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Мой дом Не дайте себя обмануть: что скрывают продавцы про ЛДСП и на что смотреть в первую очередь

Не дайте себя обмануть: что скрывают продавцы про ЛДСП и на что смотреть в первую очередь

Разбираемся в особенностях материала

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ЛДСП&nbsp;— популярный материал | Источник: GPTЛДСП&nbsp;— популярный материал | Источник: GPT

ЛДСП — популярный материал

Источник:

GPT

Когда речь заходит о ремонте, обустройстве квартиры или заказе мебели, мы сталкиваемся с десятками терминов и аббревиатур. Одна из них — ЛДСП. На витринах мебельных магазинов, в каталогах кухонь и шкафов, в сметах строительных компаний эта аббревиатура встречается настолько часто, что кажется привычной, но далеко не каждый понимает, из чего на самом деле состоит этот материал, какими свойствами он обладает и почему его так активно используют. Давайте разбираться.

Суть и технология производства ЛДСП

ЛДСП расшифровывается как ламинированная древесно‑стружечная плита. В основе материала — древесная стружка, которая смешивается со связующими смолами и прессуется в плотные листы.

Ключевое отличие ЛДСП от обычной ДСП — наличие декоративного ламинированного покрытия, которое одновременно защищает плиту и придаёт ей привлекательный внешний вид. Это покрытие может имитировать дерево, камень, бетон, ткань или быть однотонным — вариаций настолько много, что подобрать нужный оттенок и фактуру можно практически под любой интерьер.

Производство ЛДСП — это многоступенчатый процесс. Сначала древесную стружку сортируют и сушат, затем смешивают с клеевыми составами на основе смол. После этого массу формируют в ковёр и подвергают горячему прессованию, чтобы получить прочный лист нужной толщины. На завершающем этапе плиту покрывают декоративной плёнкой, которая под воздействием температуры и давления прочно соединяется с поверхностью. Именно эта плёнка делает материал устойчивым к влаге, царапинам и бытовым загрязнениям, а также позволяет создавать разнообразные декоры без использования красок и лаков.

В основе ЛДСП&nbsp;— древесная стружка | Источник: GPTВ основе ЛДСП&nbsp;— древесная стружка | Источник: GPT

В основе ЛДСП — древесная стружка

Источник:

GPT

Преимущества ЛДСП

Популярность ЛДСП объясняется сочетанием сразу нескольких факторов, которые делают его удобным и выгодным решением как для производителей, так и для конечных потребителей.

Прежде всего, это доступная стоимость: по сравнению с массивом дерева или МДФ, ЛДСП заметно дешевле, при этом внешне может выглядеть практически идентично более дорогим материалам. Для массового производства мебели это особенно важно — можно предложить широкий ассортимент продукции по разумной цене.

Ещё одно важное преимущество — простота обработки. ЛДСП легко пилится, сверлится, фрезеруется, что позволяет создавать из него мебель самых разных форм и размеров. Благодаря жёсткой структуре плиты готовые изделия получаются устойчивыми и долговечными. Кроме того, разнообразие декоров даёт дизайнерам и покупателям большую свободу выбора: можно собрать гарнитур в едином стиле, подобрать фасады под цвет стен или создать контрастные акценты.

Немаловажно и то, что ЛДСП хорошо держит крепёжные элементы — шурупы, конфирматы, уголки. Это делает его надёжным материалом для шкафов, полок, тумб и других конструкций, где важна прочность соединений. При правильной сборке и эксплуатации мебель из ЛДСП служит годами, сохраняя первоначальный вид и функциональность.

ЛДСП&nbsp;— доступный вариант при ремонте | Источник: GPTЛДСП&nbsp;— доступный вариант при ремонте | Источник: GPT

ЛДСП — доступный вариант при ремонте

Источник:

GPT

Что можно сделать из ЛДСП

Самый очевидный вариант — это корпусная мебель: шкафы, комоды, стеллажи, тумбы, письменные и компьютерные столы.

Благодаря прочности и разнообразию декоров из ЛДСП делают как бюджетные решения для небольших квартир, так и стильные гарнитуры для просторных помещений. Особенно востребован этот материал в производстве кухонь: из него изготавливают корпуса шкафов, столешницы, фасады и даже декоративные панели.

Из ЛДСП делают корпусную мебель | Источник: GPTИз ЛДСП делают корпусную мебель | Источник: GPT

Из ЛДСП делают корпусную мебель

Источник:

GPT

Помимо мебели, ЛДСП используют в отделке и зонировании помещений. Из плит делают перегородки, которые помогают разделить пространство на функциональные зоны без капитального ремонта. Такой приём часто применяют в студиях, офисах и общественных пространствах. Также ЛДСП подходит для создания декоративных панелей на стенах, обшивки ниш, изготовления подиумов и даже временных конструкций на выставках и в торговых залах.

В коммерческом сегменте ЛДСП ценят за скорость монтажа и универсальность. Офисная мебель, торговые витрины, стойки ресепшн — всё это нередко производят именно из ламинированных плит. Материал позволяет быстро и недорого оформить пространство, а при необходимости — легко заменить отдельные элементы без больших затрат.

ЛДСП также используют в отделке и зонировании помещений | Источник: GPTЛДСП также используют в отделке и зонировании помещений | Источник: GPT

ЛДСП также используют в отделке и зонировании помещений

Источник:

GPT

Недостатки ЛДСП

Несмотря на множество достоинств, у ЛДСП есть и свои особенности, о которых важно знать перед покупкой или проектированием мебели. Один из главных минусов — чувствительность к влаге. Если вода попадает на кромку или незащищённый торец плиты, материал начинает разбухать, деформироваться и терять прочность. Именно поэтому качественная обработка кромок — обязательное условие долговечности изделий из ЛДСП.

Ещё один момент — содержание формальдегидных смол в составе связующих веществ. Современные стандарты строго регламентируют уровень эмиссии формальдегида, и качественный ЛДСП соответствует классу Е1, который считается безопасным для жилых помещений. При выборе материала стоит обращать внимание на сертификаты и маркировку — это гарантия того, что мебель не будет выделять вредные вещества в воздух.

Также стоит учитывать, что ЛДСП не подходит для сложных фигурных элементов и глубокой фрезеровки. В отличие от МДФ, из которого можно вырезать изящные узоры и объёмные фасады, ЛДСП остаётся материалом для прямых, лаконичных форм.

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Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
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