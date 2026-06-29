Вкусный и сытный завтрак за 30 минут: как приготовить панкейки дома

Пышные, нежные, тающие во рту — идеальные панкейки совсем не обязательно заказывать в кафе за баснословные деньги. Наш рецепт доказывает: приготовить их под силу даже новичку. Вам не понадобятся специальные формы или экзотические ингредиенты, достаточно того, что есть в каждом холодильнике. Рассказываем, как замесить правильное тесто, на какой сковороде жарить и как добиться той самой «дырчатой» текстуры, за которую мы так любим панкейки.
Ингредиенты на 12–15 штук
Молоко — 200 миллилитров;
яйцо — 1 штука;
мука — 180 граммов;
разрыхлитель — 5 граммов (1 чайная ложка);
масло растительное — 25 граммов (2 столовые ложки);
сахар — 30 граммов (2 столовые ложки);
соль — 1/2 чайной ложки.
Приготовление
В емкость, в которой будем делать тесто для панкейков, выбиваем яйцо, добавляем сахар и соль. Если хотите ванильный сахар, добавьте его сейчас. Перемешиваем миксером или просто венчиком до однородного состояния и полного растворения сахара и соли. Добавляем молоко, перемешиваем. Наливаем растительное масло и снова хорошенько перемешиваем.
В отдельную емкость просеиваем муку и разрыхлитель. Если вы хотите добавить в тесто корицу или другие сухие специи, сыпьте их сейчас, их лучше тоже просеивать. Очень тщательно всё перемешиваем. Добавляем просеянные муку с разрыхлителем в емкость с тестом.
Тесто получается не очень густое и довольно хорошо течет. Жарить панкейки следует сразу, а не оставлять на потом, на сухой сковороде без масла, благодаря этому блинчики получаются равномерно румяные и гладкие.
Сковороду ставим на средний огонь и хорошо разогреваем. Наливаем тесто на горячую сковороду. Лейте тесто в середину, оно будет само растекаться. Если нужно, немного подровняйте.
Блинчики пекутся быстро, поэтому наливаем тесто для одного панкейка за один раз, возьмите большую ложку или половник, зачерпните побольше теста, налейте сразу столько, сколько нужно на один блинчик.
Когда на поверхности налитого теста начнут появляться пузыри, переворачиваем панкейк. Если снизу начинает подгорать, а сверху еще совсем жидкий — снижайте огонь на плите. Если он весь пропекся, а снизу совсем светлый, нагрев следует увеличить.
Готовые панкейки лучше есть сразу. Добавьте к ним любые ягоды или орехи, можно полить сгущенным молоком, вареньем или любым другим топингом. Панкейки можно есть как со сладкими, так и с несладкими добавками: со сметаной, с ветчиной и сыром, с грибами — по вкусу.
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