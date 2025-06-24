У детей травмы: карусель в ярославском парке «Очки» оказалась опасна

Карусель в парке оказалась опасна для детей Источник: прокуратура Ярославской области











В Ярославле из-за ремонта в парке 30-летия Победы возбуждено уголовное дело. В прокуратуре посчитали, что при установке детской карусели на «Очках» подрядчик выполнил работы не качественно. Нарушения привели к травмам у детей.

В марте 2024 года власти заключили с ООО «ЯРДОРРЕМСТРОЙ» контракт на проведение работ по благоустройству парка.

«ЯРДОРРЕМСТРОЙ» («ЯДРС») — общество с ограниченной ответственностью. Дата образования: 27 января 2000 года. Генеральным директором является Сизонов Евгений Геннадьевич. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Судя по данным «КонтрФокус» на конец 2024 года баланс составил 988,5 миллиона, выручка — 394,5 миллиона, а чистая прибыль — 1,8 миллиона. «ЯРДОРРЕМСТРОЙ» принадлежит известному дорожнику Вагинаку Погосяну, который в 2015 году был осужден за мошенничество при выполнении дорожных работ в Ярославле. Погосян получил срок — 1,5 года колонии-поселения. В нее он так и не приезжал. В 2020 году он снова стал получать контракты на ремонты дорог в Ярославле.

В контракте был предусмотрен монтаж карусели модели КО-5/1 для детей 3–6 лет, которая установлена подрядчиком. Такая площадка предназначена для детей с ограниченными физическими возможностями, использующими для передвижения кресла-коляски.

«Установка разрешена только на специализированных площадках для детей с ограниченными физическими возможностями в специализированных учреждениях. Установка такого оборудования на открытых детских площадках запрещена», — добавили в прокуратуре Ярославской области.

Площадку установили не на нужном месте Источник: прокуратура Ярославской области











В ноябре 2024 года подлинник паспорта карусели был передан заказчику, работы по установке малых архитектурных форм приняты, недостатков, препятствующих их приемке, не выявлено.

«Муниципальным заказчиком приняты работы, не отвечающие требованиям безопасности несовершеннолетних», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Прокуратура района вынесла постановление о направлении материалов проверки в следственные органы для принятия процессуального решения. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены прокуратурой района на контроль», — рассказали в прокуратуре Ярославля.

В 2023 году началось благоустройство парка 30-летия Победы в Дзержинском районе. Его должны были завершить 31 августа 2024 года. Однако в сроки подрядчик не уложился, зато успел разжечь костер. Укладку плитки перенесли на 2025 год. Изначально предполагалось, что здесь поменяют асфальт на плитку, заменят освещение, обновят газоны, установят новый детский городок, лавочки и урны.