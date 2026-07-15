Трое россиян заблудились в горах Турции — спасатели ищут их больше суток

Турецким спасателям регулярно приходится искать путешественников, которые теряются на горных тропах (архивное фото) Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Трое туристов из России заблудились в горах Турции. Всё случилось, когда группа отправилась в поход между высокогорными плато Амлакит и Джихва в турецкой провинции Ризе. Подробности сообщило издание Rizedeyiz.

Спасательная операция началась после того, как путешественники самостоятельно обратились за помощью в экстренную службу. После этого в район отправили сотрудников AFAD (турецкого агентства по чрезвычайным ситуациям) и жандармерии.

Однако поиски приостановили из-за ночного времени и густого тумана, который мешал безопасному движению специалистов. Операцию перенесли на утро.

Позже спасателям удалось связаться с путешественниками. Россияне сообщили координаты места, где разбили лагерь. Но туристов до сих пор не нашли, поиски продолжаются уже больше суток.