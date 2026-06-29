«Провел обследование»: что с многоквартирным домом в Ярославле, где обрушился пол

В доме № 65 в Ярославле на проспекте Дзержинского, где 29 июня в восьмом подъезде обрушился пол, провели укрепляющие работы. Как сообщили 76.RU в мэрии города, на месте обвала возвели настил, то есть создали твердую поверхность, по которой можно ходить.
«Специалист ЗАО „Ярославгражданпроект“ провел обследование и вынес заключение, что угрозы разрушения дома нет», — дополнили в мэрии.
Сейчас, по информации от властей, создается проект по восстановлению. В мэрии заверяли, что управляющая компания проведет все необходимые работы.
Дом обслуживает «Управдом Дзержинского района». В пятиэтажке по документам — 109 квартир и 8 подъездов.
Напомним, жильцы дома днем 29 июня забили тревогу — в их многоэтажке на первом этаже обрушился пол. Плита, с их слов, рухнула в подвал. К счастью, обошлось без пострадавших.
Жильцы не могли выйти из дома из-за образовавшейся «ямы». В МЧС Ярославской области тогда сообщили 76.RU, что на место отправились представители ЖКХ. Позже к проблеме подключилась и прокуратура.
«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — рассказали ранее в прокуратуре Ярославской области.