«Заправляем 4 машины и сливаем для гостей»: россияне отказываются от поездок на Алтай из-за бензина — чего ждут отельеры

В Республике действуют строгие ограничения на продажу бензина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Республика Алтай, как и остальная Россия, ввела ограничения из-за дефицита топлива. Отличие региона в том, что он сильно зависит от туристического сезона, — в 2025 году отрасль принесла бюджету более 1,7 миллиарда рублей. При этом на прошлой неделе власти приняли решение ужесточить ограничения по отпуску бензина. В республике работает больше 150 официальных баз и отелей, которые ежегодно принимают более миллиона туристов. Нехватка топлива мгновенно ударила по всей туриндустрии — как по путешественникам, так и по местному бизнесу. Чего ждут на Алтае от одного из самых непростых сезонов последних лет — в материале наших коллег из NGS.RU.

Какие ограничения действуют на Алтае

Правительство Республики ввело ограничения на продажу топлива с 1 июля до 1 сентября. Решение объяснили искусственным ажиотажем.

«Прошу жителей отнестись к временным ограничениям с пониманием, не создавать искусственного ажиотажа и не стремиться закупить топливо впрок», — уточнил губернатор Андрей Турчак.

В разных районах Республики действуют свои правила. Самые строгие — в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах: в одни руки в сутки отпускают не больше 30 литров бензина и 50 литров дизеля.

В остальных муниципалитетах разрешили продавать по 50 литров бензина и 100 литров дизеля в руки. В канистры можно набирать не более 10 литров за раз. Ограничения не затронули только экстренные службы, социальные учреждения и агропромышленный комплекс.

Многие едут на Алтай на машинах, но из-за дефицита топлива такие поездки оказываются под угрозой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Спустя неделю ограничения ужесточили. 8 июля глава региона заявил, что в республике можно будет заправить автомобиль только один раз в сутки. Продажу с 9 июля разрешили только по документам на машину.

«Бензин и дизельное топливо на АЗС теперь продаются только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства. Операторы на заправках заносят номер машины в систему. Повторная заправка в течение суток сверх лимитов будет невозможна. Это необходимо для снижения повышенного спроса, который фиксируется сегодня в Горно-Алтайске и всех районах республики», — сказал он.

Лимиты снизили также в Чойском и Турочакском районах — до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. По словам Турчака, ограничения затронули и правительство региона. Сотрудникам министерств и местных администраций рекомендовали сократить количество поездок.

«Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены», — добавил он.

Глава региона заверил, что на Алтае сформирован резервный запас топлива, а поставки на заправки идут ежедневно.

Отказываются ли туристы от поездок

Как и по всей стране, водители в Республике Алтай стоят в очередях на АЗС. Наши коллеги из 72.RU писали, что топливо в регионе есть, но получить его не так просто.

«В селе Сростки на заправке „Лукойл“ мы простояли около получаса. А сегодня на „Роснефти“ возле села Усть-Сема очередь растянулась уже на полтора-два часа. Цены стандартные», — рассказывала 10 июля туристка.

Об очередях на Алтае рассказывают и читатели. Турист, который путешествует по республике, советует заправляться за наличные.

«В Новосибирской области на трассе есть бензин, час стоять. Две заправки за кеш без очереди. В Горном заправки есть, но по часу стоять. Есть одна за кеш, но дорого. В общем, с наличными бояться нечего», — сказал он.

В опросе редакции в соцсетях многие признались, что решили этим летом отказаться от отпуска на Алтае. Десятки читателей объяснили: отправляться в длительные путешествия на автомобиле сейчас неудобно, невыгодно и слишком рискованно.

«Мы отказались. Дело не в том, что 67 рублей или 140, а в том, будет бензин или нет. А если он и будет, то стоять в очереди пять-шесть часов неохота. Да и по Алтаю хотелось бы поездить, а не сидеть на базе. Переждем», — написала Светлана.

В очередях на Алтае приходится стоять часами Источник: читательница 72.RU

Примечательно, что для некоторых россиян более привлекательным этим летом оказался отпуск не в соседнем регионе, а за границей.

«Отказались от поездки в Горный Алтай и летим в ближнее зарубежье. Такие же горы, реки и озера», — сказал Владимир.

Жительница Новосибирска Анна рассказала, что ситуация с бензином в регионе резко ухудшилась за несколько дней. Семья без проблем уехала в Белокуриху 6 июля, а на обратном пути 10 июля столкнулась с трудностями.

«Обратно ехали 10 июля — и уже кошмар на трассе с АЗС. Машина на дизеле, в Белокурихе всего две АЗС. В Бийске 3-4 — и то не везде есть дизель. От Бийска до развилки Барнаул-Новосибирск было 3-4 приличные заправки, но очереди из фур огромные», — объяснила она.

Проблем не возникло только у водителей автомобилей с газовым оборудованием. Из плюсов туристы отметили снижение трафика на трассах. При этом резкого падения спроса на путевки пока нет, рассказала исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Светлана Фоменко.

«Пока массовых возвратов нет. В любом случае, я думаю, какой-то спад будет, будем смотреть по ситуации. Июль и август — это высокий сезон, надеемся, что все туристы доедут. Кто запланировал — всё равно поедут, пусть даже дороже выйдет. Конечно, ситуация не очень приятная. Мы понимаем, что повышение цен на топливо приведет к росту всех дополнительных расходов», — отметила она.

Делать долгосрочных прогнозов в Ассоциации сейчас не могут — неизвестно, как долго продлится топливный кризис и сколько понадобится времени на стабилизацию обстановки.

Чего ждет туристический бизнес

Отели, турбазы и гостевые дома Алтая реагируют на изменения мгновенно. Многие предприниматели стараются сгладить ситуацию и войти в положение туристов. Например, сразу несколько отелей предлагают услуги по организации заправки автомобилей гостей или дополнительный день проживания в подарок.

«Мы с пониманием относимся к сложившейся ситуации с топливом, поэтому предлагаем вам не отменять долгожданный отпуск. Мы готовы помочь вам с заправкой необходимого количества бензина к вашему приезду», — говорится в сообщении одной из баз.

В разговоре с НГС руководитель проекта Анастасия Зайцева сказала, что обстановка была стабильной до конца июня. Туристы бронировали домики на июль и август. На начало июля база была занята на 50%, хотя обычно в это время загруженность на 30% выше, говорит директор. С 23 июня спрос резко обвалился.

«Стали бояться ехать день в день и отменять брони на вторую половину июля, на начало августа. Те, кто бронировал на вторую половину августа, еще думают, что время есть и ситуация изменится. Сейчас у нас база полная, люди приехали всё равно, потому что они планировали этот отпуск и отменять его не собирались», — объяснила собеседница.

По словам Анастасии, за последние дни им пришлось вернуть более 200 тысяч рублей предоплаты. Эти убытки сильно бьют по небольшому семейному бизнесу в среднем ценовом сегменте.

«Мы работаем летом, мы к нему готовимся и, соответственно, рассчитываем, что получим какую-либо прибыль. У нас есть долги, кредитные обязательства, которые мы планировали выполнить в течение этого сезона. Сейчас мы не сможем этого сделать из-за того, что будет простой», — пожаловалась она.

Туристов пытаются удержать любой ценой Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Несмотря на сложности, предприниматели стараются помогать гостям, чтобы избежать еще большего оттока клиентов. По словам Анастасии, многие туристы и сами просят заранее купить им бензин на обратную дорогу. В то же время собеседница отметила, что с 1 марта этого года отели обязаны по требованию возвращать полную сумму предоплаты при отмене брони до дня заезда. Всё это заставляет отельеров предпринимать любые меры для удержания посетителей.

«То есть в данном случае отельеры законом никак не защищены. И от ситуации с бензином тоже. Из-за того, что многие начали покупать топливо для своих гостей, в нашем регионе ввели ограничение до 50 литров на одни руки по СТС. Мы вынуждены гнать все четыре машины на АЗС, заправлять по 50 литров в одни руки, сливать в большую тару для своих гостей», — добавила Анастасия Зайцева.

В высоком ценовом сегменте другие проблемы, отметила директор туристической компании Елена Филатова. По ее словам, обеспеченные клиенты меньше обращают внимание на рост стоимости топлива.

«Здесь просто клиенты об этом не думают. Мы за них думаем, где взять топливо. А коллеги, у которых групповые туры или собственные базы отдыха, жалуются. У них много отмен, особенно у тех, до кого добираются на своем транспорте», — объяснила она.

В то же время дефицит бьет по самой турфирме — менять стоимость купленных туров нельзя.

«Нам приходится работать себе в убыток. Потому что мы не можем сделать так, чтобы туристы страдали. Они не должны заметить это. И в то же время в этих реалиях единственный, кто терпит убытки, — это туристические компании», — резюмировала эксперт.