Просто держитесь подальше: 6 ягод, которые нельзя собирать. Показываем, как они выглядят

Перед тем как отправиться в лес за ягодами, убедитесь, что способны опознать, какие из них опасны Источник: Наталья Бурухина / NN.RU

Не всё подряд вырастишь у себя на участке, поэтому летом в леса стройными рядами идут любители земляники, брусники, клюквы и других ягод. Но вместе со всеми известными и полезными дикоросами в лесах можно встретить и опасные ягоды. Лучше всего, конечно, просто не собирать те, что видишь впервые, но что, если выглядят они очень уж привлекательно? Для начала можно разобраться, какие ягоды нельзя собирать ни в коем случае, и познакомиться с ними поближе с безопасного расстояния.

Волчеягодник

Внешне волчеягодник отдаленно напоминает облепиху. Если не брать во внимание его бросающийся в глаза красный цвет.

Источник: Wikimedia.org

Если вы заметили в лесу такую ягоду, спокойно проходите мимо и не вздумайте ее собирать и есть. Потому что для тяжелейшего отравления, по данным Роспотребнадзора, достаточно и пяти ягод, а небольшая горстка может привести к летальному исходу от остановки сердца.

Если вы случайно перепутали эту ягоду с какой-то другой и съели, то симптомы отравления ни с чем не спутаете:

обильное слюноотделение;

проблематичное глотание;

боли в кишечнике, сопровождающиеся рвотой с примесью крови;

чувство ожога на слизистой оболочке ротоглотки и рта;

диарея;

раздражение конъюнктивы глаза;

судороги;

слабость;

обморок;

кровь в моче.

Если заметили у себя или кого-то еще такие симптомы после съедения ягоды, несколько раз промойте желудок водой и вызовите рвоту, после чего выпейте средства, снимающие раздражение слизистой оболочки желудка, и езжайте в больницу. Даже после первой помощи.

При отравлении волчеягодником категорически запрещается принимать слабительные средства.

Вороний глаз

Возможно, увидев вороний глаз, вы подумаете, что это черника или голубика, но присмотритесь получше, чтобы не доводить до летального исхода.

Источник: Wikimedia.org

У человека, который съест вороний глаз, появляется жжение и сухость слизистых рта и гортани, головокружение, сильные головные боли. Легкое отравление можно распознать по тошноте, рвоте, расстройству желудка и болям в кишечнике, сильное — по затрудненному дыханию, нарушению работы сердца, судорогам и параличе. Также у человека, съевшего такую ягоду, увеличиваются зрачки.

В первую очередь при отравлении вороньим глазом нужно промыть желудок большим количеством слабого солевого или марганцевого раствора, выпить активированный уголь или другие препараты, способствующие выведению токсинов. После этого вызовите скорую и обеспечьте пострадавшему покой.

Белладонна

Если перевести название этой ягоды с итальянского, мы получим вполне привлекательное и безобидное «красивая женщина». И у этого есть свое объяснение. Ягодами белладонны итальянские дамы в старину натирали щеки, чтобы те были более румяными, а сок ягоды закапывали в глаза — считалось, что блестящие глаза с расширенными зрачками придают женщине особого шарма.

Но есть и другие названия белладонны — бешеница, сонная одурь, бешеная ягода. И этот список в целом характеризует «спецэффекты», которые получает человек, съевший такие ягоды. Из-за атропина, который входит в состав белладонны, у человека может начаться делирий (острое расстройство сознания, которое сопровождается бредом, галлюцинациями, дезориентацией во времени и пространстве), усугубляющийся сильным возбуждением, доходящим до бешенства и агрессии.

При этом внешне белладонна выглядит вполне себе безобидно.

Источник: Kurt Stüber / Wikimedia.org

Вот только более близкое знакомство с этой ягодой грозит не только делирием с бешенством, но и серьезным отравлением. Вплоть до летального исхода: у детей он наступает после употребления 3–5 ягод, у взрослого — после 15–20 ягод.

Легкое отравление белладонной можно опознать по следующим признакам:

сухость и жжение во рту и глотке;

затрудненное глотание и речь;

учащенное сердцебиение;

покраснение кожи;

хриплый голос;

нарушение ближнего видения;

светобоязнь;

чрезмерное возбуждение;

иногда бред и галлюцинации.

При тяжелых отравлениях человек полностью теряет ориентацию, начинает резко двигаться, становится психически возбужден, у него повышается температура тела, появляется одышка, давление и пульс снижаются, лицо, предплечья и голени отекают. От паралича дыхательного центра и сосудистой недостаточности возможен смертельный исход.

При отравлении белладонной нужно срочно вызвать скорую, потому что без медпомощи смерть наступает через 3–15 часов.

А пока врачи едут, тем, кто отравится белладонной, рекомендуют промыть желудок большим объемом жидкости (подойдет также раствор марганцовки из расчета 2–3 кристаллика на литр воды или теплая соленая вода из расчета 2 чайные ложки на 250 мл воды) и вызвать рвоту. Вывести токсины поможет абсорбент.

Крушина ломкая

Ягоды крушины ломкой легко спутать с черемухой. Да и растут они часто в одной и той же местности — преимущественно по берегам рек, в приречных лесах и около озер.

Источник: Frank Vincentz / Wikimedia.org

Вот только если черемуха в целом безопасна (если не переусердствовать), то употребление крушины в еду грозит последствиями. Дело в том, что сама по себе крушина — лекарственное растение, известное своими рвотными и слабящими свойствами. Правда, в целительных целях используют кору растения. А вот ягодами никто не лечит. Однако они ничуть не хуже воздействуют на кишечник и желудочно-кишечный тракт человека. Съедите горстку таких прямо с куста и рискуете еще долго не выбраться из леса. Так что тем, кто любит есть ягоды на месте, можно посоветовать разве что брать с собой средства от рвоты и диареи.

Паслен сладко-горький

Ягоды паслена похожи на помидоры черри. И по их названию можно догадаться, что отноcятся они к одному с томатами семейству — пасленовые.

Источник: David Eickhoff / Wikimedia.org

Но как бы привлекательно и безобидно ни выглядел паслен сладко-горький, лучше оставьте его врагу. Дело в том, что даже небольшое количество таких ягод легко приведет к отравлению.

У человека, отравившегося пасленом, расширяются зрачки, появляются боли в животе, тошнота и рвота, затрудняется дыхание, начинается аритмия и головокружение.

Чтобы избавиться от последствий близкого знакомства с пасленом, нужно промыть желудок, выпить активированный уголь, принять солевые слабительные и сделать очистительную клизму.

Ландыш майский

Ягоды ландыша майского — одни из самых опасных. В них содержатся сердечные глюкозиды, влияющие на работу сердечной мышцы, и достаточно съесть всего несколько ягод, чтобы смертельно отравиться.

Источник: Bff / Wikimedia.org

У тех, кто отравится такими ягодами, начнется сильная тошнота, появятся головные боли и рези в животе, а в глазах потемнеет.

Почувствовав такие симптомы, срочно вызывайте скорую — отравившемуся ландышем майским человеку нужна срочная госпитализация. А пока врачи едут, промойте желудок большим количеством воды с активированным углем или слабым раствором марганцовокислого калия и позвольте организму как следует прополоскаться. Также очень не помешает солевое слабительное.