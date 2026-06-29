Блошку нужно прогнать: как спасти капусту от вредителей и правильно ее поливать

Капусте требуется много воды и азота Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Капуста — культура не особо прихотливая в уходе, но при этом требующая регулярных поливов и подкормок. Растения не дадут хороших кочанов, если за ними неправильно ухаживать. Важно вовремя вносить удобрения, а также отпугнуть крестоцветную блошку.

Как поливать капусту

Летний зной в первую очередь сказывается на растениях с большой листовой массой. Это относится и к капусте. Поливать грядки в жару лучше всего 2 раза в неделю; если такой возможности нет, то раз в неделю, но обильно. При этом грядку на следующий день нужно будет подрыхлить или замульчировать.

«Обычно хватает ведра на 3–4 растения в жару. Это около 2–3 литров воды на кочан, — объяснила агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина. — Поливать только вечером, лучше всего после 7–8 часов, не раньше. Иначе растение может получить ожоги».

Капусту можно и даже полезно поливать водой по листу — это становится хорошей профилактикой от крестоцветной блошки.

Нужно ли окучивать капусту

Подгребать немного землю к стволику стоит лишь в августе Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Окучивание растений обычно проводят для того, чтобы растение нарастило дополнительную корневую систему, например в случае с томатами, или подземные побеги, как у картошки. Капусте такой агроприем не требуется.

«Подгребая землю под кочан, только помогаете слизням добраться до него. Также при обилии влаги растение может с такими холмиками просто гнить, — предупредила агроном. — Нужно просто рыхлить землю, не окучивая, чтобы грунт не схватывался и был доступ кислорода».

Подгребать немного землю к стволику стоит лишь в августе, чтобы обеспечить устойчивость кочана, но только не высоко.

Чем подкормить капусту

Первую подкормку капусты лучше сделать после ее укоренения — примерно через 3 недели после высадки или в 15–20 числах июня. Первая половина месяца очень жаркая, поэтому полив был обильный. Вода быстро вымывает из почвы азот, а этот элемент крайне важен для капусты, так как это листовая культура.

«Листья могут начать желтеть при нехватке азота. Также будет медленнее формироваться кочан. Если полив был очень обильный, то можно внести слабый раствор минеральных удобрений с небольшим содержанием азота, — объяснила Людмила Шубина. — Лучше выбирать органические удобрения для подкормки. Подойдет настой куриного помета в разведении 1 к 25, настой коровьего навоза или сброженной травы 1 к 10. Добавить к любому из растворов стакан золы».

Вносить подкормки можно только через 20–30 минут после основного полива. Достаточно по 2–3 литра удобрения под куст. Подкармливать капусту нужно раз в месяц, не чаще.

Чем обработать капусту от крестоцветной блошки

Крестоцветная блошка быстро выедает листья Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Крестоцветная блошка — грозный вредитель всех крестоцветных культур. К ним относятся: все виды капусты, редис, редька, рукола, листовая горчица, кресс-салат. Блошка быстро распространяется по листовой массе и выедает ее. Растение становится похожим на сито.

«Химию лить нет никакого резона, блошку можно спокойно отпугнуть и без пестицидов. Нужно взять табачную пыль и древесную золу 1 к 1 и опудрить грядки. Можно сыпать через несколько слоев марли, — советует специалист. — Достаточно так пройтись 2–3 раза в течение месяца — и не будет никакой блошки, а зола станет отличным дополнительным удобрением».