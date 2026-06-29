НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+20°C

Сейчас в Ярославле
Погода+20°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

0 м/c,

 753мм 56%
Подробнее
2 Пробки
USD 77,75
EUR 88,65
Ярославец выпал из окна
Незнакомцы в подъездах
Кому делегировать бизнес-процессы?
Прогноз погоды
Здесь был Пушкин
Когда отключат горячую воду
Обвалился пол в пятиэтажке
Пропадут сладости
Афиша на неделю
Развлечения «Тоже живой человек!»: SHAMAN объяснился за развод в Год семьи и сравнил себя с русскими князьями

«Тоже живой человек!»: SHAMAN объяснился за развод в Год семьи и сравнил себя с русскими князьями

И ответил на другие острые вопросы хейтеров

200
Ярослав Дронов устроил большую пресс-конференцию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RUЯрослав Дронов устроил большую пресс-конференцию | Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Ярослав Дронов устроил большую пресс-конференцию

Источник:
Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

Shaman наконец-то пояснил за все горячие темы, которые хейтеры обсуждали последние годы: развод в Год семьи, кожаные штаны, почему не пошел служить. Все точки над «и» певец расставил на пресс‑конференции — собрали всё самое главное.

  1. Про кожаные штаны и эпатажный образ
  2. Про псевдоним на английском языке
  3. Ответ хейтерам, почему не ушел на СВО
  4. Про «кремлевский проект»
  5. Про тайную свадьбу и развод в Год семьи
  6. Про конфликт Мизулиной с рэпером Егором Кридом
  7. Доказал, что носит трусы
1

Про кожаные штаны и эпатажный образ

В ответ на вопрос о провокационном имидже, кожаных штанах и ярких номерах певец Shaman пустился в рассуждения. Он провел логическую цепочку: сначала дреды сбрей, потом штаны поменяй, дальше сними ботинки и обуй валенки, потом — переезжай в лесную избушку.

— И чтобы на бэк-вокале был только медведь? Разве таким должен быть патриот?

Shaman считает, что на слове «патриот» стоит клеймо

Источник:

MSK1.RU

2

Про псевдоним на английском языке

На вопрос, почему псевдоним написан английскими буквами, Shaman только усмехнулся:

— Он пишется не на английском, а латиницей. Я раскручивался через Интернет, а там вы сами знаете, практически всё на латинице.

Артист пояснил, что «Shaman» — это псевдоним, который он использует с 2020 года. Он добавил, что упорно работал над образом, выпускал почти по песне в месяц и развивал соцсети, так что отказываться от этого ради ребрендинга не видит смысла.

Кожаные штаны на выступления Shaman выбирает из-за любви к глэм-року

Источник:

MSK1.RU

3

Ответ хейтерам, почему не ушел на СВО

По словам Shaman, за все концерты в зоне СВО ни один военный не бросил ему в лицо вопрос «Почему ты не на фронте?» Артист не стал сглаживать углы и заявил прямо: его главный фронт — сцена.

— Сцена, мой голос и песни — мое главное оружие, — подчеркнул он.

Тех, кто судит его издалека, без тени дипломатии певец назвал «диванными старожилами».

Shaman считает своим «фронтом» сцену

Источник:

MSK1.RU

4

Про «кремлевский проект»

Клеймо «кремлевского проекта» Shaman тоже наскучило. Он считает, что это амплуа придумали для того, чтобы очернить его.

— Алла Пугачева тоже неоднократно встречалась и с Горбачевым и Ельциным. Однако никто ее не называет «кремлевским проектом».

В сердцах Shaman заявил, что Кремль не пишет ему песен и не диктует, что говорить. Если бы это было так, то на сцену бы он выходил в строгом костюме, а не кожаных штанах.

Shaman вспомнил певицу Аллу Пугачеву на своей пресс-конференции

Источник:

MSK1.RU

5

Про тайную свадьбу и развод в Год семьи

Над разговорами о его тайных свадьбе и разводе Shaman хохочет вместе с Екатериной Мизулиной.

 — В Год семьи я создал семью. Shaman тоже живой человек, и у него есть сердце.

Артист заявил, что с любимой он начал отношения еще в декабре 2024 года. Певцу обидно, что его любимую женщину называют разлучницей. Все домыслы о начале их отношений он опроверг. С бывшей женой Еленой они не жили вместе с сентября.

—  Прошло несколько месяцев, поэтому, имейте совесть!

6

Про конфликт Мизулиной с рэпером Егором Кридом

Насчет этого скандала Shaman даже говорить не захотел.

— Не хочу воевать с ребенком!

Он признался, что Екатерина показывала ему посты Крида. Однако певцу они показались по-детски эмоциональными.

Shaman назвал Егора Крида ребенком

Источник:

MSK1.RU

7

Доказал, что носит трусы

В 2024 году артист попал в конфуз: в интервью для ТВ-программы он признался, что не носит белья. Откровение вызвало фурор. Спустя два года Ярослав объяснился:

— Видео было снято в путешествии, я там был в халате после душа. Ну такой формат передачи — один день с Shaman. Так что там это абсолютно уместно. Что касается нижнего белья в целом: веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать их в школах. Но если кого-то действительно это интересует, хорошо. Я продемонстрирую.

И продемонстрировал! | Источник: StarHitИ продемонстрировал! | Источник: StarHit

И продемонстрировал!

Источник:

StarHit

Вот они, на месте, — заключил певец под аплодисменты.

Артист поставил точку в обсуждениях его белья

Источник:

MSK1.RU

ПО ТЕМЕ
Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Шаман Пресс-конференция
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
57 минут
Надо как то пробиваться к политической кормушке, не мытьем так катаньем, если прямо не пролезем, то пройдем бочком.
Гость
1 час
К нему вроде уже погас интерес...... Зачем в городских новостях это?!?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Я рад, что он не пошел по моим стопам в нефтянку». Отец рассказал о выборе профессии для сына
Нефтяник из Тюмени и отец взрослого сына
Мнение
«Предприниматель решает, опираясь на цифры». Бизнесмен откровенно рассказал о причинах закрытия своего дела
Артём Исайчев
Мнение
«Просто разрыв»: ярославцы съездили в Турцию на машине и рассказали, сколько им это стоило
Иван Красовский
Роуд-трипы
Мнение
«После восьми уроков нужно было еще заниматься подготовкой»: как школьница сдавала ОГЭ и почему зря боялась
Вера Л.
Мнение
«Не пытаются включить голову»: как ИИ ломает систему образования — мнение учительницы
Анна
Рекомендуем