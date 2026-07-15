Только гений наберет 10 из 10 в этом тесте по истории. Думаете, это вы?

История — это не просто скучный список дат, коронаций и войн, а захватывающий детектив, полный неожиданных сюжетных поворотов, человеческих амбиций и удивительных открытий. Готовы ли вы заглянуть за рамки школьных учебников и проверить свое историческое чутье? Этот тест покажет, умеете ли вы мыслить масштабно, отличать реальные факты от красивых мифов и понимать, как события прошлого сформировали наш сегодняшний мир. Проверьте себя прямо сейчас и попробуйте правильно ответить на все 10 вопросов, что мы для вас подготовили.
Чье правление назвали «золотым веком» дворянства?
Екатерины II
Анны Иоанновны
Петра I
Петра III
Какое культовое здание в Москве построили как памятник победе над Наполеоном, а его возведение заняло почти 44 года?
Собор Василия Блаженного
Церковь Вознесения в Коломенском
Комплекс Московского Кремля
Храм Христа Спасителя
Какое грандиозное инженерное сооружение в СССР получило статус «стройки века»?
Байкало-Амурская магистраль
Останкинская телебашня
Космодром «Байконур»
Санаторий «Дружба»
Какой русский правитель официально запретил на территории страны азартные игры (в частности, кости и карты), приравняв их к колдовству и воровству?
Петр I
Алексей Михайлович
Николай I
Иван Грозный
Какой русский мореплаватель во время Первой камчатской экспедиции доказал наличие пролива между Азией и Америкой, хотя сам пролив в итоге назвали именем другого человека?
Витус Беринг
Иван Крузенштерн
Семен Дежнёв
Алексей Чириков
Какое изобретение Александра Попова, продемонстрированное в 1895 году в Санкт-Петербурге, изначально создавалось не для передачи звука, а для регистрации природных явлений?
Грозоотметчик
Электрический звонок
Телеграфный аппарат
Радиопередатчик
С какой целью в ходе денежной реформы Сергея Витте в конце XIX века в России планировали переименовать рубль в «русь»?
Чтобы избавиться от татарского происхождения слова «рубль»
В рамках борьбы с инфляцией и фальшивомонетничеством
Для укрепления международного престижа золотой валюты
Чтобы отпраздновать юбилей правления династии Романовых
Какое важное событие Первой мировой войны в 1916 году вошло в учебники истории под именем генерала, который им руководил, что стало уникальным случаем для русской армии?
Алексеевская наступательная операция
Корниловский мятеж
Брусиловский прорыв
Деникинский поход
В 1943 году в СССР провели радикальную реформу школьного образования, отменив одно из ключевых достижений раннего советского периода. Что именно изменили?
Начали выставлять оценки арабскими цифрами
Ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек
Запретили преподавание латыни
Отменили домашние задания
Какое уникальное научно-техническое достижение СССР в 1957 году заставило весь мир выучить русское слово, которое вошло без перевода во все иностранные языки?
Восток
Луноход
Ледокол
Спутник