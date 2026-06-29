«Провел обследование»: что с многоквартирным домом в Ярославле, где обрушился пол

В Ярославле обрушился пол в пятиэтажке Источник: Мэрия города Ярославля / max

В доме № 65 в Ярославле на проспекте Дзержинского, где 29 июня в восьмом подъезде обрушился пол, провели укрепляющие работы. Как сообщили 76.RU в мэрии города, на месте обвала возвели настил, то есть создали твердую поверхность, по которой можно ходить.

«Специалист ЗАО „Ярославгражданпроект“ провел обследование и вынес заключение, что угрозы разрушения дома нет», — дополнили в мэрии.

Сейчас, по информации от властей, создается проект по восстановлению. В мэрии заверяли, что управляющая компания проведет все необходимые работы.

В доме возвели настилы Источник: Мэрия города Ярославля / max Для жильцов сделали своеобразный «мостик» Источник: Мэрия города Ярославля / max

Дом обслуживает «Управдом Дзержинского района». В пятиэтажке по документам — 109 квартир и 8 подъездов.

Напомним, жильцы дома днем 29 июня забили тревогу — в их многоэтажке на первом этаже обрушился пол. Плита, с их слов, рухнула в подвал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жильцы не могли выйти из дома из-за образовавшейся «ямы». В МЧС Ярославской области тогда сообщили 76.RU, что на место отправились представители ЖКХ. Позже к проблеме подключилась и прокуратура.