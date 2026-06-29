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Недвижимость Власти раскрыли судьбу семейной ипотеки: к чему готовиться тем, кто планирует купить квартиру

Власти раскрыли судьбу семейной ипотеки: к чему готовиться тем, кто планирует купить квартиру

Узнайте подробности о решении Минфина

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По действующим правилам льготную ипотеку можно взять на 30 лет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUПо действующим правилам льготную ипотеку можно взять на 30 лет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

По действующим правилам льготную ипотеку можно взять на 30 лет

Источник:

Евгений Вдовин / 161.RU

Условия программы семейной ипотеки сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов РФ.

«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования „Семейная ипотека“. В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия сохраняются без изменений», — сообщил Минфин в своем канале в MAX.

Семейная ипотека по ставке до 6% годовых сроком до 30 лет доступна семьям с ребенком до 6 лет, ребенком-инвалидом или двумя и более несовершеннолетними детьми. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ранее сообщалось, что срок семейной ипотеки собираются сократить с 30 до 15 лет. Планировалось, что по истечении этого времени банки будут переводить заемщиков с льготной ставки на более высокую, рассчитанную по рыночным правилам. Кроме того, семейную ипотеку хотели сделать дифференцированной. То есть чем больше семья, тем ниже ставка, писали «Известия».

Например, в Москве базовая шкала ставок может составить 12% для семей с одним ребенком, 10% — с двумя, 8% — с тремя, 6% — с четырьмя и 4% — для семей с пятью и более детьми. В остальных регионах ставки будут ниже на 2 п. п. и варьироваться в диапазоне от 2 до 10%. При этом при рождении нового ребенка ставка по кредиту должна пересчитываться и применяться с даты, следующей за очередным платежом по графику.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Недвижимость Семейная ипотека Жилье Семья
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