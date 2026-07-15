«Умереть не страшно, страшно стать инвалидом»: три истории пациентов, которые до последнего не замечали у себя диабет

Диабет выявляется чаще всего при анализе крови Источник: Мария Романова / V1.RU

Жизнь с диабетом меняется, но не заканчивается. Одни могут узнать о нем еще в детстве и считать его привычным спутником. Другие годами ищут причины ухудшения самочувствия и внезапно слышат диагноз, звучащий как приговор, — «сахарный диабет». Наши коллеги из V1.RU собрали три истории людей, совершенно разных, но объединенных одной болезнью. Читайте о том, как может проявить себя недуг и какие симптомы игнорировать опасно.

«Думала, попью таблетки, да и всё прекратится»

В день Любовь Григорьевна может съесть один абрикос или четыре малинки Источник: Мария Романова / V1.RU

С диагнозом «диабет» 84-летняя Любовь Григорьевна прожила уже более 30 лет и давно понимает, что он с ней уже навсегда.

— Это был 1992 год. Мне было 52. Начался очень сильный зуд, чесались руки и ноги на коленных и локтевых сгибах. Мне постоянно хотелось пить, а потом начались проблемы со зрением. Каждую неделю ходила сдавать кровь. Анализ на сахар показал высокий уровень глюкозы — 9,7 миллимоля на литр при норме в 6,1. Но на учет как диабетика меня поставили только в 2009-м с диагнозом «диабет II типа», он же инсулиннезависимый.

Пенсионерка вспоминает, что очень переживала, как осознание, а главное, принятие диабета повлияет на ее жизнь и на жизнь близких. Тем более что заболевание и возраст вызвали серьезные проблемы с сердцем и суставами.

— Когда я узнала о диагнозе, это стало полной неожиданностью, ведь в моей семье ни разу не было больных диабетом. Я вначале думала: «Ну попью таблетки, да и всё прекратится». Но ничего не прекратилось, ведь была нарушена работа поджелудочной железы, она просто не в состоянии больше вырабатывать нужное количество инсулина. Стоит понервничать, как сахар сразу повышается, — рассказывает Любовь Григорьевна. — Сейчас я очень ограничена в питании: мне нельзя ничего сладкого, ничего острого. Запрещено есть большую часть овощей, ведь в них содержится сахар. Врачи мне даже дали рекомендации, сколько и какие продукты мне можно есть. В день, например, я могу съесть одну абрикосину или четыре малинки — не более. Но сейчас мне 84 года, хотя некоторые врачи по телевизору говорили, что «люди с диабетом не живут до старости». Так что, думаю, глядя на все прелести болезни, я очень сильная и доживу свой век такой же сильной.

Виктор, 24 года: «За три месяца потерял 15 килограммов»

На вахте Виктору внезапно стало плохо и становилось всё хуже и хуже Источник: Мария Романова / V1.RU

О своем диагнозе парень узнал, когда был далеко от дома, на вахте.

— Однажды мне стало плохо и с каждым днем становилось всё хуже и хуже, — вспоминает он. — Вахту пришлось прервать, начальник отправил домой. Дома стало настолько плохо, что пришлось вызывать скорую. Врачи забрали меня в больницу, где первый же анализ расставил всё по местам. Уровень сахара в крови был 56,4 миллимоля при норме для здорового человека 3,5–5 миллимоль на литр. Именно тогда мне и диагностировали сахарный диабет I типа. Иммунитет начал работать против меня: он воспринял часть поджелудочной железы как угрозу и начал «убивать» ее.

Виктор вспоминает: в первые дни, когда он узнал о диагнозе, у него не было страха в классическом понимании этого слова.

— Я боялся, что стану инвалидом. Но, слава Богу, я живу всё такой же полноценной жизнью, — уверяет Виктор. — И самое трудное во всём этом — реакция близких на болезнь и их надежды. По большей части я хочу выздороветь лишь для того, чтобы им было спокойнее за меня.

Прошло два года. Виктору подобрали подходящую терапию. Оглядываясь назад, он вспоминает, что у него были все основания для срочного обращения к врачу:

— У меня были проблемы со зрением, за три месяца я потерял 15 килограммов, часто испытывал жажду, болезненные судороги в ногах, постоянно чувствовал слабость, быстро утомлялся, — рассказывает Виктор. — Если бы я вовремя обратил внимание на всё на это, всё, возможно, было бы по-другому. Хотя и сейчас образ жизни особо не поменялся. Да, мне приходится по 5 раз в день делать уколы, измерять глюкозу, носить с собой свою аптечку с инсулином. Но я всё так же разнообразно питаюсь, занимаюсь спортом, просто появились некоторые нюансы в виде тех же шприцев с инсулином.

Мария, 23 года: «Жить с диабетом очень трудно»

Каждый день и каждый час нужно знать, какую дозу инсулина ввести Источник: Мария Романова / V1.RU

Мария живет с диабетом уже три года. О том, что в крови сильно повышен уровень сахара, она узнала случайно, во время очередного медосмотра. Натощак уровень глюкозы в ее крови составил 16 миллимоль на литр.

— Эндокринолог поставил диагноз «сахарный диабет I типа», — вспоминает Мария. — В июле 2023 года я попала в больницу, и там уже выяснилось, что я жила в состоянии прекомы, при этом ведя обычный образ жизни. Сейчас мне достаточно трудно жить с диабетом: слишком много нюансов. Например, следить за сахаром минимум пять раз в день. Спасает датчик, который отправляет данные на телефон или смарт-часы, но покупать его приходится на собственные деньги.

Второе неудобство — постоянно рассчитывать так называемые хлебные единицы на прием пищи.

— Это несложно, но каждый день и каждый час нужно знать, какую дозу инсулина ввести в организм, чтобы выровнять уровень сахара в крови, — объясняет Мария. — Введешь слишком много — получишь гипогликемию. Слишком мало — снова плохо, будет гипергликемия. Часто она не ощущается, и от этого еще сложнее. Сахар бьет незаметно и очень сильно, разрушая сосуды внутри организма. Поэтому легко можно лишиться не только конечностей, но и зрения, слуха — в целом любого органа. Да и в целом уколы для меня всегда болезненны, и каждая доза инсулина — своеобразный триггер, что сейчас мне будет больно.

При этом Мария не отказывается от вкусностей. Их можно есть, если ввести инсулин короткого действия.

— Однако это всё не исключает обязанности жить по правилам диабета, что очень сильно влияет на психоэмоциональное состояние, и депрессия для диабетика — это не редкость, — рассказывает Мария. — Если не следить за заболеванием, жить становится труднее: нет сил, нет сна, нет нормальной жизни. Но я буду следить за состоянием здоровья, чтобы прожить как можно дольше. А всем людям, которые заболели диабетом, хотела бы посоветовать не забывать о себе и следить за здоровьем, не пропускать уколы и приемы пищи, найти спокойную работу, чтобы можно было следить за уровнем сахара, и не опускать голову. Если не справишься ты, то не поможет больше никто.

«Можно добиться стойкой ремиссии»

Несмотря на все сложности, диабет не приговор Источник: Мария Романова / V1.RU

Эндокринолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры факультетской терапии Елена Резникова уверяет: современные препараты для лечения диабета, соблюдение рекомендаций врача и диета позволяют людям с этим диагнозом вести полноценную жизнь.

— Главная опасность сахарного диабета заключается в его позднем выявлении, — объясняет доктор. — Многие симптомы являются достаточно стандартными, особенно если сейчас лето: кожный зуд, кожные, респираторные инфекции, инфекции мочеполовой системы, которые пациент воспринимает как отдельные симптомы, а не признак чего-то большего. Длительное игнорирование заболевания может привести к снижению остроты зрения, нарушению функции почек, сосудов сердца и конечностей, мозга, что в итоге может спровоцировать новые и более серьезные проблемы со здоровьем.

Доктор Резникова уверяет: снизить риск развития диабета может сбалансированное питание, ограничение потребления сладких напитков и кондитерских изделий. Также в качестве мер профилактики врач назвала поддержание физической активности и контроль массы тела, регулярные профилактические осмотры, диспансеризацию и обращение к врачу при появлении постоянной жажды, зуда и инфекций мочеполовой системы.