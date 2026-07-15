Перестала дышать: что сейчас с девушкой, которую сбил автобус в Ярославле

Умерла девушка, которую сбил автобус в Ярославле Источник: Жесть Ярославль / Max, Госавтоинспекция Ярославской области / Max

В Ярославле умерла девушка, которую на пешеходном переходе сбил автобус. Об этом сообщили в полиции 15 июля в 8:46.

«Вследствие полученных в результате ДТП травм девушка-пешеход скончалась в больнице», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, авария произошла 14 июля в 16:56 на проспекте Октября, в районе дома № 32Б. По информации Госавтоинспекции, 38-летний водитель автобуса № 44 сбил переходящую на зеленый свет светофора 26-летнюю девушку.

Подъехавшая бригада скорой помощи увезла пострадавшую в больницу. Врачи не смогли её спасти — травмы оказались слишком серьезными.

По указанию прокуратуры Кировского района районный отдел полиции возбудил уголовное дело по факту аварии. В прокуратуре уточнили, что дело завели по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Что известно о перевозчике

Маршрут № 44 в Ярославле обслуживает компания ООО «Транском-Авто». Основной деятельностью организации является перевозка пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугороднем сообщении.

«Транском-Авто» давно работает на рынке перевозок — фирма зарегистрирована в июне 2013 года в поселке Ивняки Ярославской области. Владельцем и директором компании с 2015-го является Алексей Смирнов.

На конец 2025 года при выручке в 210,6 млн рублей чистая прибыль организации составила 2,8 млн.

В апреле автобус этой компании сгорел на трассе.