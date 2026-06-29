Ощутил себя в старинной русской сказке. Турист рассказал о поездке в самый дорогой малый город России

Через весь город протекает извилистая и живописная река Каменка Источник: Александра Ефремова / NN.RU

В погожие летние деньки всегда хочется провести время на природе. Но ведь и новые места надо посещать, поскольку это интересно и познавательно! Во Владимирской области находится уникальный старинный град Суздаль: член Золотого кольца России, а еще самый популярный и дорогой малый город России! Наш коллега из Нижнего Новгорода, шеф-редактор NN.RU Михаил Ефремов, рассказывает, почему это место заслуживает вашего внимания. Далее — прямая речь.

Список ЮНЕСКО и никаких высоток

Предлагаю не углубляться в историю, поскольку Суздалю более 1000 лет и про него можно говорить очень долго. Давайте лучше остановимся на интересных и запоминающихся фактах. Во-первых, город является настоящим музеем под открытым небом: на площади всего 9 квадратных километров сохранилось свыше 300 памятников архитектуры!

Власти решили сделать Суздаль городом-заповедником. Уцелевшие церковные постройки признали памятниками архитектуры и принялись реставрировать, запретили строительство промышленных предприятий и типовых многоэтажных зданий, а также движение транзитного транспорта по исторической части. Благодаря этому мы можем увидеть старинный русский город без хрущевок и прочих атрибутов XX века.

Если поедете в солнечную погоду, обязательно берите головной убор Источник: Александра Ефремова / NN.RU Собор Рождества Пресвятой Богородицы признан Всемирным наследием Источник: Александра Ефремова / NN.RU

Суздаль входит в Золотое кольцо России, там проживает всего порядка 9 тысяч человек. Является одним из самых популярных и самым дорогим малым городом страны. Из Нижнего Новгорода до старинного града на машине порядка 3,5 часа по М-7 (где-то 260 километров пути), а вот из Москвы всего 3 часа езды — для столичных вообще пустяк. Поэтому москвичи регулярно ездят в Суздаль целыми автобусами, а местные делают на этом деньги.

Город входит в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО под собирательным названием «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Конкретно в Суздале всемирно почитаются два объекта — кремль с собором Рождества Пресвятой Богородицы и Спасо-Евфимиев монастырь.

Стены не заставлены образами и не выложены мозаикой, все расписаны вручную Источник: Александра Ефремова / NN.RU Главная башня Спасо-Евфимиева монастыря повыше нижегородской Дмитриевской башни, но и поуже Источник: Александра Ефремова / NN.RU

И еще один классный факт: в Суздале вы не увидите многоэтажек. Здесь просто нет высотной застройки, введены жесткие градостроительные правила, поэтому выше 3 этажей строить запрещено. Властям стоит отдать дань уважения, поскольку благодаря этому решению удалось сохранить природно-архитектурный ландшафт древнего города.

Что посмотреть в Суздале за 1 день

Всё, что описано выше, я узнал в ходе поездки и уже позже при подготовке материала. Обычно я тщательно интересуюсь местом, куда отправляюсь, составляю маршрут, но с Суздалем произошло исключение — и мне понравилось. Правда, нашелся и минус: изучи я информацию заранее, знал бы, что весь крупный исторический центр является одной большой платной парковкой с конскими ценами. 200 рублей в час не хотите? А еще есть участки, где 500! Говорю же, на москвичах делают деньги. Свободных мест я не увидел, выехал из платной зоны и оставил машину на обочине, как сделали многие.

Начинать свое знакомство с Суздалем, как по мне, можно с любой стороны и локации. В моем случае первым объектом стал Спасо-Евфимиев монастырь, который очень напоминает кремль в Нижнем Новгороде. Тот же красный кирпич, похожая кладка и количество башен — только там 12, а у нас 13. Еще одно отличие — прогулка по территории нижегородской крепости бесплатная, а вот в Суздале придется отдать 500 рублей за вход на территорию (еще в билет входит посещение Преображенского собора).

Можно взять билет за 1000 рублей, который дарует допуск в остальные здания и помещения на территории монастыря. Кстати, именно там находится могила князя Дмитрия Пожарского — вот вам и тесная связь с Нижним Новгородом.

Затем настоятельно рекомендую немного обойти монастырь по внешней стороне, выйдя к Водяным воротам и мосту Киржачские сходни — это одна из лучших картинок, которую мне доводилось видеть в российском городе. В летний солнечный день вам точно захочется задержаться там.

По Каменке активно ходят на сапах и лодках Источник: Александра Ефремова / NN.RU Источник: Александра Ефремова / NN.RU

После этого дорога выведет вас к Покровскому монастырю — большой, красивый, белоснежный. Не путать с суздальским кремлем, это всё еще не он! На территории имеется трапезная, если проголодаетесь к тому моменту, стоят лавочки для отдыха, а еще вам захочется сфотографировать терема и избушки, которые выглядят очень аутентично.

Далее вдоль Каменки можно дойти до улицы Стромынка и завернуть в самое сердце Суздаля, где история ждет вас на каждом углу. Можете спокойно идти куда глаза глядят до улицы Ленина или вдоль нее — зацепит и древний Свято-Александровский мужской монастырь, и Ризоположенский женский монастырь, и невероятно модные Торговые ряды, которые после реновации держат столичный уровень.

И вот уже здесь по Кремлевской улице вы дойдете до скопления современных «кучеров» с каретами, которые активно зазывают туристов. Один из них уверял меня, что расценки у всех одинаковые — 2000 рублей за 10 минут катания, а от 3 до 3,5 тысячи — если захотите проехаться 15–20 минут.

Кремль в Суздале совсем не похож на нижегородский, именно поэтому у многих возникает путаница — по масштабу и виду на крепость больше походит вышеупомянутый Спасо-Евфимиев монастырь. Однако, прогулявшись, вы увидите старый оборонительный вал, еще раз насладитесь видами петляющей Каменки и согласитесь, что территория как раз была прекрасно защищена именно в этом месте.

В такой Суздаль хочется приезжать еще и еще Источник: Александра Ефремова / NN.RU

И на этом лично наша с супругой прогулка подошла к концу, поскольку мы полдня пеклись под солнцем, а впереди предстояла дорога обратно. Если захотите остаться с ночевкой, бронируйте места заранее — хорошие места с демократичными ценами разбирают быстро. От парочки на улице я услышал, что им пришлось отдать за ночь 7 тысяч рублей.

Что касается общепита — в Суздале несколько десятков кафе, но во многих цены будут на уровне московских. Немногие рестораны Нижнего обнаглели настолько, чтобы просить за борщ под 900 рублей, а вот здесь могут. В остальном — Суздаль меня покорил. Я всей душой влюбился в его русскую красоту, ощутив себя в какой-то старинной сказке, где природа, история и современность настолько органично переплетены между собой, что в этом месте хочется остаться как можно дольше.

А бонусом — вот такая красота по пути в Суздаль и обратно Источник: Александра Ефремова / NN.RU