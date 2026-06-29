«Выглядела как истеричка»: победительница «Острова сокровищ» Дарья Букаринова — о закулисье шоу и идеальном мужчине

В одно мгновение имя Дарьи узнала вся страна Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

Осенью прошлого года имя Дарьи Букариновой узнала вся страна. Блогер и королева красоты стала победительницей популярного реалити-шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы», выиграв 10 миллионов рублей. Вместе со славой на нее обрушилась волна хейта, которую она стойко перенесла, и продолжила двигаться дальше.

Журналист 86.RU поговорила с Дарьей о жизни после шоу, секретах красоты и отношениях, а также о новом развлекательном проекте, в котором блогер стала ведущей.

— Даша, как обычно начинается ваше утро? Есть обязательные ритуалы, привычки?

— Существует две версии меня. Первая, когда я живу с осознанием, что тело — мой храм. Тогда мое утро всегда начинается достаточно рано, часов в пять-шесть. Я просыпаюсь и отправляюсь на пробежку. Или, например, занимаюсь разминкой, растяжкой, чтобы запустить энергию. Потом душ, кофе — и погнали снимать видосы.

Либо другая история — я сплю до десяти, ем, что хочу, в общем, проживаю жизнь на максималках. Сейчас я в лучшей своей прайм-версии. Встаю рано, бегаю, худею, читаю книжки, ем правильную еду и так далее.

— Около года прошло с того момента, как о Даше Букариновой узнала вся страна. За это время у вас произошло несколько событий — вы съездили в Дубай, сделали операцию на груди, переехали в новую квартиру…

— Первым делом я правда поехала в Дубай с мамой. Потратила крупную сумму, мы классно отдохнули и пошопились. Потом я сделала операцию на груди. Но это не импланты. Я просто сделала подтяжку, потому что похудела на 9 кг, и формы изменились. Грудь выглядела не так, как хотелось бы. А я девчонка молодая, свободная, мне хочется чувствовать себя в своем теле комфортно. Операцией я осталась очень довольна. Ни разу не пожалела, что пошла на этот шаг.

В этом году Дарья получила ключи от квартиры, сделала в ней ремонт и отпраздновала новоселье Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

А квартира у меня была куплена еще до участия в шоу. Она не имеет никакого отношения к победе в реалити, как некоторые думают. В начале этого года я получила ключи. И благодаря выигрышу смогла сделать ремонт, не задумываясь о цене. Я покупала всё, что хотела и что мне нравилось. Недавно отпраздновала новоселье.

— У вас есть кошка, которую вы часто показываете в соцсетях. Любимый питомец?

— Кошку зовут Микаэлла. Я шучу, что она Микаэлла Дарьевна. Считаю, что есть два вида людей — одни любят собак, другие — кошек. Люди, которые любят последних, больше способны отдавать любовь, потому что кошки — создания независимые, это мы с ними живем, а не они с нами. Целуем их, лелеем. А те, у кого есть собаки, они, наоборот, хотят больше получать любовь, потому что эти питомцы, наоборот, всё-всё-всё делают для хозяина.

Любимая кошка путешествует с Дарьей из города в город Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

Я кошатница до мозга костей. Микаэлла со мной и в Тюмени жила, и в Москве. Куда я только ни переезжаю, она всегда со мной, и правда мой член семьи.

— Давайте вспомним шоу. Вы смотрели реалити по телевизору. Нравились ли вы себе на экране? Совпало ли то, какая вы реально в жизни, с тем образом, который создали организаторы? Ведь многое зависит от монтажа, человека можно показать по-разному.

— Это было мое первое знакомство с телевидением. И я, конечно же, по наивности думала, что всё будет как в жизни, и мою историю смонтируют хорошо и красиво. Но меня часто показывали плачущей, иногда я даже выглядела как истеричка. Я, конечно, очень эмоциональная и условия были очень тяжелые. По телевидению показали очень малую часть нашей бытовой жизни. Мы реально были без еды, спали на земле, мыли волосы зубной пастой. Плюс было жарко, душно, постоянно беспокоили комары, мошки и разные сколопендры, лягушки. Психологически было очень тяжело. И, конечно, я как девочка не стеснялась своих эмоций. Но я надеялась, что к финалу меня подведут плавно и сделают добрым героем. В итоге получилось как-то странно. Я не очень довольна.

В шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы» Даша выступала под номером 35 Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

— После выхода реалити было много хейта в вашу сторону. Как вы его пережили? Может быть, у вас на него иммунитет уже есть, как у блогера?

— Конечно, мне помогло то, что я давно веду соцсети, и негативное мнение людей обо мне стараюсь не замечать. Идя на шоу, понимала, куда лезу. Честно скажу, я старалась не читать комментарии, боялась расстроиться. Но знаю, что были совсем неадекватные высказывания, когда люди желали смерти мне и моим родителям. К этому я не была готова. Мне было очень больно и неприятно. Я даже хотела закрыть комментарии в какой-то момент. Но потом убедила себя, что это всё не про меня и не надо брать это во внимание. И моя адекватность победила.

— После реалити вы говорили, что состоите в отношениях, счастливы, но сейчас, судя по соцсетям, свободны?

— Да, это так. Я считаю, что люди приходят в нашу жизнь в нужное время в нужном месте. И после шоу так случилось, что со мной рядом оказался нужный человек, к тому же доктор. Он меня защитил от хейтеров, поддержал психологически, заставил сдать все анализы и позаботиться о здоровье. А потом наши пути разошлись. Я ему очень благодарна. Мне нужна была поддержка, и он пришел в нужный момент.

Сейчас сердце Даши свободно Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

— Что для вас важно в отношениях? Каким вы представляете будущего мужа, партнера?

— Мне важно, чтобы мужчина меня поддерживал и принимал всецело — и мою хорошую сторону, когда я легкая и веселая, и плохую, когда случаются депрессии и кризисы, которые нередки у творческих людей. Еще очень хочется, чтобы мужчина не выполнял роль отца, брата или сына, а был партнером.

— После победы вы говорили, что планируете переехать в Москву. Передумали?

— У меня долго было желание переехать, но всегда что-то держало. И вот я выиграла шоу, у меня были деньги, я свободна от отношений, вроде бы нет препятствий больше. Но меня начал очень поддерживать округ: приглашали на интервью, различные мероприятия, появились новые проекты и подкасты. Я поняла, какую же силу дает моя родина, мой город, и будет глупо сейчас куда-то уезжать. В этот же момент мне выдали ключи от моей квартиры. И я решила, что не надо сопротивляться. Если переезд случится, то в свое время. А сейчас я просто доверяю Вселенной. У меня есть возможность выезжать по необходимости на съемки, меня это устраивает. А Москва никуда не денется.

— Наверное, это решение связано и с появлением в вашей жизни женского сообщества «Кружок», которым вы активно занимаетесь в последнее время. Расскажите о нем.

— История создания «Кружка» родилась у меня как раз на острове. Я смотрела, какие девчонки сильные, в отличие от некоторых мужчин. Не ныли, не жаловались, настоящие бойцы. При этом в любых условиях и марафет наведем, и носик припудрим, косичку заплетем и смастерим что-то модное даже из футболок, которые нам выдавали там. И, когда случилась победа, я решила, что надо организовать женское сообщество.

Дарья активно развивает женское сообщество в Ханты-Мансийске Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

У меня сейчас в «Кружке» 40 прекрасных женщин разного возраста — от 21 до 48 лет. Мы все разные, но при этом и одинаковые, потому что каждая нуждается в похвале, в поддержке. У каждой есть проблемы в отношениях или, например, с деньгами. Мы встречаемся, болтаем, проводим интересно время. Мне хотелось показать этим сообществом, что семья или близкие подружки — это отлично, но совсем другое дело, когда тебя поддерживает и дает совет незнакомая женщина с непредвзятым мнением.

— У вас всё получается в данный момент, как задумывали?

— Да-да, у меня получается. Я считаю, что я на своем месте. У нас на днях была встреча, меня девочки спросили: «Даш, ты не пожалела?» Я ответила, что нет. Мы существуем уже 9 месяцев. Мне хочется верить в то, что моя миссия — объединять женщин, поддерживать их, вдохновлять и направлять. Женщины вообще всё могут, надо это знать!

— Вы в отличной форме. Как ухаживаете за собой? Сколько времени выделяете на спорт, какие процедуры делаете у косметолога?

— Я очень долго, с 12 лет, занималась профессионально лыжными гонками, являюсь кандидатом в мастера спорта, завоевывала кубок России и другие награды. Умею очень быстро приходить в нужную мне форму. Плюс это правильное питание. Я обязательно читаю состав продуктов, отказываюсь от тех, в которых есть сахар. Заменяю их медом или бананами. На спорт у меня уходит несколько часов в день. Начинаю рано утром. Это заряжает меня энергией, всё начинает получаться как надо.

Походы к косметологу люблю, но не злоупотребляю. Сама делаю ручной массаж каждое утро на протяжении лет шести. У косметолога губки подкалываю, чистки, массажики делаю.

Дарья долго занималась лыжными гонками и сейчас не может жить без спорта Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

— Вы — блогер. Это основной источник вашего дохода, работа. Как существуете в блогерстве в это непростое время, когда блокируются соцсети и мессенджеры?

— Я не люблю эмоционально втягиваться в негатив, паниковать, что запретили, например Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) или Telegram. Думаю, что, когда реально эта проблема для меня наступит, тогда я буду с ней разбираться. У меня всё идет нормально, особо ничего не поменялось. Если у меня не заказывают рекламу, я не стесняюсь идти за ней сама. Обращаюсь с предложениями.

Дарья ведет блог много лет Источник: Дарья Букаринова / Vk.com

В своем городе я сделала, мне кажется, рекламу всем, кому бы хотела. А когда начала немного скучать, создала женское сообщество, которое тоже приносит мне доход. Я не стала меньше зарабатывать, мне кажется даже больше. Есть стимул что-то придумывать, реализовывать.

— Сейчас вы заняты в новом проекте, который будет выходить на YouTube. Расскажите о нем.

— Да, проект называется «Остаться без перца». Я буду соведущей шоу в паре с Сашей Сабаниным. Съемки в настоящий момент проходят в Питере. Это серия программ с участием российских звезд и экспертов в своей нише. Первый выпуск выйдет уже в июле.

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