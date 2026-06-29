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Происшествия «Жители ждут МЧС, чтобы выбраться»: в Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме

«Жители ждут МЧС, чтобы выбраться»: в Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме

Что известно о ЧП на данный момент

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В Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле обрушился пол в многоквартирном доме

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле 29 июня обрушился пол в подъезде на первом этаже многоквартирного дома на проспекте Дзержинского, 65. Жители пятиэтажки рассказали, что плита рухнула в подвал.

«Пострадавших нет. Жители ждут МЧС, чтобы выбраться из дома», — рассказал подписчик телеграм-канала «Подслушано в Ярославле! (18+)».

В ГУ МЧС по Ярославской области уточнили, что на место выехали представители ЖКХ. В региональной прокуратуре уже организовали проверку из-за случившегося.

«В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте дома. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокуратурой области на контроль», — рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Судя по паспорту дома, размещенному на сайте «ГИС ЖКХ», пятиэтажка была введена в эксплуатацию в 1973 году, и сейчас она не считается аварийной. Дом обслуживает «Управдом Дзержинского района». В пятиэтажке по документам — 109 квартир и 8 подъездов.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Многоквартирный дом Пол МЧС Брагино
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Комментарии
29
Гость
22 минуты
Власти Ярославля занимаются решением проблемы, эвакуация жильцам не потребуется.
Гость
35 минут
Ну вот и всё, дома надо расселять.
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Гость
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