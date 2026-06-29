Родители получат десятки тысяч рублей: подробности о выплате

Есть два условия для получения денег Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Средняя сумма новой семейной выплаты для работающих родителей составляет 30 тысяч рублей, сообщил Соцфонд. При этом итоговая сумма для каждой семьи рассчитывается индивидуально.

«В каждом конкретном случае сумма, которую получают родители, индивидуальна и зависит от доходов, с которых начислен НДФЛ. Налог, удержанный по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной — 6%. Разница между первоначальной и итоговой суммой возвращается родителю — это и есть ежегодная семейная выплата», — рассказали в Соцфонде.

При этом на размер выплаты не влияют налоговые вычеты, например, за лечение, образование или покупку жилья.

Подать заявление на пособие можно с 1 июня по 1 октября. Право на льготу есть у работающих родителей, а также у усыновителей, опекунов и попечителей, которые воспитывают двоих и более детей. Возраст детей — до 18 лет либо до 23 лет, если ребёнок учится очно.

Для одобрения выплаты должны соблюдаться два условия:

среднедушевой доход семьи в 2025 году не превышал 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе;

отсутствуют долги по алиментам.