцы.

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Автошина / Городские медиаКак менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Автошина / Городские медиа

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года

Источник:

Полина Автошина / Городские медиа

Для производителей топлива в России с апреля введен запрет на экспорт бензина из страны. Он будет действовать до 31 июля 2026 года. Его ввели для стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива. Перебои с наличием бензина на АЗС ранее коснулись других регионов страны.

В связи с этими событиями мы проанализировали данные с апреля до середины июня 2026 года.

Итак, за два с половиной месяца топливо в Ярославской области подорожало на несколько рублей. По данным статистов, заметнее всего подорожали бензин марок АИ-95 и дизельное топливо.

С 30 марта по 15 июня бензин АИ-92 подорожал на 83 копейки — с 61,63 до 62,46 рубля за литр. АИ-95 прибавил 1,05 рубля — его стоимость выросла с 66,11 до 67,16 рубля.

Больше всего подорожало дизельное топливо — с 75,24 до 77,17 рубля за литр (+1,93 рубля). Бензин АИ-98 и выше вырос в цене на 1,63 рубля — до 92,15 рубля за литр.

Основной рост пришёлся на конец мая — начало июня: именно в этот период цены начали прибавлять заметнее, тогда как в апреле изменения были минимальными.

Почему дорожает бензин

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с 76.RU объяснил, что одна из причин текущей ситуации с топливом связана с повышенным спросом со стороны автомобилистов. Заправочные станции рассчитывают объёмы ежедневного потребления и формируют запасы исходя из этих показателей. Однако из-за резкого увеличения спроса в отдельных местах могут возникать временные перебои, а некоторые продавцы могут повышать цены.

<p>Максим Чирков</p><p>Максим Чирков</p>

Повышенный спрос действительно может привести к временному дефициту и некоторому росту цен. Но, на мой взгляд, такая ситуация не будет продолжаться долго.

Максим Чирков

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ

Он добавил, что даже с учётом недавнего повышения цены на топливо в России остаются сравнительно низкими по сравнению со многими другими странами. По его словам, рост стоимости связан не только с текущей ситуацией, но и с сезонным фактором: летом увеличивается количество поездок, люди чаще используют автомобили во время отпусков.

Паника как во время пандемии

Отдельно эксперт призвал автомобилистов не поддаваться ажиотажу и не покупать топливо впрок.

«Покупать топливо по завышенным ценам сейчас нерационально. После того, как ажиотаж пройдёт, стоимость может снизиться. Люди, которые сейчас приобретают бензин сверх необходимого объёма, фактически переплачивают», — пояснил Чирков.

По его мнению, нынешняя ситуация похожа на случаи ажиотажного спроса на продукты во время пандемии в 2020 году, когда люди массово скупали гречку и сахар. В итоге многие покупки оказались избыточными.

«Я думаю, что этот ажиотаж уже идёт на спад. Вряд ли речь идёт о длительном повышении цен, поскольку у России есть достаточные объёмы производства и возможность быстро закрыть внутренние потребности», — отметил он.

Как вы считаете, что стало главной причиной проблем с топливом в Ярославской области?

Реальный дефицит топлива
Ажиотаж и массовые закупки автомобилистов
Внезапные ограничения на отдельных АЗС
Все вместе повлияло
Сложно сказать
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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Бензин Топливо Цена
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Комментарии
61
Гость
54 минуты
власть сделала все ,что бы народ ей не верил.
Гость
1 час
Хватит чушь молоть! Никто ничего про запас не скупает. Это сказки правителей от бессилия. На АЗС все заправляют только в бак. В канистры брали для работы или садовой техники, и то последние на канистрами по 20 л. Сегодня на Газпроме только 30 л. Водители грузовиков не понимают, как им работать. Так скоро все встанет, перестанут доставлять товары, продовольствие и настанет "счастье" для всех. Чем дольше государство будет нас держать за дурачков, тем быстрее оно свалит.
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