Политики собрали совещание из-за дефицита топлива: что решили

Бензин не всегда можно найти на заправках Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак собрал совещание, чтобы разобраться с ситуацией на рынке топлива. На встрече были представители Минэнерго, Минсельхоза, Минпромторга, ФАС, главы регионов и руководители нефтяных компаний. Рассказываем, что решили на совещании.

Продавать топливо напрямую. Раньше часть топлива продавали через посредников (трейдеров) на бирже, а теперь нефтяные компании будут поставлять его напрямую тем, кому оно нужно, рассказали на сайте правительства России.

Меньше продавать на бирже. На совещании решили, что ФАС должна подумать над тем, чтобы снизить долю дизельного топлива, которое продают на бирже: с 16% до 10%. Тогда больше топлива можно будет отдавать по прямым договорам. В первую очередь фермерам и большим сетям.

Доставить топливо в регионы. Отдельно обсудили снабжение топливом автотранспорта, который доставляет товары в торговые сети. Важно, чтобы логистика работала без перебоев, а продукты вовремя попадали в магазины. Это нужно, чтобы не росли затраты перевозчиков и чтобы это, в свою очередь, не приводило к повышению цен на продукты.

Снабжать крупных потребителей. Минэнерго и Минпромторг должны проследить, чтобы большие компании и важные предприятия получали топливо без перебоев, заявил Александр Новак.