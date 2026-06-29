«Пусть решают!»: в Госдуме назвали сроки устранения проблем с бензином. Новости 29 июня

В Госдуме высказались на тему бензина Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 29 июня.

Путин собрал совещание по топливу

Владимир Путин провел совещание с правительством и нефтяными компаниями о снабжении топливом внутреннего рынка. Президент отметил, что мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов сейчас задействованы по максимуму, а объемы выпуска горючего в июле должны превысить июньские показатели.

Запасы бензина в стране достигли 1,7 млн тонн — это почти на уровне прошлого года. При этом проблемы на рынке сохраняются: на заправках бывают очереди, не всегда удается найти нужную марку бензина.

Путин поручил принять меры для стабилизации ситуации, в частности, нарастить предложение топлива и поддерживать экономически обоснованные цены. Особое внимание он уделил поставкам для агропромышленного комплекса: соблюдение графиков здесь критично для урожайности и продовольственной безопасности.

Люди массово снимают деньги со вкладов

В России продолжается массовый отток средств из банков: только в мае 2026 года люди вывели со счетов и депозитов 550 млрд рублей. При этом объем наличных в обращении вырос на 400 млрд рублей.

По словам управляющего директора «Эксперт РА» Юрия Беликова, это связано с тем, что небольшие предприятия чаще переходят на наличные расчеты из‑за роста налогов, а граждане стремятся иметь запас наличных на случай сбоев связи и интернета.

Как пишет «Коммерсантъ», деньги не переводили со вкладов на текущие счета, отток шел напрямую. Снижение привлекательности срочных депозитов объясняют тем, что ставки по ним падают быстрее, чем ключевая ставка ЦБ.

На дорогах хотят изменить скоростные ограничения

Минтранс готовит новые рекомендации, которые изменят подход к назначению скоростных ограничений. Вместо типовых лимитов разрешенную скорость будут определять отдельно для каждого участка дороги. Принять документ планируют в 2027 году, сообщает «Российская газета».

При выборе оптимального скоростного режима учтут сразу несколько факторов, в том числе загруженность трассы, качество дорожного покрытия и специфику близлежащих жилых зон. Инициаторы изменений считают, что необходим полный аудит действующих ограничений: нужно разобраться, почему на тех или иных отрезках установлены конкретные лимиты. Для анализа предлагают использовать искусственный интеллект, он поможет обработать статистику аварийности и выявить закономерности.

В профильном комитете Госдумы идею поддерживают. По мнению зампреда Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэля Марданшина, нынешняя практика нередко приводит к неудобному и небезопасному «рваному» режиму езды. Депутат привел пример: на качественных участках с хорошей разметкой и отбойниками внезапно появляются ограничения в 50 или 70 км/ч — это заставляет водителей постоянно менять темп движения, резко разгоняться и тормозить. Именно эту проблему и должны решить новые правила.

Когда оператор может заблокировать сим‑карту и что делать дальше

Оператор вправе заблокировать сим‑карту, если по ней нет активности и оплаты — обычно через 3–6 месяцев. Перед этим владельцу должны прислать письменное уведомление. После блокировки номер могут продать другому человеку.

Другие причины блокировки:

превышение лимита сим‑карт (с ноября 2025 года — не более 20 для россиян и 10 для иностранцев);

арест счета (с сентября 2025 года оператор обязан приостановить возврат аванса).

Если номер был привязан к банку или «Госуслугам», попробуйте восстановить сим‑карту у оператора. Это возможно, если с момента блокировки прошло меньше 6 месяцев и номер еще не продан. Затем обновите привязки в сервисах. Если восстановить номер нельзя, смените его в банке и обратитесь в МФЦ для корректировки данных на «Госуслугах».

Также в правительстве обсуждают ужесточение правил оборота M2M‑сим‑карт и eSIM — меры могут войти в третий пакет антифрод‑поправок.

В Иркутске задерживают за перепродажу бензина

Как сообщили в пресс‑службе ГУ МВД по Иркутской области, в отношении всех нарушителей составили административные протоколы по ст. 14.1 КоАП РФ (за предпринимательскую деятельность без регистрации или лицензии).

Задержанные продавали топливо с существенной наценкой. Торговля велась разными способами: в одном случае — рядом с АЗС, в трех других — через мессенджеры и сайты объявлений. Например, 20‑летний житель Иркутска предлагал бензин по 250 рублей за литр на онлайн‑площадке.

Шесть человек убили студента в Омске

29 июня стало известно о жестоком убийстве 20‑летнего студента ОмГУ имени Ф. М. Достоевского Александра Трипутеня. Преступление совершили шесть человек. Тело погибшего обнаружили в яме, оно было упаковано в полимерные пакеты.

Группа злоумышленников, в которую входили молодые люди и девушки из Екатеринбурга, Санкт‑Петербурга, Ставрополя и Омска, приехала в город специально для совершения преступления. Среди обвиняемых — 20‑летняя омичка Кира Ш. Преступники заранее подготовились: купили скотч и перчатки. Они встретились с Александром, обманом заманили его в лес, связали, перенесли к заброшенному зданию и нанесли удары ножом в область шеи и грудной клетки. После этого тело спрятали в яме.

Следствие рассматривает несколько версий мотива. Одна из них — вымогательство денег: часть фигурантов дела не имела работы. Другая версия, озвученная объединенной пресс‑службой омских судов, — личная неприязнь со стороны одной из девушек. Кроме того, друг убитого в беседе с корреспондентом NGS55.RU предположил, что к преступлению может быть причастна бывшая девушка Александра — она входит в число обвиняемых.

Мошенники обманывают людей, собирающихся в отпуск

С приходом лета активизировались мошенники. Они рассылают фальшивые сообщения от имени авиакомпаний, РЖД и билетных сервисов, а также размещают фейковые объявления об аренде жилья. Их цель — похитить деньги и персональные данные.

Аферисты предлагают билеты по заниженной цене или пугают аннулированием брони, давая ссылку на поддельный сайт. В сообщениях часто встречаются фразы вроде «доступен спецтариф» или «срочно подтвердите бронь». В случае с арендой мошенники заманивают красивыми фото и сильно заниженными ценами.

Чтобы не стать жертвой, не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений, не вводите данные карт на незнакомых сайтах, бронируйте жилье только на проверенных платформах, проверяйте отзывы и профиль владельца, при необходимости запрашивайте договор или подтверждение бронирования.

Дачники вправе начать свой бизнес и не платить налоги

Владельцы дач могут продавать выращенную продукцию без уплаты налога, но при соблюдении условий из Налогового кодекса РФ. Льгота распространяется на продукцию растениеводства и животноводства (овощи, фрукты, мясо, молоко, мёд и др.) в любом виде, натуральном или переработанном.

Для освобождения от налога должны одновременно выполняться два условия:

площадь участка — не более 50 соток;

продукция выращена без наемного труда, только силами владельца и членов его семьи.

Если хотя бы одно условие не соблюдено, нужно встать на учет в налоговой и платить НДФЛ по ставке 13%. Право на льготу подтверждают справкой от органа местного самоуправления или правления товарищества (СНТ, ТСН): в ней указывают, что продукция произведена на конкретном участке и какова его площадь.

Продавать продукцию можно на сезонных ярмарках, официальных рынках (в отведенных местах) и оптовых базах.

Стандарты школьного образования обновят

Минпросвещения анонсировало обновление образовательных стандартов в ближайшие годы. В 2026 году актуализируют ФГОС основного общего образования, а в 2027‑м — стандарты дошкольного и начального образования. Отметим, что ведомство утвердило новый стандарт для старшей школы. Он предусматривает усиление естественно‑научной составляющей.

К тому же к 2027 году планируют подготовить учебники по химии, физике и биологии для старшеклассников, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. В разработке пособий участвуют Российская академия наук и МФТИ. Будут созданы учебники как базового, так и углубленного уровней.

Признаки того, что жилье вскоре ограбят

Есть ряд признаков, которые могут говорить о том, что жилье готовят к ограблению. Например, должны насторожить регулярные звонки в дверь или домофон, появление во дворе, у подъезда, на этаже либо в лифте незнакомых людей. А также чужие машины рядом с домом или коттеджем.

Опасным сигналом считают и фотографирование входной двери, подозрительные метки у дверей и калиток, проблемы с замками. Нередко злоумышленники проверяют, бывает ли кто‑то дома, оставляя на двери, возле нее или в почтовом ящике разные предметы, например, рекламные листовки. По словам специалистов, преступники всё реже выбирают объект «вслепую» и чаще изучают привычки человека, его образ жизни и уровень защищенности жилья.

При этом частные дома сейчас в зоне повышенного риска по сравнению с квартирами. Чаще всего воры забирают деньги, ювелирные изделия, часы, смартфоны, ноутбуки и другую компактную электронику. В частных домах нередко пропадают инструменты, генераторы, садовая техника, мойки высокого давления, электровелосипеды, квадроциклы и оборудование из гаражей, а на дачах — стройматериалы, сантехника и оборудование для отопительных систем, что во многом связано с ростом цен на материалы для строительства и ремонта.

Защиту от дронов в России улучшили

Минобороны РФ планирует до ноября внедрить ИИ в системы ПВО, заявил министр обороны Андрей Белоусов.

Сейчас элементы ИИ уже применяют в российских дронах. Они помогают распознавать цели, захватывать их и выстраивать навигацию. Кроме того, разворачивают мобильные огневые группы с беспилотниками‑перехватчиками, включая FPV‑системы.

С апреля в стране формируют единую информационную среду. В нее загружают данные об атаках БПЛА, интегрируя пункты управления, боевые машины, огневые группы и РЛС — это повышает скорость реакции подразделений.

По данным Минобороны, эффективность дронов примерно в три раза выше, чем у обычных расчетов. Также увеличено финансирование технико‑эксплуатационных частей — средства пошли на комплектующие, запчасти и 3D‑принтеры для адаптации вооружения в зоне СВО.

Большой адронный коллайдер приостановил свою работу

Европейская организация ядерных исследований (CERN) сообщила о приостановке работы Большого адронного коллайдера (БАК) на четыре года. Установка пройдет масштабную модернизацию.

Цель преобразований — создать «Большой адронный коллайдер на высокой светимости» (HL‑LHC). В ходе работ заменят магниты, управляющие потоком частиц, а также установят новые системы, которые позволят существенно увеличить частоту столкновений. Первые эксперименты на обновленном коллайдере физики рассчитывают начать уже в 2028 году, а полностью завершить модернизацию — к середине 2030 года.

Родители получат десятки тысяч рублей

Соцфонд сообщил, что средняя сумма семейной выплаты для работающих родителей — 30 тысяч рублей, но итоговая сумма индивидуальна. Выплата — это разница между НДФЛ, удержанным по ставке 13% (или выше), и налогом, пересчитанным по льготной ставке 6%. На размер выплаты не влияют налоговые вычеты.

Заявление можно подать с 1 июня по 1 октября. Выплату могут получить работающие родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двоих и более детей (до 18 лет или до 23 лет — при очном обучении).

При этом есть два условия: чтобы среднедушевой доход семьи в 2025 году не превышал 1,5 прожиточного минимума в регионе и не было долгов по алиментам. Заявку рассматривают до 10 рабочих дней, выплату перечисляют в течение 5 рабочих дней после одобрения.

В Калининградской области 40 человек получили тепловой удар

В Калининградской области из‑за аномальной жары с 26 по 28 июня к врачам скорой помощи с тепловым ударом обратились 40 человек. Об этом сообщила пресс‑служба регионального Минздрава. При этом в министерстве в разговоре с РИА Новости уточнили, что статистика учитывает только вызовы скорой. Реальное число пострадавших выше, так как были и обращения в медпункты, поликлиники и больницы.

Медики предупреждают, что в жару сильно растет нагрузка на сердечно‑сосудистую систему, повышается риск перегрева и обезвоживания. На тепловой удар могут указывать резкое повышение температуры тела, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, а также учащенные сердцебиение и дыхание.

Жара в конце июня побила рекорд за всю историю метеонаблюдений в регионе, рассказали в местном гидрометцентре. Так, в воскресенье в районе рыбного порта в областном центре температура достигла 36,2 °C. Со вторника погода начнет приходить в норму: ожидается от 23 до 28 °C.

В ФРГ несколько человек погибли из-за стрельбы

В центре матери и ребенка в Штаде (на севере ФРГ) произошла стрельба. Погибли пять человек: четыре женщины и мужчина, детей среди жертв нет, сообщает газета Hamburger Morgenpost. Позже количество погибших увеличилось до шести.

По данным полиции, в результате инцидента несколько местных жителей пострадали. Полиция задержала трех человек, в том числе предполагаемого стрелка, мотив подозреваемого пока не установлен.

В Госдуме назвали сроки решения проблем с бензином

Депутат Госдумы Николай Арефьев заявил, что проблему с дефицитом бензина можно решить в течение месяца.

«Обстоятельно обсудить этот вопрос, решить его и обеспечить всю страну топливом, я считаю, можно буквально за один месяц. Так пусть решают!» — подчеркнул парламентарий в разговоре с RTVI.