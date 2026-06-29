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Еда Пластиковые контейнеры и металлические банки не подойдут. Где хранить дома кофе, чтобы не пить гадость

Пластиковые контейнеры и металлические банки не подойдут. Где хранить дома кофе, чтобы не пить гадость

Бариста рассказала, что уничтожает аромат зерен и молотого напитка

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Кофе в зернах рекомендуется молоть непосредственно перед завариванием | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUКофе в зернах рекомендуется молоть непосредственно перед завариванием | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Кофе в зернах рекомендуется молоть непосредственно перед завариванием

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Для хорошего кофейного напитка одной технологии приготовления недостаточно. Важно и то, в каких условиях хранится кофе. Запахи, свет, влажность, чистота посуды — всё это напрямую влияет на вкус напитка. О том, как правильно хранить кофе, рассказывает Дарья Соболева, руководитель группы бренд-бариста компании «Милфудс», управляющей брендом Poetti.

Враги на кухне

«Кофе чувствителен к внешним факторам — стоит избегать воздуха, света, влаги и тепла. При контакте с ними происходят процессы окисления масел в зернах, поэтому вкусовые, ароматические качества теряются», — рассказала эксперт «Доктору Питеру».

Любителям зернового кофе рекомендуется молоть его непосредственно перед завариванием.

«Целые зерна сохраняют свежесть дольше, ведь после обжарки в оптимальных условиях они могут удерживать превосходный вкус от 2 до 4–6 недель. Молотый кофе выдыхается гораздо быстрее — спустя 7–14 дней аромат и вкус угасают, — предупреждает Дарья Соболева. — Поэтому молотый кофе лучше покупать небольшими упаковками и использовать в течение 1–2 недель после вскрытия».

Актуальные сроки годности каждого бренда смотрите на упаковке, добавляет бариста. Однако важно понимать, что они касаются герметичной заводской упаковки и безопасности продукта, но не сохранения вкусовых качеств.

В чём и где хранить кофе

Современные упаковки для обжаренного кофе обычно оснащены зиплоком и односторонним дегазационным клапаном: он выпускает углекислый газ после обжарки, но не пропускает обратно кислород, свет и влагу.

«Но если хочется хранить кофе в банках, стоит выбирать керамические или стеклянные банки с плотной герметичной крышкой (лучше непрозрачные или темного цвета) или специальные вакуумные контейнеры, — рассказывает бариста. — Прозрачные емкости не подойдут: они пропускают свет, который ускоряет окисление. Обычные пластиковые контейнеры могут пропускать воздух и впитывать запахи, а металлические банки иногда передают металлический привкус».

С упаковкой разобрались. Но куда ее прятать?

«Идеальное место для кофе — закрытый кухонный шкаф, расположенный подальше от плиты, окна, раковины, духовки и посудомоечной машины, — продолжает Дарья Соболева. — Там должно быть сухо, темно и без резких перепадов температуры. Оптимальная температура — комнатная, не выше 22–25 °C. Не стоит хранить кофе рядом с пахнущими продуктами — специями, чесноком, луком: зёрна быстро впитывают посторонние запахи».

Ранее бариста рассказала, как сварить вкусный кофе в турке на плите. Молотый кофе засыпать в пустую джезву и прогреть в течение нескольких секунд еще до добавления воды. Вода для приготовления кофе должна быть комнатной температуры, желательно фильтрованной. Пропорции: 8–10 граммов кофе на 100 миллилитров воды. Турку следует поставить на минимальный огонь: чем медленнее варится кофе, тем мягче и ароматнее он получается.

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Анна Майская
Кофе Кофеварка
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