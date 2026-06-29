«Тоже живой человек!»: SHAMAN объяснился за развод в Год семьи и сравнил себя с русскими князьями

Shaman наконец-то пояснил за все горячие темы, которые хейтеры обсуждали последние годы: развод в Год семьи, кожаные штаны, почему не пошел служить. Все точки над «и» певец расставил на пресс‑конференции — собрали всё самое главное.
- Про кожаные штаны и эпатажный образ
- Про псевдоним на английском языке
- Ответ хейтерам, почему не ушел на СВО
- Про «кремлевский проект»
- Про тайную свадьбу и развод в Год семьи
- Про конфликт Мизулиной с рэпером Егором Кридом
- Доказал, что носит трусы
Про кожаные штаны и эпатажный образ
В ответ на вопрос о провокационном имидже, кожаных штанах и ярких номерах певец Shaman пустился в рассуждения. Он провел логическую цепочку: сначала дреды сбрей, потом штаны поменяй, дальше сними ботинки и обуй валенки, потом — переезжай в лесную избушку.
— И чтобы на бэк-вокале был только медведь? Разве таким должен быть патриот?
Про псевдоним на английском языке
На вопрос, почему псевдоним написан английскими буквами, Shaman только усмехнулся:
— Он пишется не на английском, а латиницей. Я раскручивался через Интернет, а там вы сами знаете, практически всё на латинице.
Артист пояснил, что «Shaman» — это псевдоним, который он использует с 2020 года. Он добавил, что упорно работал над образом, выпускал почти по песне в месяц и развивал соцсети, так что отказываться от этого ради ребрендинга не видит смысла.
Ответ хейтерам, почему не ушел на СВО
По словам Shaman, за все концерты в зоне СВО ни один военный не бросил ему в лицо вопрос «Почему ты не на фронте?» Артист не стал сглаживать углы и заявил прямо: его главный фронт — сцена.
— Сцена, мой голос и песни — мое главное оружие, — подчеркнул он.
Тех, кто судит его издалека, без тени дипломатии певец назвал «диванными старожилами».
Про «кремлевский проект»
Клеймо «кремлевского проекта» Shaman тоже наскучило. Он считает, что это амплуа придумали для того, чтобы очернить его.
— Алла Пугачева тоже неоднократно встречалась и с Горбачевым и Ельциным. Однако никто ее не называет «кремлевским проектом».
В сердцах Shaman заявил, что Кремль не пишет ему песен и не диктует, что говорить. Если бы это было так, то на сцену бы он выходил в строгом костюме, а не кожаных штанах.
Про тайную свадьбу и развод в Год семьи
Над разговорами о его тайных свадьбе и разводе Shaman хохочет вместе с Екатериной Мизулиной.
— В Год семьи я создал семью. Shaman тоже живой человек, и у него есть сердце.
Артист заявил, что с любимой он начал отношения еще в декабре 2024 года. Певцу обидно, что его любимую женщину называют разлучницей. Все домыслы о начале их отношений он опроверг. С бывшей женой Еленой они не жили вместе с сентября.
— Прошло несколько месяцев, поэтому, имейте совесть!
Про конфликт Мизулиной с рэпером Егором Кридом
Насчет этого скандала Shaman даже говорить не захотел.
— Не хочу воевать с ребенком!
Он признался, что Екатерина показывала ему посты Крида. Однако певцу они показались по-детски эмоциональными.
Доказал, что носит трусы
В 2024 году артист попал в конфуз: в интервью для ТВ-программы он признался, что не носит белья. Откровение вызвало фурор. Спустя два года Ярослав объяснился:
— Видео было снято в путешествии, я там был в халате после душа. Ну такой формат передачи — один день с Shaman. Так что там это абсолютно уместно. Что касается нижнего белья в целом: веками крестьяне, князья и цари творили историю России без всякого нижнего белья. И этот факт не мешает нам ими восхищаться, ставить им памятники, изучать их в школах. Но если кого-то действительно это интересует, хорошо. Я продемонстрирую.
Вот они, на месте, — заключил певец под аплодисменты.