Большой адронный коллайдер приостановил свою работу: причина

Большой адронный коллайдер приостановил работу на четыре года. Об этом сообщили в Европейской организации ядерных исследований (CERN).

В ходе модернизации установку преобразуют в «Большой адронный коллайдер на высокой светимости» (HL‑LHC). В рамках обновления заменят магниты, управляющие потоком частиц, и внедрят системы для увеличения частоты их столкновений. Завершить модернизацию планируют к середине 2030 года, а первые эксперименты на HL‑LHC физики надеются начать уже в 2028 году.

CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий со штаб‑квартирой в Женеве. Организация основана в 1953 году. Большой адронный коллайдер — ее ключевой проект. В CERN входят европейские государства, в том числе Германия, Франция, Швейцария и Великобритания.

Большой адронный коллайдер (БАК) — инженерно‑научное сооружение в подземном кольцевом тоннеле (протяженность — около 27 км) на границе Франции и Швейцарии.

Название отражает суть установки: «большой» — из‑за масштабов, «адронный» — поскольку в экспериментах используются адроны (преимущественно протоны), «коллайдер» (от англ. collide — «сталкиваться») — из-за принципа работы (частицы разгоняют до скоростей, близких к скорости света, и сталкивают).

В результате столкновений возникают короткоживущие элементарные частицы. Их изучение позволяет расширять представления о фундаментальных законах природы. Одно из ключевых достижений БАК — идентификация бозона Хиггса.