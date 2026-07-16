Появилась полная визуализация проекта Карабулинской развязки в Ярославле: как она будет выглядеть

Стало известно, как будет выглядеть вся Карабулинская развязка с третьим мостом через Волгу в Ярославле, которую обещают построить еще с прошлого века. Визуализация проекта оказалась в распоряжении редакции 76.RU.
Напомним, в сентябре 2021 года ОАО «Институт Гипростроймост» и ГКУ ЯО «Ярдорслужба» заключили контракт на строительство участка автомобильной дороги, переходящей в третий для города мост через Волгу. Институт проводил транспортно-экономические исследования и инженерные изыскания, представив итоговый результат — проект со всеми заездами, уровнями и съездами.
В 2022-м власти решили разделить проект на пять этапов, так как его общая стоимость может превысить 100 миллиардов рублей (об этом в интервью сайту говорил губернатор).
Первый этап — строительство третьего моста через Волгу. К работам приступили в 2026 году. До декабря планируется построить 14 опор, которые нужны для подъездов к мосту и эстакады на правом берегу Волги. Подрядчиком стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»).
Следующим шагом будет установка самого моста и подходов к нему со стороны Заволжского района. В апреле 2026 года был определен подрядчик. Работами займется известный в России дивизион «Дороги и мосты».
Общая стоимость строительства моста составит 28,7 миллиарда рублей. Эта сумма уже полностью предусмотрена на федеральном уровне. Планируемый срок завершения всех работ этапа — 1 декабря 2030 года.
А дальше — вся развязка
Карабулинская развязка — это огромный проект, который, помимо генерального звена в виде моста, включает эстакады через существующие проспекты в городе — Фрунзе и Московский. А также через железнодорожные пути во Фрунзенском районе. Всего придется построить шесть путепроводов.
Показываем, как по проекту «Институт Гипростроймост» будет выглядеть транспортная магистраль.
С Толбухинского моста — на путепровод
Через Большую Федоровскую улицу проложат путепровод в 173,7 метра до улицы Карабулина. При этом поворот налево и разворот предусмотрели под путепроводом.
Длинный путепровод через ж/д пути
Обойти железную дорогу рядом с улицей 1-й Вокзальной получится только по верху. Путепровод здесь планируется 331 метр длиной.
Над Московским проспектом по улице Гоголя
Проектные идеи пересечения развязки с Московским проспектом в 2022 году вызвали много вопросов из-за близости к жилым домам по улице Гоголя. Глобально ситуация не изменилась, развязка так и пойдет по этой улице, вдоль которой близко построены жилые дома.
Проектировщики объяснили, как пришли к текущему варианту.
«Проезжая часть основного хода запроектирована под четыре полосы движения. Для обеспечения непрерывного движения транспорта на II этапе предусматривается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях: на пересечении с Московским проспектом и на пересечении с Суздальским шоссе», — рассказали в «Институт Гипростроймост».
Специалисты рассмотрели два варианта транспортных развязок в разных уровнях:
с устройством путепровода в створе основного хода;
с устройством тоннеля в створе основного хода.
Сравнив оба, запроектировали транспортную развязку в двух уровнях с путепроводом от Силикатного шоссе до улицы Гоголя (примерно не доезжая ТЦ «Фараон»). Длина второго уровня дороги — 327,4 метра.
Самый длинный путепровод — над Фрунзе
Сложный участок: нужно провести дорогу над железнодорожными путями и проспектом Фрунзе. Проектировщики приняли решение строить второй уровень дороги — длинный путепровод в 884 метра.
«Принятое положение проектируемой развязки в двух уровнях обусловлено стремлением полностью сохранить территорию расположенного рядом земельного участка, находящегося в постоянном пользовании государственных служб, и транспортные связи», — говорят в «Институт Гипростроймост».
Как вам визуализация долгожданной транспортной развязки?
Всё, что известно о строительстве третьего моста через Волгу и Карабулинской развязки, мы публикуем в специальном сюжете.