Мэр Ярославля получил представление от прокуратуры. Что это значит

ООО «Ярдорремстрой» образовано в 2000 году в Ярославле. Учредителем выступает Вагинак Погосян. Он также владеет ресторанным бизнесом «Ремсервис», и на его имя зарегистрировано ИП по строительству жилых и нежилых зданий.

За 2023 год «Ярдорремстрой» заработал 246 миллионов рублей, выйдя в плюс на 1,1 миллиона. Однако стоит отметить, что к маю 2024 года компания задолжала по налогам и сборам 1,1 миллиона рублей.

В 2022 году компанию внесли в черный список недобросовестных поставщиков из-за срыва работ по ремонту дорог в городе. Компания Погосяна приложила руку к благоустройству Юбилейного парка, работы в котором завершала другая предпринимательница.