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Происшествия Подробности «Мы стали „жертвами“»: ярославцы рассказали о незнакомце, искавшем открытые квартиры — видео

«Мы стали „жертвами“»: ярославцы рассказали о незнакомце, искавшем открытые квартиры — видео

Замеченные рядом с ним парни объяснили, что это было

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Ярославцы рассказали об опасных незнакомцах в подъезде | Источник: Жесть Ярославль / TelegramЯрославцы рассказали об опасных незнакомцах в подъезде | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Ярославцы рассказали об опасных незнакомцах в подъезде

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Появилась новая информация о мужчине, искавшем открытые квартиры ранним утром 28 июня в десятиэтажке на улице Мирной, 5 в поселке Красный Бор Ярославского округа.

Жители дома предположили, что он хотел их ограбить. Неизвестный пришел к подъезду в компании двух молодых людей, которые тоже попали на записи камер. Из-за этого жильцы решили, что и парни причастны к действиям «приятеля».

После освещения ситуации в СМИ и соцсетях юноши поспешили оправдаться.

Парни попали на запись общедомовых камер

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Мол, этот мужчина был им тоже незнаком и просто увязался за ними, а потом и вовсе преследовал двоих девушек.

«Дело в том, что я со своими друзьями стали „жертвами“ этого „Бориса“, как он себя называл. Этот молодой человек уплелся за нами ещё около Областной больницы, требуя телефон, чтобы позвонить кому-то, и, домогаясь, осыпал девушек комплиментами. Изначально он был не один, а в компании еще двоих неизвестных лиц. Ему было сказано не один раз, чтобы он отстал, но наши просьбы не были услышаны», — написали парни в телеграм-канале «Ярославль Очевидец».

Юноши рассказали, что в какой-то момент девушки вырвались вперед и спрятались в одном из дворов от докучающего им незнакомца. «Борис» попытался их отыскать.

«Мы делали вид активных поисков, заговаривая зубы этому „Борису“, чтобы он не добрался до девушек. После того, как он подобрал код-пароль для подъезда и зашел в него, мы тут же рванули чтобы он нас не увидел. Мы абсолютно непричастны к произошедшему. Мы просто испугались его. Называть нас соучастниками этого преступления — неправильно, мы сами стали его жертвами», — говорится в посте.

Испуганные девушки спрятались от навязчивого незнакомца

Источник:

Ярославль Очевидец / Telegram

По словам парней, они разговаривали с «Борисом», только чтобы его отвлечь. А потому и оказались на записи камеры у подъезда.

«Он шел в подъезд, как он сказал, чтобы найти девушек. Мы и подумать не могли, что он будет ломиться в квартиры. На нашем месте мог оказаться кто угодно, взять, например, тех, кто выгуливает собак по утрам. Прошу отнестись с пониманием», — попросили участники этой истории.

Как рассказали жители дома, мужчине, все же, удалось найти одну незапертую квартиру. Но, к счастью, ее владелец вовремя проснулся и выгнал незваного гостя. В полицию уже поступило заявление о случившемся от жильцов десятиэтажки. Правоохранители проводят проверку.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Незнакомцы Подъезд Многоквартирный дом
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Комментарии
7
Гость
13 минут
Жизнь богаче всяких предположений.
Гость
42 минуты
Очень похоже на ложь
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Гость
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