«Это был увлекательный аттракцион»: Виктор Логинов развелся с молодой женой

Виктор Логинов снова свободен Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Личная жизнь звезды сериала «Счастливы вместе» (16+) Виктора Логинова всегда была бурной и насыщенной. Отец пятерых детей (в том числе одного приемного), актер четыре раза женился. Но ни один из этих браков долго не продержался. Теперь выяснилось, что и четвертая супруга Логинова, молодая актриса Мария Гуськова, всё же добилась развода с артистом.

О том, что в личной жизни Виктора Логинова и Марии Гуськовой не всё гладко, стало известно в конце 2025 года. После того как актриса опубликовала у себя в соцсетях видео, на котором в слезах призналась, что больше не может терпеть измены, пьяные дебоши и рукоприкладство со стороны мужа.

— Я устала бегать по психологам, психотерапевтам, реабилитационным центрам. Я устала критично сбрасывать вес. Сейчас я вешу около 38 килограммов. Я устала пить антидепрессанты, которые мне выписали в этом году, я устала чувствовать себя больной. Я устала бороться, я устала бежать за будущим, которого нет. Я устала биться за человека, который этого недостоин. Я развожусь! Я подала на развод! Я требую от своего мужа подписать заявление, — заявляла тогда Гуськова.

Источник: guskova.maria / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

И хотя Мария подала тогда на развод, когда первые эмоции поутихли, она удалила свои откровения, Логинов назвал заявления жены бзиком психически нездорового человека, а после супруги ушли в тень. Несколько месяцев они упорно молчали и делали вид, что ничего не произошло, продолжали вместе разъезжать по гастролям.

Однако наши коллеги из издания «СтарХит» выяснили, что пара всё же развелась.

— Это был увлекательный аттракцион, спасибо. Но я катапультировалась, — прокомментировала Гуськова свое возвращение в статус свободной женщины.

Сам Виктор Логинов делиться переживаниями с прессой не спешит. На недавнем фестивале «Евразия-Кинофест» актер появился уже без обручального кольца. Зато выглядел он потрясающе: заметно постройнел, подтянулся и сменил прическу.

Роман Гуськовой и Логинова закрутился в 2019 году во время репетиций общей пьесы. На тот момент Марии был всего 21 год, а Логинову — 45. Внушительная разница в возрасте и шлейф слухов о непростом характере актера девушку не испугали, и уже через год они сыграли свадьбу в Санкт-Петербурге.

Правда, все шесть лет совместной жизни супругов штормило без остановки. В соцсетях они то выкладывали идеальные романтичные кадры с нежными признаниями, то внезапно удаляли друг друга из друзей и открыто намекали подписчикам на очередное расставание. Теперь в этой затянувшейся драме, кажется, официально поставлена точка.

За кулисами экранных образов Виктора Логинова скрываются драматичные расставания.

Первой избранницей актера стала психолог Наталья, которая была старше Виктора на 11 лет. Логинов усыновил ее ребенка от предыдущих отношений, а в 1994 году у пары родилась дочь. Из-за финансовых трудностей и бытовых разногласий союз распался через 7 лет.

Самым стремительным союзом в жизни артиста стал брак со Снежаной Морозовой в 2002 году. Актер сделал ей предложение спустя всего несколько недель после знакомства, но уже на следующий день после свадьбы понял, что совершил ошибку. Брак продлился всего полгода. В этом союзе у артиста родился сын.