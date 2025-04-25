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Город Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры. Что это значит

Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры. Что это значит

Дело касается срыва сроков благоустройства парков

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43 комментария
Прокуратура выставила представление мэру за срыв благоустройства парков | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramПрокуратура выставила представление мэру за срыв благоустройства парков | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура выставила представление мэру за срыв благоустройства парков

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

Прокуратура Ярославской области внесла представление мэру Ярославля Артему Молчанову после срыва сроков благоустройства городских парков. Речь идет о работах в парках 30-летия Победы и судостроителей, в сквере 950-летия города Ярославля и зеленой зоне у ДК Гамма.

«Благоустройство общественных территорий до настоящего времени не завершено, что вызывает многочисленные критические публикации в СМИ и обоснованное недовольство жителей. В соответствии с положениями Федерального закона <…> должностные лица заказчиков несут персональную ответственность за соблюдение установленных требований», — указали в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве начали проверку после срыва сроков еще в прошлом году. Теперь мэр Ярославля должен устранить нарушения в обозначенный срок.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ» | Источник: прокуратура Ярославской области / TelegramЗаказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ» | Источник: прокуратура Ярославской области / Telegram

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение «Агентство по муниципальном заказу ЖКХ»

Источник:

прокуратура Ярославской области / Telegram

«Фактическое устранение нарушений, включая исполнение муниципальных контрактов поставлены прокуратурой области на контроль», — добавили в ведомстве.

Работы в парке 30-летия Победы, в народе известного как «Очки» в Брагине, должны были завершить до конца августа 2024 года. Подрядчиком выступала компания «Ярдорремстрой», на замену плитки и освещения, установку детского городка и обновление газонов было выделено 64 миллиона рублей.

Фирма выполнила работы лишь частично, да и то с казусом. В брагинском парке появились шахматные доски с ошибкой. В соцсетях писали, что на них перепутано чередование черных и белых клеток. Клетка А1, которая должна быть черного цвета, стала белой.

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В том же 2024-м году «Ярдорремстрой» взялся за благоустройство парка судостроителей во Фрунзенском районе. Прокуратура после проверки установила, что подрядчик благоустраивал парк в неблагоприятную погоду, что негативно влияет на качество работ.

Благоустройство у ДК «Гамма» в Заволжском районе также задерживается с 2024 года. Сроки работ сорвал тот же подрядчик «Ярдорремстрой». Стоимость контракта составляет 51 миллион рублей. После работ в этой зеленой зоне было возбуждено дело об административном правонарушении по статье о действии (бездействии), повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Что известно о подрядчике

ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.

За 2023 год «Ярдорремстрой» заработал 246 миллионов рублей, выйдя в плюс на 1,1 миллиона. Однако стоит отметить, что к маю 2024 года компания задолжала по налогам и сборам 1,1 миллиона рублей.

В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.

В сквере 950-летия Ярославля на пересечении проспектов Ленина и Толбухина в Ленинском районе должны установить новое игровое и спортивное оборудования. Изначально сроки были обозначены до 1 сентября 2024 года. Однако позднее в мэрии сообщали, что работы планируют завершить в конце мая — начале июня 2025 года. Работы, как ранее указывали в администрации, проводит подрядчик ООО «Альфа ПРО». В России зарегистрировано несколько компаний с аналогичным названием.

Ранее мы рассказывали, какие парки удалось благоустроить в Ярославле с первого раза.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Парк Благоустройство Зеленая зона Прокуратура
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Комментарии
43
Гость
25 апреля, 16:45
Вагинак Погосян, дальше можно не писать.
Гость
25 апреля, 18:03
За что не возьмутся-всё испоганят!
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