Что грозит тем, кто решил нажиться на дефиците топлива — ответ адвоката

В нескольких регионах с прошлой недели наблюдается дефицит бензина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

За перепродажу топлива без регистрации юридического лица россияне могут получить штраф. А если ущерб от нелегальной торговли превысит 3,5 млн рублей, гражданам грозит уголовка и арест. Обо всех вариантах наказания для перекупщиков бензина рассказал адвокат Сергей Жорин.

Он объяснил, что если перепродажа топлива велась систематически с целью получения прибыли, но без регистрации в качестве ИП, то возможна административная ответственность по ч. 1 ст. 14.1 КоАП РФ («Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации в качестве ИП или юрлица»). Наказание за это — штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

«Для уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ самого факта нелегальной торговли или получения значительной выручки сейчас недостаточно. Необходимо доказать причинение гражданам, организациям или государству крупного ущерба, превышающего 3,5 млн рублей. По ч. 1 ст. 171 УК РФ предусмотрены штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо арест до шести месяцев . При совершении деяния организованной группой наказание может достигать пяти лет лишения свободы», — отметил адвокат в разговоре с «Газетой.Ru».

Также покупатель может потребовать с продавца компенсацию, если топливо оказалось контрафактным и привело к поломке автомобиля.

«Расходы на диагностику, эвакуацию и ремонт могут быть взысканы с продавца (ст. 15, 1064, 1095 и 1096 ГК РФ). Отсутствие у перекупщика статуса ИП не освобождает его от ответственности. Если фактически он занимался предпринимательской деятельностью, к отношениям с покупателем может применяться и законодательство о защите прав потребителей», — добавил Жорин.

Для получения денег потерпевшему необходимо доказать покупку топлива у конкретного продавца, плохое качество бензина и связь поломки с заправкой. Для этого он может использовать переписку, данные о банковском переводе, образцы топлива, документы из автосервиса и результаты экспертизы.

С прошлой недели в нескольких регионах наблюдается нехватка топлива на автозаправках. Так, дефицит возник в Крыму, в Москве и Подмосковье, Омской, Воронежской, Саратовской, Ростовской, Иркутской областях, на Урале. Помимо ограничений на заправку водители сталкиваются еще и с ощутимым ростом цен. Что происходит на АЗС по всей стране, рассказали в этом материале.