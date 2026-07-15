Кто пройдет дальше — Кейн или Месси? Как Англия и Аргентина борются за выход в финал на ЧМ-2026

На чемпионате мира по футболу в Северной Америке 15 июля состоится второй матч на стадии полуфинала. Сборные Англии и Аргентины в очной встрече решат, кто пройдет дальше и сыграет в главном матче турнира против испанцев. В онлайн-режиме рассказываем о событиях этой игры.
Футболисты выходят на поле. Сейчас послушаем гимны, капитаны — Кейн и Месси — пожмут руки в центре поля, судья бросит монетку, определит, кто разыграет мяч, и игра начнется.
Матч на стадионе представляет конферансье Майкл Баффер. Если вы смотрели бокс, то должны знать его. У него есть знаменитая фраза «Let’s get ready to rumble!»
Игра на стадионе «Атланта» в одноименном городе начнется через десять минут.
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Теперь составы.
Англия: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Рис Джеймс («Челси»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Марк Гехи («Манчестер Сити»), Джед Спенс («Тоттенхэм»), Деклан Райс («Арсенал»), Эллиот Андерсон («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Барселона»), Джуд Беллингем («Реал»), Морган Роджерс («Астон Вилла»), Харри Кейн («Бавария»).
Аргентина: Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»), Науэль Молина («Атлетико»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед»), Николас Тальяфико («Лион»), Леандро Паредес («Бока Хуниорс»), Алексис Макаллистер («Ливерпуль»), Энцо Фернандес («Челси»), Хулиан Альварес («Атлетико»), Лионель Месси («Интер Майами»), Джулиано Симеоне («Атлетико»).
Хорошо. В контекст ввели, ждем скандалов и бурных эмоций. А как команды дошли до полуфинала? Англичане в группе раскатали хорватов (4:2), сгоняли унылые нули с Ганой и победили Панаму (2:0). Вышли с первого места и в 1/16 еле-еле обыграли ДР Конго (2:1). В следующем раунде отстояли победный счет с Мексикой (3:2), а в четвертьфинале были сильнее норвежцев (2:1).
Сборная Аргентины одержала три победы в группе — над Алжиром (3:0), Австрией (2:0), Иорданией (3:1). Дальше было тяжелее. Сначала в дополнительное время прошли Кабо-Верде (3:2), затем за 14 минут до конца матча с Египтом превратила 0:2 в 3:2, потом снова потребовался экстра-тайм — дожали Швейцарию (3:1).
Персоналии: Лео Месси тащит, забил на турнире восемь мячей, является лучшим бомбардиром в истории ЧМ. Харри Кейн тоже в деле: у него шесть голов.
У противостояния достаточно скандальный бэкграунд. Та самая «рука Бога» Диего Марадоны и его великий проход через всю половину поля англичан и «гол века» на ЧМ-1986. Здесь же политический контекст, связанный с Фолклендской войной, которая была в 1982 году.
Спустя 12 лет было удаление Дэвида Бекхэма. Он сфолил на Диего Симеоне (сегодня он тренирует «Атлетико», а его сын, Джулиано, выйдет в основе). После чего на родине пресса обвинила Бекхэма в поражении, болельщики свистели ему на матчах. Но он выстоял, прошел через травлю и выиграл три титула (чемпионат Англии, кубок Англии, Лигу чемпионов) с «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне.
Эти события приходят сразу в голову, когда вспоминают это противостояние. Но скандал начался на далеком чемпионате мира в 1966 году. Тогда в очной игре судья удалил аргентинского капитана Антонио Раттина за грубые слова. Хотя арбитр из ФРГ не знал испанского. Началась потасовка, а футболиста уводили с поля полицейские. Уже после этого в футболе задумались ввести желтые и красные карточки. Англичане же дошли до финала и в дополнительное время обыграли ФРГ.
Такая вот история у англичан и аргентинцев.
Всем привет! Меня зовут Радик Енчу. Я журналист 72.RU. Сегодня проведу онлайн с полуфинального матча Англия — Аргентина. Где-то пошалю, где-то позанудствую. Должно быть интересно. Ждем драмы, а то во вчерашней игре Франция — Испания этого не хватило. Там всё прошло слишком идеально для сборной, которую тренирует Луис де ла Фуэнте.
Игра начнется в 22:00 по московскому времени. Так что есть еще время подготовиться. Вы далеко не уходите, потому что мы перед началом матча сделаем еще несколько постов, связанных с предстоящей игрой.