Трое россиян заблудились в горах Турции — спасатели ищут их больше суток

Трое туристов из России заблудились в горах Турции. Всё случилось, когда группа отправилась в поход между высокогорными плато Амлакит и Джихва в турецкой провинции Ризе. Подробности сообщило издание Rizedeyiz.
Спасательная операция началась после того, как путешественники самостоятельно обратились за помощью в экстренную службу. После этого в район отправили сотрудников AFAD (турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям) и жандармерии.
Однако поиски приостановили из-за ночного времени и густого тумана, который мешал безопасному движению специалистов. Операцию перенесли на утро.
Позже спасателям удалось связаться с путешественниками. Россияне сообщили координаты места, где разбили лагерь. Но туристов до сих пор не нашли, поиски продолжаются уже больше суток.
При благоприятной погодной обстановке спасатели смогут добраться до туристов и эвакуировать их. Именно в этом районе спасателям регулярно приходится искать путешественников, которые теряются на горных тропах, передает Telegram-канал Shot.