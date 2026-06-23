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Город Что с бензином Онлайн-трансляция В Ярославской области опубликовали информацию о наличии бензина на заправках: следим за ситуацией онлайн

В Ярославской области опубликовали информацию о наличии бензина на заправках: следим за ситуацией онлайн

Рассказываем, с чего начался ажиотаж вокруг топлива в регионе

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С вечера 19 июня в Ярославской области собираются очереди на заправках. Автомобилисты жалуются на нехватку топлива, создают авточаты, где отслеживают наличие бензина. Все произошедшее вызывает еще больший ажиотаж.

В этой онлайн-хронике рассказываем, с чего все началось и как меняется обстановка с топливом в Ярославской области.

Анастасия Вязигина

Читательница 76.RU Екатерина рассказала о пропаже топлива на заправке «Лукойл» вечером 22 июня.

«Я много лет заправляюсь только на „Лукойле“, и почти всегда на заправке на Мышкинском проезде. Там никогда не было очередей и до последнего не было проблем с топливом. Только вот недавно пропал весь бензин кроме „сотого“, а 22 июня вообще все пропало, и оператор не в курсе когда снова будет», — рассказала читательница 76.RU.

Ярославна обратила внимание на пропажу бензина на заправке «Лукойл» | Источник: читательница 76.RUЯрославна обратила внимание на пропажу бензина на заправке «Лукойл» | Источник: читательница 76.RU

Ярославна обратила внимание на пропажу бензина на заправке «Лукойл»

Источник:

читательница 76.RU

Топлива не осталось | Источник: читательница 76.RUТоплива не осталось | Источник: читательница 76.RU

Топлива не осталось

Источник:

читательница 76.RU

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Анастасия Вязигина

За ситуацией с топливом в регионе мы также следим в нашем канале в MAX.

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Анастасия Вязигина

Где есть бензин

Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков стал публиковать списками информацию о наличии топлива на заправках в городе. Свежие данные на 23 июня:

«Газпромнефть»:

  • АЗС ул. Большая Тоговщинская, 34 — в наличии 92, 95, ДТ;

  • АЗС ул. Труда, 11б — в наличии 92, 95, ДТ;

  • АЗС на ул. 9 мая, 45 — в наличии 92, 95, ДТ;

  • АЗС Пошехонский тракт, 15 — в наличии 92, 95, ДТ.

«Татнефть»:

  • АЗС генерала Батова, 4б — в наличии 92, 95, ДТ;

  • АЗС Ярославский тракт, 80А — в наличии 92, 95, ДТ.

«Лукойл»:

  • АЗС Арефинский тракт, 19 — в наличии ДТ;

  • АЗС на ул. Бабушкина, 33 — в наличии ДТ;

  • Переборский тракт — в наличии ДТ.

АГЗ АвтоГазРесурс:

  • Софийская ул., 6 — газ в наличии.

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Анастасия Вязигина

В понедельник, 22 июня, мы устроили рейд по АЗС и узнали, как обстоят дела с топливом у разных компаний. Резюмируем его итоги.

  • На заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте, 110 около двух часов дня — очередь. Бензин заливают только в бак. Чтобы снизить ажиотажный спрос, здесь ввели ограничения на бензин в канистрах.

  • Активная работа замечена на заправке «Роснефть» на проспекте Фрунзе, 1. Сотрудники уверяют: проблем с топливом нет, бензин привозят даже чаще из-за высокого спроса. Цены поднимать тоже не стали. Но и здесь есть правила — в канистры не отпускают.

  • На заправке «Татнефть» на проспекте Фрунзе, 21 единственное ограничение — 95-й наливают только до 30 литров в один автомобиль.

  • На АЗС «Анита» на Большой Федоровской, 78А бензин закончился в принципе.

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Анастасия Вязигина

Тем временем в нескольких регионах России власти ввели ограничения на продажу топлива. Запрет на продажу бензина сверх регламентированного объема установили в Омской, Воронежской, Саратовской и Иркутской областях.

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Анастасия Вязигина

Как вы считаете, что стало главной причиной проблем с топливом в Ярославской области?

Реальный дефицит топлива
Ажиотаж и массовые закупки автомобилистов
Внезапные ограничения на отдельных АЗС
Всё вместе повлияло
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Анастасия Вязигина

В понедельник, 22 июня, на популярной заправке «Газпромнефть» на Московском проспекте в Ярославле отказались наливать бензин в канистры.

На заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры | Источник: читатель 76.RUНа заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры | Источник: читатель 76.RU

На заправке из-за ажиотажа бензин не наливают в канистры

Источник:

читатель 76.RU

На заправке нет свободного места | Источник: читатель 76.руНа заправке нет свободного места | Источник: читатель 76.ру
Водители выстроились в очередь | Источник: читатель 76.руВодители выстроились в очередь | Источник: читатель 76.ру
Ажиотаж на бензин начался с выходных 20–21&nbsp;июня | Источник: читатель 76.руАжиотаж на бензин начался с выходных 20–21&nbsp;июня | Источник: читатель 76.ру
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Цены на топливо на данный момент такие | Источник: читатель 76.руЦены на топливо на данный момент такие | Источник: читатель 76.ру
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Анастасия Вязигина

Экономист Максим Чирков призвал автомобилистов не поддаваться ажиотажу и не покупать топливо впрок.

«Покупать топливо по завышенным ценам сейчас нерационально. После того, как ажиотаж пройдет, стоимость может снизиться. Люди, которые сейчас приобретают бензин сверх необходимого объема, фактически переплачивают», — пояснил Чирков.

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Анастасия Вязигина

Почему дорожает бензин

Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков в разговоре с 76.RU объяснил, что одна из причин текущей ситуации с топливом связана с повышенным спросом со стороны автомобилистов.

Заправочные станции рассчитывают объемы ежедневного потребления и формируют запасы исходя из этих показателей. Однако из-за резкого увеличения спроса в отдельных местах могут возникать временные перебои, а некоторые продавцы могут повышать цены.

<p>Максим Чирков</p><p>Максим Чирков</p>

Повышенный спрос действительно может привести к временному дефициту и некоторому росту цен. Но, на мой взгляд, такая ситуация не будет продолжаться долго.

Максим Чирков

доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ
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Анастасия Вязигина

Как менялись цены на бензин

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Автошина / Городские медиаКак менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года | Источник: Полина Автошина / Городские медиа

Как менялись цены на бензин в Ярославской области с апреля по май 2026 года

Источник:

Полина Автошина / Городские медиа

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Анастасия Вязигина

Губернатор Михаил Евреав 21 июня также сообщил о переговорах с федеральными сетями: «Продолжаем работать над увеличением поставок топлива в Ярославскую область. Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями „Роснефть“, „Газпромнефть“, „Лукойл“, „Татнефть“ и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово».

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Анастасия Вязигина

По данным федерального Росстата, в Ярославской области оказался самый дешевый бензин в ЦФО. Такую статистику специалисты привели 15 июня. Средняя цена за литр в регионе — 65,79 рублей. Правда, по сравнению с сентябрем 2025 года цены выросли.

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Анастасия Вязигина

Накануне, 18 июня, редакция 76.RU провела рейд по ярославским заправкам. На части из них мы заметили отсутствие некоторых марок бензина, но в целом, как говорят сотрудники, больших проблем нет.

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Анастасия Вязигина

Утром в воскресенье, 21 июня, в Рыбинске вновь собрались очереди на заправках. После этого мэр Рыбинска стал публиковать актуальную информацию по наличию топлива.

«Родители друзей в Рыбинске 21 июня в очереди на заправку „Татнефти“ простояли больше шести часов — с восьми утра и до двух часов дня. Из-за ажиотажа не могли на дачу уехать», — рассказала читательница 76.RU.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Топливо Бензин Автомобиль Автозаправка
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Комментарии
62
Гость
1 час
Пора привыкать к новой реальности. Сирены, налёты БПЛА, ракетная опасность, дефицит бензина... Что дальше запланировано?
Гость
35 минут
2 дня от заявлений что проблем с бензином на АЗС нет, до публикации списков АЗС где он якобы есть.
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Гость
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