«Тоже живой человек!»: SHAMAN объяснился за развод в Год семьи и сравнил себя с русскими князьями

В ответ на вопрос о провокационном имидже, кожаных штанах и ярких номерах певец Shaman пустился в рассуждения. Он провел логическую цепочку: сначала дреды сбрей, потом штаны поменяй, дальше сними ботинки и обуй валенки, потом — переезжай в лесную избушку.

— И чтобы на бэк-вокале был только медведь? Разве таким должен быть патриот?