Власти раскрыли судьбу семейной ипотеки: к чему готовиться тем, кто планирует купить квартиру

По действующим правилам льготную ипотеку можно взять на 30 лет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Условия программы семейной ипотеки сохранятся без изменений до 1 октября 2026 года. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства финансов РФ.

«В настоящее время заинтересованные ведомства в рамках исполнения поручения президента России продолжают прорабатывать предложения по совершенствованию программы льготного ипотечного кредитования „Семейная ипотека“. В этой связи решение об изменении условий программы будет принято не ранее 1 октября 2026 года. До этой даты все условия сохраняются без изменений», — сообщил Минфин в своем канале в MAX.

Семейная ипотека по ставке до 6% годовых сроком до 30 лет доступна семьям с ребенком до 6 лет, ребенком-инвалидом или двумя и более несовершеннолетними детьми. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Ранее сообщалось, что срок семейной ипотеки собираются сократить с 30 до 15 лет. Планировалось, что по истечении этого времени банки будут переводить заемщиков с льготной ставки на более высокую, рассчитанную по рыночным правилам. Кроме того, семейную ипотеку хотели сделать дифференцированной. То есть чем больше семья, тем ниже ставка, писали «Известия».