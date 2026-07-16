НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

пасмурно, без осадков

ощущается как +15

4 м/c,

сев.

 748мм 88%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,96
EUR 88,91
Атака БПЛА
Видео смертельного ДТП
Какие новостройки будут дорожать
Мэр о бензине
Здесь был Пушкин
Автобус сбил девушку
Убил кошку
Отказаться от авто?
Что нашли в реке
Криминал Людям массово одобряют кредиты на выгодных условиях — почему это опасно

Людям массово одобряют кредиты на выгодных условиях — почему это опасно

Не стоит верить выгодным условиям

61
Банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы ЦБ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUБанки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы ЦБ | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы ЦБ

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

В соцсетях и мессенджерах активизировались мошенники, которые выдают себя за кредитных брокеров и финансовых консультантов. Об этом сообщили на Платформе «Мошеловка» Народного фронта. Рассказываем, в чём суть схемы.

Злоумышленники заманивают людей агрессивной рекламой и обещают стопроцентное одобрение кредита. Они убеждают, что одобрят заём по «старым условиям» или с помощью «особых схем», несмотря на ужесточение правил выдачи.

Под разными предлогами мошенники выманивают деньги или данные. Например, требуют предоплату за пакет документов, просят данные банковских карт либо настаивают на переводе средств «для резервирования лимита». Ещё один вариант — предложение «легализовать» неофициальные доходы через подставные фирмы или «оптимизировать» кредитную историю.

В «Мошеловке» отметили, что банки и микрофинансовые организации обязаны соблюдать нормативы Банка России. Поэтому никаких гарантий одобрения кредита быть не может.

«Требование внести предоплату за помощь в получении кредита или „резервирование лимита“ — гарантированный маркер мошенничества. Никогда не передавайте посредникам логины и пароли от своих банковских приложений и личных кабинетов — это будет расцениваться как дроперство и может привести к уголовному наказанию», — рассказали РИА Новости в «Мошеловке».

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Кредит Мошенник Банк
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Архитектурный Диснейленд, «йошкин кот» и механические иконы: как превратить поездку в Поволжье в отпуск мечты — личный опыт
Елизавета Шаталова
Корреспондент отдела новостей
Мнение
«Думал, голова взорвется»: 27-летний россиянин показал результат пересадки волос за 100 тысяч рублей
Юрий
Мнение
Как экономить бензин в дни топливного кризиса? Семь правил, которые реально работают
Виктория Замешаева
Мнение
«Нытики»: блогер объяснил, почему ярославцы всё время недовольные
Артем Ушков
блогер
Мнение
Простой ужин без заморочек: 7 рецептов от молодой мамы, которые спасут вечером
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Рекомендуем