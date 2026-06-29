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Развлечения «Я тебя очень люблю»: Александр Петров трогательно поздравил жену с днем рождения

«Я тебя очень люблю»: Александр Петров трогательно поздравил жену с днем рождения

Публикуем милые семейные кадры

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Александр Петров поздравил жену с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров поздравил жену с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Александр Петров поздравил жену с днем рождения

Источник:

actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области трогательно поздравил свою жену Викторию Антонову с праздником. Супруга Александра Петрова 29 июня отпраздновала свой юбилей — девушке исполнилось 25 лет.

«Моя любовь! Ты невероятная, потрясающая, самая лучшая жена и самая лучшая мама! Хочу, чтобы ты бесконечно была счастлива! Каждый день! Каждую минуту! Я тебя очень люблю! С днем рождения!» — написал Александр Петров.

Милое поздравление актер сопроводил семейными кадрами.

Александр Петров и Виктория Антонова поженились осенью 2023 года | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Александр Петров и Виктория Антонова поженились осенью 2023 года | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Актер публично поздравил супругу с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер публично поздравил супругу с днем рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Актер сделал предложение Виктории через пару встреч | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер сделал предложение Виктории через пару встреч | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
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Супруги воспитывают сына. В апреле 2026 года ему исполнился один год. | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Супруги воспитывают сына. В апреле 2026 года ему исполнился один год. | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Жена Александра Петрова отпраздновала 25-й день рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Жена Александра Петрова отпраздновала 25-й день рождения | Источник: actorsashapetrov / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

«Люблю тебя», — отреагировала на пост сама Виктория.

В своих соцсетях супруга актера также поделилась праздничными кадрами. На фотографии — комната украшена гелиевыми шарами.

Как Виктория Антонова встретил день рождения | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Как Виктория Антонова встретил день рождения | Источник: viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Как Виктория Антонова встретил день рождения

Источник:

viktoriyaantonova_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Напомним, пара поженилась осенью 2023 года. В апреле 2025 года у них родился первенец. Перед пополнением семьи актер решил обзавестись собственным коттеджем. Обзор на новый дом в Подмосковье актер опубликовал в своих соцсетях.

Подробнее об Александре Петрове и его личной жизни — читайте в этом материале.

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