«Я тебя очень люблю»: Александр Петров трогательно поздравил жену с днем рождения

Александр Петров поздравил жену с днем рождения Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области трогательно поздравил свою жену Викторию Антонову с праздником. Супруга Александра Петрова 29 июня отпраздновала свой юбилей — девушке исполнилось 25 лет.

«Моя любовь! Ты невероятная, потрясающая, самая лучшая жена и самая лучшая мама! Хочу, чтобы ты бесконечно была счастлива! Каждый день! Каждую минуту! Я тебя очень люблю! С днем рождения!» — написал Александр Петров.

Милое поздравление актер сопроводил семейными кадрами.

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«Люблю тебя», — отреагировала на пост сама Виктория.

В своих соцсетях супруга актера также поделилась праздничными кадрами. На фотографии — комната украшена гелиевыми шарами.

Как Виктория Антонова встретил день рождения Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, пара поженилась осенью 2023 года. В апреле 2025 года у них родился первенец. Перед пополнением семьи актер решил обзавестись собственным коттеджем. Обзор на новый дом в Подмосковье актер опубликовал в своих соцсетях.