Появилась полная визуализация проекта Карабулинской развязки в Ярославле: как она будет выглядеть

Появилась визуализация проекта Карабулинской развязки в Ярославле Источник: «Институт Гипростроймост»

Стало известно, как будет выглядеть вся Карабулинская развязка с третьим мостом через Волгу в Ярославле, которую обещают построить еще с прошлого века. Визуализация проекта оказалась в распоряжении редакции 76.RU.

Напомним, в сентябре 2021 года ОАО «Институт Гипростроймост» и ГКУ ЯО «Ярдорслужба» заключили контракт на строительство участка автомобильной дороги, переходящей в третий для города мост через Волгу. Институт проводил транспортно-экономические исследования и инженерные изыскания, представив итоговый результат — проект со всеми заездами, уровнями и съездами.

В 2022-м власти решили разделить проект на пять этапов, так как его общая стоимость может превысить 100 миллиардов рублей (об этом в интервью сайту говорил губернатор).

Первый этап большого проекта — строительство моста Источник: правительство Ярославской области

Первый этап — строительство третьего моста через Волгу. К работам приступили в 2026 году. До декабря планируется построить 14 опор, которые нужны для подъездов к мосту и эстакады на правом берегу Волги. Подрядчиком стала крупнейшая мостостроительная компания России — ООО «Трансстроймеханизация» (входит в АО «Группа компаний Нацпроектстрой»).

Следующим шагом будет установка самого моста и подходов к нему со стороны Заволжского района. В апреле 2026 года был определен подрядчик. Работами займется известный в России дивизион «Дороги и мосты».

Общая стоимость строительства моста составит 28,7 миллиарда рублей. Эта сумма уже полностью предусмотрена на федеральном уровне. Планируемый срок завершения всех работ этапа — 1 декабря 2030 года.

А дальше — вся развязка

Карабулинская развязка — это огромный проект, который, помимо генерального звена в виде моста, включает эстакады через существующие проспекты в городе — Фрунзе и Московский. А также через железнодорожные пути во Фрунзенском районе. Всего придется построить шесть путепроводов.

Показываем, как по проекту «Институт Гипростроймост» будет выглядеть транспортная магистраль.

Так дорога будет выглядеть полностью. На данный момент намечены основные транспортные узлы в составе трассы по ул. Карабулина, ул. Гоголя, проспекту Фрунзе, Тормозному шоссе, ул. Университетской и ул. Маяковского Источник: «Институт Гипростроймост»

Специалисты ОАО «Институт Гипростроймост» представили три варианта заездов и съездов с развязки в Заволжском районе с учетом всех требований законодательства, комплексного подхода к развитию транспортной инфраструктуры города и потребности жителей Источник: «Институт Гипростроймост»

Так выглядит рекомендуемый вариант магистрали Источник: «Институт Гипростроймост»

Строительство начали с 4-го этапа — моста и заездов на него Источник: «Институт Гипростроймост»

С Толбухинского моста — на путепровод

Через Большую Федоровскую улицу проложат путепровод в 173,7 метра до улицы Карабулина. При этом поворот налево и разворот предусмотрели под путепроводом.

Протяженность участка дороги первого этапа составит 2,5 км Источник: «Институт Гипростроймост» Так будет выглядеть транспортная развязка на пересечении с улицей Большой Федоровской Источник: «Институт Гипростроймост»

Длинный путепровод через ж/д пути

Обойти железную дорогу рядом с улицей 1-й Вокзальной получится только по верху. Путепровод здесь планируется 331 метр длиной.

Проезжая часть будет иметь 6 полос Источник: «Институт Гипростроймост» Визуализация дороги на пересечении с улицей 1-й Вокзальной и Северной железной дорогой Источник: «Институт Гипростроймост»

Над Московским проспектом по улице Гоголя

Проектные идеи пересечения развязки с Московским проспектом в 2022 году вызвали много вопросов из-за близости к жилым домам по улице Гоголя. Глобально ситуация не изменилась, развязка так и пойдет по этой улице, вдоль которой близко построены жилые дома.

Проектировщики объяснили, как пришли к текущему варианту.

«Проезжая часть основного хода запроектирована под четыре полосы движения. Для обеспечения непрерывного движения транспорта на II этапе предусматривается строительство двух транспортных развязок в разных уровнях: на пересечении с Московским проспектом и на пересечении с Суздальским шоссе», — рассказали в «Институт Гипростроймост».

Специалисты рассмотрели два варианта транспортных развязок в разных уровнях:

с устройством путепровода в створе основного хода;

с устройством тоннеля в створе основного хода.

Сравнив оба, запроектировали транспортную развязку в двух уровнях с путепроводом от Силикатного шоссе до улицы Гоголя (примерно не доезжая ТЦ «Фараон»). Длина второго уровня дороги — 327,4 метра.

Вторым этапом строительства станет возложение дороги на двух уровнях развязки. Протяженность — 1,7 километра Источник: «Институт Гипростроймост» Так будет выглядеть дорога на пересечении с Московским проспектом Источник: «Институт Гипростроймост»

На этом этапе дорога снова будет подниматься на второй уровень Источник: «Институт Гипростроймост» Через перекресток с Суздальским шоссе запланировали путепровод длиной 167 метров Источник: «Институт Гипростроймост»

Самый длинный путепровод — над Фрунзе

Сложный участок: нужно провести дорогу над железнодорожными путями и проспектом Фрунзе. Проектировщики приняли решение строить второй уровень дороги — длинный путепровод в 884 метра.

«Принятое положение проектируемой развязки в двух уровнях обусловлено стремлением полностью сохранить территорию расположенного рядом земельного участка, находящегося в постоянном пользовании государственных служб, и транспортные связи», — говорят в «Институт Гипростроймост».

Протяженность участка дороги в границах третьего этапа составит 1,4 км. Будет 4–6 полос проезжей части Источник: «Институт Гипростроймост» Развязка поднимется на второй уровень над проспектом Фрунзе. Это будет путепровод в 884 метра длиной Источник: «Институт Гипростроймост»

На четвертом этапе будет построена развязка на пересечении с Тормозным шоссе. Протяженность составит 3,1 километра Источник: «Институт Гипростроймост» Визуализация въезда на третий мост Источник: «Институт Гипростроймост»

на заключительном этапе останется построить 2,4 километра проезжей четырехполоски Источник: «Институт Гипростроймост» Развязка представит собой пересечение трассы с железной дорогой (соединительный путь Филино — порт) и ул. Университетской в двух уровнях Источник: «Институт Гипростроймост»

Как вам визуализация долгожданной транспортной развязки? Нравится! Неплохо Дождемся ли? Так себе Напишу в комментариях