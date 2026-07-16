Держитесь от них подальше: эти 17 грибов собирать нельзя

Одно неловкое движение, и собранный гриб может обернуться уголовным наказанием Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Отправляясь в лес, важно помнить не только о том, какие грибы являются безусловно съедобными, но и о том, за какие из них в России можно получить штраф или даже уголовный срок. Таких грибов немного, тем проще будет запомнить, к каким из них лучше лишний раз не прикасаться.

За какие грибы грозит уголовная ответственность

Законы, предписывающие наказание за сбор определенных грибов, вступили в силу еще в октябре 2023 года. С того момента грибникам — хоть справочник запрещенных для сбора грибов с собой носи. Пусть наша подборка и будет как раз таким путеводителем.

Хотя грибов, за сбор которых грозит наказание, предостаточно, уголовная ответственность светит пока только за один — рядовку мацутакэ.

Внимательно посмотрите на этот гриб и, если встретите его в лесу, обходите стороной Источник: Wikigrib.ru

Если кто-то поймает вас за руку, когда вы сорвете этот гриб, вас могут привлечь к уголовной ответственности — за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов.

Где растет рядовка мацутакэ

Растет этот гриб в следующих регионах:

Кавказ;

Восточная и Южная Сибирь;

Дальний Восток;

Сахалин;

Южный Урал;

Приуралье.

Как накажут

За «незаконную добычу» рядовки мацутакэ могут назначить обязательные работы до 480 часов, исправительные работы до двух лет либо лишение свободы до четырех лет со штрафом до 1 миллиона рублей. А всё потому, что он относится к категории особо ценных.

Какие еще грибы нельзя собирать

Кроме рядовки мацутакэ есть еще целая коллекция грибов, к которым лучше лишний раз не прикасаться. Потому что они занесены в Красную книгу России или охраняются международными договорами страны. За их сбор грозит административная ответственность. За сбор краснокнижных грибов могут назначить штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей, конфисковать и грибы, и орудие, с помощью которого их собрали. Вот какие это могут быть грибы.

Трюфель летний

Трюфель летний — деликатесный редкий гриб. Настолько редкий, что вообще является единственным представителем своего рода, который растет в России.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Кавказ;

Северо-Западное Закавказье;

Краснодарский край.

Растет трюфель летний преимущественно в широколиственных лесах, а опознать его вы можете по неровной форме плодового тела, клубневидной форме самого гриба и бугорчатой поверхности с бородавками пирамидальной формы.

Порфировик ложноберезовиковый

Внешне порфировик ложноберезовиковый очень напоминает знакомый всем подберезовик. Главное отличие, которое должно насторожить грибников, — серо-коричневый цвет шляпки и ножки.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Порфировик ложноберезовиковый чаще всего встречается в Краснодарском и Приморском краях, но вообще его можно найти по всей России.

Сыроежка золотистая

Если все сыроежки кажутся вам на одно «лицо», запомните хотя бы золотистого представителя группировки. Сыроежка золотистая отличается от остальных темно-оранжевой или светло-золотистой шляпкой и белой, слегка желтоватой ножкой.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Дальний Восток;

Прибайкалье;

юг Красноярского края.

Вешенка сёмгово-соломенная

От классической вешенки, которую вы регулярно можете наблюдать на полках магазинов, сёмгово-соломенная выдает себя ярким коралловым цветом.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Приморский край;

Хабаровский край;

Сахалинская область.

Чаще всего сёмгово-соломенную вешенку можно найти с мая по октябрь на поврежденной или гнилой древесине. Гриб этот настолько краснокнижный, что встречается редко и маленькими группами.

Перечный гриб рубиновый

Этот гриб можно опознать по яркой розовой ножке и шляпке в желто-бурых тонах.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Амурская область;

Пензенская область;

Западная Европа;

Восточная Европа;

Прибалтика;

Закавказье.

Рубиновый перечный гриб растет обычно у дубов, а встретить его вы можете с конца июля по начало августа.

Лейкопаксиллус лепистовидный

Это по научному этот гриб называется лейкопаксиллусом лепистовидным и звучит как испытание на трезвость. Но среди грибников он известен как жировик или белосвинуха. Его отличительные черты — усы, лапы и хвост беловатый или светло-серый цвет (иногда с голубоватыми пятнами) и очень крупная и мясистая шляпка диаметром 15–30 сантиметров.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Пензенская область;

Ставропольский край;

Красноярский край.

Болет красно-желтый

Внешне красно-желтый болет напоминает боровик. Если бы не его бархатная желтоватая или коричнево-серая шляпка с красноватыми пятнами.

Источник: Wikigrib.ru

Красно-желтый болет также можно опознать, если срезать и посмотреть на ножку — она начнет быстро синеть. Но срезать такой гриб, как мы помним, нельзя, так что просто запомните его наружность.

Где растет

Краснодарский край;

Приморский край;

Тульская область;

Пензенская область.

Расти этот болет начинает в лиственных и хвойных лесах ближе к концу августа — началу сентября.

Рядовка-исполин

В отличие от мацутакэ, за сбор этой рядовки уголовная ответственность не грозит, но приятного всё равно будет мало, если вас поймают за его сбором. Опознать исполин можно по действительно исполинской шляпке, которая в диаметре может достигать 20 см.

Источник: Wikigrib.ru

Кроме внушительных размеров, рядовку-исполин можно узнать по немного приподнятым краям шляпки, образующим небольшие волны, и по пластинкам кремовых или розоватых оттенков с обратной стороны.

Где растет

Кировская область;

Ленинградская область;

Красноярский край.

Грифола курчавая

Грифола курчавая всем своим видом говорит о том, что собирать ее не стоит. Грибники обычно падки на более симпатичные дары природы, а тут — «гриб-баран» (это альтернативное название нашего героя), прикасаться к которому не каждому захочется.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Ленинградская область;

Ставропольский край;

Рязанская область.

Встретить грифолу курчавую можно с середины августа до середины сентября на пнях широколиственных деревьев — обычно кленов, дубов и лип. Совсем редко «гриб-баран» приживается у оснований живых деревьев.

Шишкогриб хлопьеножковый

Этот шишкогриб настолько хлопьеножковый, что хочется его погладить, приголубить и забрать с собой домой. Но не поддавайтесь эмоциям — помните, что за нами следит КоАП!

Источник: Wikigrib.ru

Отличительные черты покрытого множеством чешуек шишкогриба хлопьеножкового — характерная шляпка серо-коричневого цвета диаметром 5–12 сантиметров.

Где растет

Адыгея;

Краснодарский край;

Ставропольский край;

Кабардино-Балкария;

Северная Осетия — Алания;

Калининградская область;

Московская область;

Еврейская АО;

Приморский край;

Сахалинская область.

Встретить шишкогриб можно летом и осенью в большинстве хвойных и лиственных лесов России.

Гиднеллум Пека

Не знаем, что может сподвигнуть грибников собрать такой гриб. Разве что пугать маленьких детей. В народе его называют «Кровоточащим зубом», и это вполне заслуженно.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Бурятия;

Тюменская область;

Свердловская область;

Ленинградская область.

Гиднеллум Пека предпочитает хвойные леса с песчаными почвами, обычно располагается у корней деревьев.

Решеточник красный

У решеточника красного настолько характерный внешний вид, что вам даже вряд ли придет в голову его есть. Он скорее похож на межгалактическую капсулу, из которой вот-вот вылупится лицехват, чем на гриб.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Краснодарский край;

Ленинградская область;

Ярославская область;

Московская область;

Калужская область;

Адыгея;

Северная Осетия — Алания.

Встретить решеточник можно на лесном опаде и на остатках гниющей древесины с весны по осень. Обходите его стороной — мало того, что он краснокнижный, так еще и несъедобный.

Сетконоска сдвоенная

Своим внешним видом сетконоска сдвоенная ясно дает понять, что из него ничего толком не приготовить — лучше просто посмотреть и пойти дальше.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Московская область;

Кировская область;

Калужская область;

Белгородская область;

Центральное Черноземье;

Адыгея;

Северная Осетия — Алания;

Иркутская область;

Хакасия;

Красноярский край;

Хабаровский край.

Сетконоску сдвоенную можно встретить в лиственных лесах на почве, богатой перегноем, а также на разложившихся остатках дерева с июля по сентябрь. Обычно она растет в единичном экземпляре, реже — небольшими группами.

Лепиота древесинная

Лепиота древесинная также известна как чешуйница или зонтик-чешуйник. Этот гриб предпочитает валежные березы. Так что пусть на полугнилых стволах и остается. Съедобность лепиоты древесинной лучше не проверять, учитывая, что относится она к грибам-зонтикам, среди которых проще встретить что-то ядовитое, чем пригодное в еду.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Архангельская область;

Иркутская область;

Бурятия;

Алтайский край;

Хабаровский край.

Звездовик сводчатый

Еще один фантастический краснокнижный гриб впечатлит вас своей необычной формой — такое чувство, что если долго на него смотреть, то он встанет и пойдет.

Источник: Wikigrib.ru

Где растет

Северный Кавказ;

Тверская область;

Тамбовская область;

Восточная Сибирь;

Ленинградская область;

Тверская область;

Тамбовская область;

Центральное Черноземье;

Правобережное Поволжье;

Приволжская возвышенность;

Волгоградская область;

Ростовская область;

Астраханская область;

Свердловская область;

Краснодарский край;

Ставропольский край;

Ленинградская область.

Ежовик альпийский

Несмотря на свой внешний вид, ежовик альпийский — вполне себе съедобный гриб.

Источник: Wikigrib.ru

Его сложно перепутать с другими грибами — скорее с мхом или наростами. Плодовые тела альпийского ежовика в ширину и высоту могут варьироваться от 5 до 30 см. Они беловатые или белые, а с возрастом становятся светло-охряными. Также при старении у них появляются многократно разделяющиеся ветки, идущие от общей короткой ножки, а на концах этих веток можно заметить скопления конических висячих шипов длиной до 2 сантиметров.

Где растет

Карелия;

Карачаево-Черкесия;

Адыгея;

Иркутская область;

Хабаровский край;

Приморский край.

Обычно этот гриб встречается на пнях, сухостойных деревьях ели, пихты, а также кедровой сосны в горных, реже — в равнинных лесах.