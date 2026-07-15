Обязательно бахнет: ученые составили карту будущих мегаземлетрясений

Ученые выяснили, где могут вспыхнуть мощнейшие подземные толчки Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Физики и геофизики из российских научных институтов объединили разрозненные данные и составили масштабный каталог, в который вошли более 40 тысяч землетрясений Курило-Камчатской зоны субдукции. Эта база данных помогла картографировать опасные территории, где в будущем могут вспыхнуть мощнейшие подземные толчки с магнитудой от 7,8 и выше.

Субдукция — это геологический процесс, при котором одна тектоническая плита погружается под другую и уходит в мантию Земли. Обычно более тяжелая и плотная океаническая плита «ныряет» под более легкую континентальную плиту.

Курило-Камчатская дуга растянулась почти на две тысячи километров. В этом месте происходит глобальный тектонический процесс: Тихоокеанская плита буквально подныривает под Евроазиатскую, каждый год продвигаясь примерно на 80 мм. Из-за такого натиска регион считается одной из самых неспокойных сейсмических точек на карте мира.

Курило-Камчатская дуга — один из участков зоны, порождающей большинство сильнейших землетрясений планеты Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Чего стоит только камчатское землетрясение 1952 года, вызвавшее разрушительное цунами, которое полностью уничтожило город Северо-Курильск и унесло жизни более 2300 человек. Само землетрясение магнитудой 9,0 нанесло суше лишь умеренный ущерб, но вызванные им океанские волны высотой до 15–18 метров спровоцировали одну из крупнейших трагедий в истории Дальнего Востока.

А серия крупных курильских землетрясений в 2006–2007 годах и вовсе заставила научное сообщество полностью пересмотреть прежние теории о том, как часто повторяются подобные катастрофы. К человеческим жертвам или серьезным разрушениям в России те землетрясения не привели, потому что их эпицентры находились в районе необитаемого острова Симушир в центральной части Курильской гряды. Но эти события перевернули представления ученых о сейсмологии Дальнего Востока.

Дело в том, что до 2006 года центральная часть Курил считалась относительно безопасной «сейсмической брешью». Симуширские события доказали, что этот регион способен генерировать мегаземлетрясения, что заставило скорректировать карты сейсмического районирования России.

При этом главной головной болью для сейсмологов всегда оставался хаос в цифрах и фактах. Специалисты опирались на два ключевых источника: локальные сводки Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН и международную базу данных USGS NEIC Геологической службы США. Эти массивы постоянно спорили друг с другом, двоили информацию и оценивали силу толчков по совершенно разным шкалам.

Кроме того, у каждого источника был свой «слепой вектор»: местная сеть отлично ловила мелкие локальные вибрации, но упускала общую картину, а американская система фиксировала только масштабные глобальные ЧП, пропуская микроземлетрясения. Перед российскими исследователями встал серьезный вызов — как сшить эти противоречивые лоскуты данных в единый, точный и надежный инструмент для прогнозирования катастроф.

Тогда российские геофизики применили модифицированный метод «ближайшего соседа» для анализа данных о землетрясениях 1990–2024 годов.

— Объединение каталогов на основе модифицированного метода «ближайшего соседа» позволило удалить дубликаты — повторяющиеся землетрясения в исходных каталогах — и получить новый единый каталог, состоящий из 52574 землетрясений, — рассказали ученые в журнале «Физика Земли». — Метод «ближайшего соседа» применен для выделения двух подмножеств: независимых и связанных землетрясений в пространстве и времени, которые далее использовались для анализа плотности сейсмических событий.

Сравнивая землетрясения по локации, времени и магнитуде, отсеивая дубликаты и афтершоки, из объединенного каталога исследователи выделили 41 252 уникальных сейсмических события. Этот очищенный массив лег в основу карт сейсмической активности.

На этой инфографике наглядно видно, как расходятся данные разных каталогов Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

На основе сопоставления карт плотности фоновой и кластерной сейсмичности ученые локализовали зоны асперити — участки повышенной жесткости, где накапливается энергия перед сильными землетрясениями, что подтвердилось совпадением с местами катастрофических событий магнитудой 7,8–9,0 на Камчатке и Курилах с 1923 года.

Глубокий аудит каталогов помог вскрыть внутреннее устройство разломов и характер подземных толчков. Описанная математическая модель безошибочно указала на зоны, где на Камчатке могут зародиться новые разрушительные катаклизмы.

Практическая ценность расчетов подтвердилась на практике: разрушительное камчатское мегаземлетрясение магнитудой Mw 8.8, прогремевшее 29 июля 2025 года, случилось как раз внутри тех самых границ, которые физики заранее отметили на своей карте как критически опасные.

Ученые подчеркивают: разработанный алгоритм не работает как предсказатель точной даты катастрофы, но зато с ювелирной точностью очерчивает координаты будущих эпицентров.

Для городов у океана вроде Северо-Курильска и Петропавловска-Камчатского, которые первыми принимают на себя удары мегаземлетрясений и разрушительных волн цунами, эта информация имеет стратегическое значение. Она позволяет правильно закладывать прочность зданий при строительстве, настраивать датчики экстренного оповещения и грамотно прокладывать пути для эвакуации людей.