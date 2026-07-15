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Спорт Конор Макгрегор получил 30 млн долларов за 69 секунд боя: правда ли, что он сам сломал себе ногу

Конор Макгрегор получил 30 млн долларов за 69 секунд боя: правда ли, что он сам сломал себе ногу

Фанаты ММА обвиняют его в подставном поединке

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Конора Макгрегора обвинили в подставном бое | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Конора Макгрегора обвинили в подставном бое | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конора Макгрегора обвинили в подставном бое

Источник:

thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конор Макгрегор — боец, который превращает каждый поединок в шоу. К слову, свою личную жизнь тоже. От нападения на автобус с Хабибом до признания в измене и условного срока за опасное вождение — его имя не сходит с первых полос. А теперь в Сети — новый слух: будто бы Макгрегор специально повредил ногу в бою ради крупного гонорара.

Всё про сканадльный поединок — в видео

Источник:

Городские медиа

Конора Макгрегора обвинили в подставной травме

Скандальный бой произошел на турнире UFC 329 в июле 2026-го. Соперником Конора был Макс Холлоуэй. Поединок закончился неожиданно быстро — через 69 секунд после начала — из-за адской боли в ноге после первого удара в прыжке. Сразу поползли слухи: мол, боец либо шел в бой с травмой, либо специально ее усугубил, чтобы забрать около 30 млн долларов гонорара.

Сам Макгрегор всё отрицал. Заявлял, что был здоров, активно тренировался, а травма — чистая случайность. Дэйна Уайт, генеральный директор UFC, тоже опроверг «заранее заготовленную» травму. Якобы при таком внимании к бойцу ее бы точно заметили раньше.

Конор Макгрегор за свою карьеру провел 22 боя | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Конор Макгрегор за свою карьеру провел 22 боя | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конор Макгрегор за свою карьеру провел 22 боя

Источник:

thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Деньги Макгрегор получил не за результат боя, а по условиям контракта. У топовых бойцов в контрактах прописывают фиксированную сумму, которую они получают просто за выход в октагон. Независимо от того, сколько продлится поединок и чем он закончится.

Интересно, что Конор не боролся с июля 2021 года. Тогда он проиграл из-за перелома ноги американцу Дастину Порье. Всего у бывшего чемпиона UFC 22 победы и 7 поражений в ММА.

Кто такой Конор Макгрегор

До того как стать звездой ММА, Конор работал сантехником, а потом вообще сидел на пособии. Деньги были на нуле, и спорт казался шансом вырваться из бедности. Парень занимался боксом с 12 лет.

В то время его будущая жена Ди Девлин работала на нескольких работах, возила его на тренировки и держала семью на плаву, пока он строил бойцовскую карьеру. Первые профессиональные бои Макгрегор провел в Ирландской лиге смешанных единоборств.

В 2013 году на Макгрегора обратила внимание UFC и он подписал контракт с главной лигой мира.

У Конора Макгрегора и его жены Ди Девлин четверо детей | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)У Конора Макгрегора и его жены Ди Девлин четверо детей | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

У Конора Макгрегора и его жены Ди Девлин четверо детей

Источник:

thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Почему Конор Макгрегор стал знаменит

В UFC Конор провел несколько боев, которые остались навсегда вписаны в историю лиги. Одним из таких стал поединок с Жозе Алдо. Он долгое время был непобедимым чемпионом UFC в полулегком весе, но в 2015 году всего за 13 секунд левый хук Конора отправил Алдо на канвас.

После боя с Эдди Альваресом Конор стал первым в истории UFC бойцом, одновременно владевшим титулами в двух разных весовых категориях (полулегкой и легкой). В этом поединке Макгрегор специально спустился в легкий вес, чтобы побороться за титул, которым тогда владел Альварес. Во втором раунде его соперник оказался в нокауте.

Еще один легендарный бой был с Хабибом Нурмагомедовым. В нем Конор проиграл, но запомнился поединок не только результатом: после финального гонга в зале вспыхнула массовая драка между командами бойцов.

Конор Макгрегор всегда провоцирует соперников перед боем | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Конор Макгрегор всегда провоцирует соперников перед боем | Источник: thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Конор Макгрегор всегда провоцирует соперников перед боем

Источник:

thenotoriousmma/ Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В мире спорта Макгрегора знают не только по убийственному левому хуку, который он освоил благодаря боксерской базе, но и по таланту продавать бой и делать из него треш-контент. Он не просто оскорблял соперников, а создавал сильнейшее напряжение, благодаря которому раскупались билеты на бои и т. д.

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Влада Шпак Влада Шпак
Влада Шпак
корреспондент эвергрин-редакции
Конор Макгрегор Бой Травма
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