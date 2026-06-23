В Ярославской области опубликовали информацию о наличии бензина на заправках: следим за ситуацией онлайн

С вечера 19 июня в Ярославской области собираются очереди на заправках. Автомобилисты жалуются на нехватку топлива, создают авточаты, где отслеживают наличие бензина. Все произошедшее вызывает еще больший ажиотаж.

В этой онлайн-хронике рассказываем, с чего все началось и как меняется обстановка с топливом в Ярославской области.