Кто пройдет дальше — Кейн или Месси? Как Англия и Аргентина борются за выход в финал на ЧМ-2026

Хорошо. В контекст ввели, ждем скандалов и бурных эмоций. А как команды дошли до полуфинала? Англичане в группе раскатали хорватов (4:2), сгоняли унылые нули с Ганой и победили Панаму (2:0). Вышли с первого места и в 1/16 еле-еле обыграли ДР Конго (2:1). В следующем раунде отстояли победный счет с Мексикой (3:2), а в четвертьфинале были сильнее норвежцев (2:1).

Сборная Аргентины одержала три победы в группе — над Алжиром (3:0), Австрией (2:0), Иорданией (3:1). Дальше было тяжелее. Сначала в дополнительное время прошли Кабо-Верде (3:2), затем за 14 минут до конца матча с Египтом превратила 0:2 в 3:2, потом снова потребовался экстра-тайм — дожали Швейцарию (3:1).

Персоналии: Лео Месси тащит, забил на турнире восемь мячей, является лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Харри Кейн тоже в деле: у него шесть голов.