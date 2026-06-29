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Дороги и транспорт Инструкция «Можно взыскать компенсацию»: ярославский автоюрист рассказал, что делать, если попал в ДТП в такси

«Можно взыскать компенсацию»: ярославский автоюрист рассказал, что делать, если попал в ДТП в такси

Публикуем видеоинструкцию

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Что делать, если попал в ДТП в такси — видеоинструкция от автоюриста

Источник:

Тимофей Трегубов

ДТП в наше дни, к сожалению ситуация нередкая. С собственным автомобилем план действий понятен, а что делать, если в аварии оказался пассажиром такси? С этим вопросом редакция 76.RU обратилась к ярославскому автоюристу Тимофею Трегубову.

Эксперт сделал упор на главное правило — не покидать место происшествия и дождаться приезда скорой помощи. Во-первых, в стрессовой ситуации оценить свое состояние после ДТП трудно. Плохо организму может стать, например, через 30 минут, когда шоковое состояние поутихнет. Во-вторых, так зафиксируют и сам факт аварии.

<p>Тимофей Трегубов</p><p>Тимофей Трегубов</p>

Чтобы потом нам не говорили, что в момент, когда вас забрала скорая, у вас ничего не нашли, а теперь вот у вас тут перелом, а мы с ним не согласны. Страховщики будут делать именно так, потому что им как бы всё равно, пострадал человек или нет, их задача — ничего не платить.

Тимофей Трегубов

ярославский автоюрист

Зафиксировать состояние после ДТП — важный шаг для того, чтобы получить компенсацию.

Тимофей Трегубов рассказал, что существует две выплаты: по закону об ОСАГО (до 500 тысяч рублей за утрату трудоспособности), а также компенсация морального вреда. Главное, что травмы пассажиры должны подтвердить врачи.

«Можно взыскать компенсацию морального вреда, но именно с того, кого признают виновным в ДТП. Это зависит от тяжести вреда. Если легкая травма, которая даже как легкий вред здоровью не идет, то это в районе 50 тысяч. Это чисто на практике, в законе нет таких сумм», — отметил Тимофей Трегубов в беседе с 76.RU.

Автоюрист объяснил, как рассчитывается компенсация

Источник:

Тимофей Трегубов

Сумма компенсаций:

  • За легкий вред — до 300 тысяч рублей;

  • За средний вред — около 500 тысяч рублей;

  • За тяжкий вред — от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Ранее мы рассказывали историю 45-летней ярославны Оксаны Сорокиной. В 2024 году она попала в ДТП в такси. Уже два года героиня пытается добиться справедливой компенсации вреда, ведь после авария женщина получила инвалидность и потеряла работу. Полную статью можно прочитать по ссылке.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
ДТП Компенсация Автоюрист Инструкция
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