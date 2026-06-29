У Дев — ссоры и расставания, а у Львов — случайный роман. Гороскоп на разрушительный июль

Эльза Кушина подготовила прогноз для 12 знаков зодиака на июль Источник: Коллаж Дмитрия Гладышева/ Городские медиа

Июль — период замедления. Не стоит ждать прорывов и успехов. Многим придется корректировать планы, анализировать и принимать непростые решения. Фон месяцу задаст ретроградный Меркурий в Раке: на первое место выйдут темы семьи, дома, эмоции и ситуации из прошлого. Новолуние усилит интуицию, а в конце месяца ретроградный Сатурн потребует от представителей знаков более внимательного отношения ко всем своим обязательствам. Подробности в гороскопе Эльзы Кушиной для 72.RU.

Овен

Энергия планет способствует важным внутренним переменам, отсюда судьба предлагает Овнам своеобразный экзамен на зрелость. Произойдет внутренний рост: появится желание соблюдать правила, брать ответственность не только за себя, но и за близких. Также подобное может затронуть и внешность знака, например, Овен начнет следить за внешностью, постепенно избавляясь от недостатков.

Важно помнить, что все изменения, которые выпадают представителям этого знака, нужно научиться принимать, а не сопротивляться. Лишь соглашаясь на новое, Овны способны изменить свою жизнь на 180 градусов.

Телец

Над Тельцами в июле сгущаются тучи — появляется желание уйти в глубокую «тень», спрятаться даже от самых близких, скрыть свои настоящие чувства и мысли. Погружение в себя и временная отстраненность от общества станут для многих представителей этого знака естественным состоянием, поэтому не стоит пугаться собственного одиночества — ведь это не навсегда, и оно «дано» для личной внутренней работы и самопознания.

В этот период важно использовать «одиночество» с пользой, например, заняться самообразованием или творчеством, решаясь на эксперименты порой даже масштабного характера.

Близнецы

В июле для Близнецов наступит период стабильности. Это время, когда дела могут немного замедлиться, но не стоит переживать из-за этого — лучше уделите внимание отдыху, избегая лишних нервных переживаний. К концу месяца, когда Меркурий — управитель этого знака зодиака, выйдет из ретрограда — Близнецы наконец-то увидят, что в их жизни начнет всё налаживаться, поэтому все усилия, которые они вкладывали в свои задуманные дела ранее, начнут наконец-то приносить плоды.

Рак

Для Рака в июле открываются новые горизонты и возможности. Этот месяц станет временем, когда мечты и амбиции этого знака зодиака обретут особую силу. Отсюда Рак сможет установить для себя огромные цели и стремиться к их достижению с двойной скоростью.

Также важно учесть, что составление списков станет верным помощником Рака, позволяя структурировать свои мысли и эффективно управлять временем, достигая задуманного поэтапно. В июле у Раков есть все необходимые силы и ресурсы, чтобы справиться с любыми поставленными задачами.

Лев

В первой половине июля энергия обновления будет особенно сильной для Львов, отсюда не исключено острое желание сменить имидж: новая стрижка, новый стиль в одежде, эксперименты с образом. Перемены могут коснуться и здоровья. Лев почувствует сильное желание бросить вредные привычки и начать здоровый образ жизни.

Важно понимать, что все перемены не останутся незамеченными, подобное поможет притянуть новые связи (окружение), а в перспективе даже и бурный роман. Когда Лев вкладывается в себя — вселенная вкладывается в него.

Дева

В июле у Девы вероятны трудности в отношениях с партнерами. Отношения могут пошатнуться не только в деловой, но и личной сфере. Звезды предупреждают, что близкие люди могут вести себя неадекватно, выдвигать жесткие правила или ультиматумы, а иногда даже прибегать к обману. Это может создать значительное давление на отношения, в которых состоит Дева.

В этот период возникает высокий риск конфликтов, которые могут привести даже к судебным разбирательствам.

Весы

Июль предостерегает Весов о возможных искушениях и сложных ситуациях в отношениях с друзьями, родственниками и соседями. Представителей знака ждут тайны, обман, интриги. Поэтому Весам нужно быть особенно осторожными с людьми, больше нельзя быть настолько доверчивыми и услужливыми. Возможно, кто-то захочет злоупотребить хорошим отношением и использовать это против вас самих же.

Одна из ключевых задач месяца — научиться отказывать без чувства вины.

Скорпион

В этом месяце Скорпионам лучше взять паузу и не торопиться с важными деловыми решениями. Основная причина — ретроградный Плутон (управитель знака зодиака), который будет находиться в таком положении весь июль. Отсюда лучше уделять больше времени себе: расслабиться, побаловать себя, восстановить энергию.

Также в этот период лучше завершить все старые проекты, что поможет подготовиться к новым этапам и Скорпион снова «восстанет, как птица Феникс, из пепла», что позволит ему одержать новые победы, которые его ожидают в 2026 году.

Стрелец

В июле Стрельцы переживают период внутренней трансформации. Это время перемен, которые могут проявляться как в положительную, так и в отрицательную сторону — всё зависит от выбранной линии поведения.

Также в этот период Стрелец может придерживаться правила «наглость — второе счастье», что безусловно поможет ему достичь целей. Однако излишняя прямолинейность, откровенность или даже напористость могут нарушить чужие личные границы, не говоря о нарушении правил и законов, что впоследствии приведет к одиночеству.

Козерог

Козерога в июле может настигнуть желание уйти в себя и погрузиться в одиночество. Такая потребность — не случайна. Важно учесть, что иногда необходимо отключиться от внешнего мира, чтобы раскрыть скрытые тайны и понять свои истинные желания, подобное поможет укрепить внутренние ресурсы и подготовиться к новым возможностям, которые ждут Козерогов уже в этом году.

Водолей

Водолея в июле ждет много работы, но это не обычные дела — такая деятельность, которая наконец-то порадует его душу. Возможно, он познакомится с влиятельными и интересными людьми, которые щедро предложат свою помощь и поддержку, что значительно улучшит будущее этого знака зодиака.

Выбранные задачи в работе будут не только важными, но и весьма образовательными. Такой опыт поможет построить свежие планы и идеи для дальнейшей жизни, расширить горизонты и вдохновиться на новые свершения.

Рыбы

Июль станет для Рыб месяцем сильной поддержки и ценных возможностей! Партнеры — будь то по бизнесу, по браку или близкие по духу люди — окажутся настоящей опорой, поэтому стоит особенно внимательно прислушиваться к их советам и рекомендациям. Доверяйте и открывайте свое сердце для совместных планов, и июль обязательно принесет приятные сюрпризы и вдохновение на новые достижения.

Будьте внимательнее с денежными вопросами. Избегайте крупных трат и не давайте деньги в долг — есть риск столкнуться с недобросовестностью.

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