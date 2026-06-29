Плевать на завещание: брат погибшего бойца обманом забрал элитный Mercedes у его дочери

Военный погиб в 2025 году Источник: предоставлено юристом Алексеем Дмитриевым

Брат погибшего бойца обманом забрал его элитный Mercedes-Benz у бывшей супруги. Мужчину не остановило даже завещание, согласно которому после смерти всё имущество должно достаться дочери военного. Чтобы получить иномарку, родственник подделал договор купли-продажи и наотрез отказался возвращать машину, но в суде обман всё-таки вскрылся. Подробности этой семейной драмы — в материале наших коллег из Е1.RU.

Имена всех героев изменены.

Развод и СВО

Людмила вышла замуж за Михаила в 2017 году, а через год у них родилась дочь. Брак распался в 2025-м, но бывшие супруги поддерживали хорошие отношения и вместе воспитывали ребенка. Перед тем как заключить контракт с Минобороны РФ и уехать в зону боевых действий, Михаил составил завещание. В нем он прописал, что всё имущество в случае его смерти должно достаться дочери.

На фронт бойца провожала вся семья, в том числе Людмила и его родной брат Кирилл. Перед этим военнослужащий передал иномарку своему родственнику на время. Через полгода Михаил скончался. Когда бывшая супруга узнала об этом, связалась с Кириллом, чтобы забрать Mercedes. Женщина хотела продать автомобиль и вырученные деньги потратить на будущее дочери.

Михаил поддерживал хорошие отношения с бывшей супругой Источник: предоставлено юристом Алексеем Дмитриевым

«Когда брат узнал о смерти Михаила, он задним числом подделал договор купли-продажи. Затем поставил машину на учет в ГАИ, окончательно став собственником. При этом родственник и его супруга всё это время утверждали, будто передали Михаилу свыше 2 миллионов рублей, якобы купив Mercedes. На деле никаких денег никто никому не передавал», — заявил Е1.RU юрист Алексей Дмитриев, представляющий интересы бывшей жены погибшего.

По его словам, Михаил вообще не планировал продавать машину. Этот факт подтверждается перепиской бойца с Людмилой. Кроме того, военный даже переводил брату деньги для обслуживания элитного автомобиля и оплачивал его штрафы, когда уже был на фронте. Кирилл всё равно настаивал, что выкупил машину у родственника, утверждая, что сделка оформлена официально.

Суд

Когда началось судебное разбирательство, юрист попросил суд провести почерковедческую экспертизу. Специалисты пришли к выводу, что подпись погибшего солдата подделали.

«Установлено, что подпись от имени Михаила, расположенная в нижней части договора купли-продажи транспортного средства от 12 июня 2025 года в графе " продавец " в строке " подпись и Ф. И. О. ", выполнена не им, а иным лицом. Сторона ответчика не согласилась с выводами данного заключения, однако не опровергла это иными доказательствами», — следует из решения суда.

Так Михаил объяснял, зачем передал машину брату Источник: предоставлено юристом Алексеем Дмитриевым

Людмила обратилась с заявлением в полицию. По словам юриста, правоохранители сначала возбудили уголовное дело в отношении Кирилла, но вскоре приостановили по нему производство, решив дождаться решения суда. Его провозгласили в конце мая.

«Признать договор купли-продажи недействительным. Аннулировать запись о регистрации автомобиля. Обязать Кирилла передать машину Людмиле. Взыскать с него пошлину и расходы по оплате судебной экспертизы», — говорится в решении судьи.

Сейчас родственнику бойца грозит уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, считает Дмитриев.

«Не понимаю, почему близкий человек вот так решил отнестись к супруге и дочери своего погибшего брата. Он ведет себя очень нагло. Сейчас он говорит, что Людмила — меркантильная. Но при этом своими действиями ущемлял права ребенка, у которого отец погиб на СВО. Мы признательны суду за то, что он внимательно и беспристрастно исследовал каждое доказательство. В итоге закон оказался сильнее обмана», — заключил юрист.

Как видит ситуацию брат

Журналистам Кирилл сказал, что не согласен с решением суда и обжаловал его.

«По договору купли-продажи прекрасно видно, что подпись одинаковая. Они (речь про жену погибшего. — Прим. ред.) наняли эксперта, который даже не имел права проводить экспертизу. На эту экспертизу у нас есть рецензия. Тем более эта дама (жена Михаила. — Прим. ред.) даже не приехала на похороны, никак финансово не участвовала в захоронении. Более того, сняла все деньги с его счетов, пока Михаил числился пропавшим без вести», — заявил брат погибшего.