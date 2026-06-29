«Жители ждут МЧС, чтобы выбраться»: в Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме

В Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле 29 июня обрушился пол в подъезде на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Дзержинского, 65. Жители пятиэтажки рассказали, что плита рухнула в подвал.

«Пострадавших нет. Жители ждут МЧС, чтобы выбраться из дома», — рассказал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что на место выехали представители ЖКХ. В региональной прокуратуре уже организовали проверку из-за случившегося.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.