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Экология «Выявлен источник сброса»: что нашли в реке Ярославля, которая окрашивается то в зеленый, то в коричневый

«Выявлен источник сброса»: что нашли в реке Ярославля, которая окрашивается то в зеленый, то в коричневый

Власти озвучили результаты проверки

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Назвали причину загрязнения реки в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / TelegramНазвали причину загрязнения реки в Ярославской области | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

Назвали причину загрязнения реки в Ярославской области

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

Власти озвучили результаты проверки состояния воды в реке Дунайке в черте Ярославля. Жители Фрунзенского района города неоднократно жаловались на загрязнения.

В мае специалисты Министерства лесного хозяйства и природопользования региона вместе с сотрудниками Центра охраны окружающей среды провели выездное обследование Дунайки и ее правого притока во Фрунзенском районе Ярославля.

«По результатам лабораторных исследований выявлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. В ходе повторного обследования выявлен источник сброса — колодец, из которого неочищенные сточные воды поступают в водоотводную канаву, имеющую гидравлическую связь с водным объектом. Специалисты также произвели отбор проб сточной воды из колодца и природной воды из ручья без названия, правого притока реки Дунайка для исследования на соответствие нормативам», — рассказали в Министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

К делу подключилась Ярославская межрайонная природоохранная прокуратура.

«В отношении виновника вынесено представление с требованием принять меры по устранению источника загрязнения и недопущению дальнейших нарушений закона», — уточнили власти.

Помимо этого было возбуждено дело об административном правонарушении по статьям «Несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов» и «Нарушение правил охраны водных объектов».

Сумма штрафов по двум статьям может достигать 100 и 300 тысяч рублей соответственно.

«В случае невыполнения вынесенных требований будет подан иск в суд с требованием о прекращении деятельности предприятия до принятия требуемых мер», — уточнили в Министерстве.

Проблемы с Дунайкой возникали еще в 2022 году. Тогда река резко стала светло-коричневой. Воду взяли на пробу и обнаружили превышение загрязняющих веществ.

Затем жители вновь заявили о проблеме 2024 году. Тогда эксперты обследовали реку во Фрунзенском районе. Подтвердилось, что в Дунайку сливаются сточные воды. В 2025 году ситуация не изменилась, из-за чего была организована проверка и обнаружены нарушения.

Недавно ярославцы пожаловались на состояние городского пруда в парке «Нефтяник». По их мнению, его запустили, из-за чего водоем превращается в болото.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Река Дунайка Загрязнение Проба воды
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Комментарии
18
Гость
5 минут
Как у нас неразворотливы эти органы! С 2022 проблема. Сейчас вторая половина 2026!
Гость
12 минут
Гидравлическая связь... Надо же, какой выкрутасный новояз попёр
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Гость
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