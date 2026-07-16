Людям массово одобряют кредиты на выгодных условиях — почему это опасно

Банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы ЦБ Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

В соцсетях и мессенджерах активизировались мошенники, которые выдают себя за кредитных брокеров и финансовых консультантов. Об этом сообщили на Платформе «Мошеловка» Народного фронта. Рассказываем, в чём суть схемы.

Злоумышленники заманивают людей агрессивной рекламой и обещают стопроцентное одобрение кредита. Они убеждают, что одобрят заём по «старым условиям» или с помощью «особых схем», несмотря на ужесточение правил выдачи.

Под разными предлогами мошенники выманивают деньги или данные. Например, требуют предоплату за пакет документов, просят данные банковских карт либо настаивают на переводе средств «для резервирования лимита». Ещё один вариант — предложение «легализовать» неофициальные доходы через подставные фирмы или «оптимизировать» кредитную историю.

В «Мошеловке» отметили, что банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы Банка России. Поэтому никаких гарантий одобрения кредита быть не может.