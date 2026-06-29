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Обвалился пол в пятиэтажке
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«Провел обследование»: что с многоквартирным домом в Ярославле, где обрушился пол

Власти рассказали о принятых мерах

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В Ярославле обрушился пол в пятиэтажке | Источник: Мэрия города Ярославля / maxВ Ярославле обрушился пол в пятиэтажке | Источник: Мэрия города Ярославля / max

В Ярославле обрушился пол в пятиэтажке

Источник:

Мэрия города Ярославля / max

В доме № 65 в Ярославле на проспекте Дзержинского, где 29 июня в восьмом подъезде обрушился пол, провели укрепляющие работы. Как сообщили 76.RU в мэрии города, на месте обвала возвели настил, то есть создали твердую поверхность, по которой можно ходить.

«Специалист ЗАО „Ярославгражданпроект“ провел обследование и вынес заключение, что угрозы разрушения дома нет», — дополнили в мэрии.

Сейчас, по информации от властей, создается проект по восстановлению. В мэрии заверяли, что управляющая компания проведет все необходимые работы.

В доме возвели настилы | Источник: Мэрия города Ярославля / maxВ доме возвели настилы | Источник: Мэрия города Ярославля / max

В доме возвели настилы

Источник:

Мэрия города Ярославля / max

Для жильцов сделали своеобразный «мостик» | Источник: Мэрия города Ярославля / maxДля жильцов сделали своеобразный «мостик» | Источник: Мэрия города Ярославля / max

Для жильцов сделали своеобразный «мостик»

Источник:

Мэрия города Ярославля / max

Дом обслуживает «Управдом Дзержинского района». В пятиэтажке по документам — 109 квартир и 8 подъездов.

Напомним, жильцы дома днем 29 июня забили тревогу — в их многоэтажке на первом этаже обрушился пол. Плита, с их слов, рухнула в подвал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Жильцы не могли выйти из дома из-за образовавшейся «ямы». В МЧС Ярославской области тогда сообщили 76.RU, что на место отправились представители ЖКХ. Позже к проблеме подключилась и прокуратура.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — рассказали ранее в прокуратуре Ярославской области.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Многоквартирный дом Пятиэтажка Пол Мэрия
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Комментарии
8
Гость
23 минуты
такое иногда случается - они падают
Гость
23 минуты
Постелить в подвал чего нибудь чтобы падать было не больно и поднять им взносы за капремонт по плану, чтобы не отвлекали от важных дел
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Гость
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