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Образование Тест Только гений наберет 10 из 10 в этом тесте по истории. Думаете, это вы?

Только гений наберет 10 из 10 в этом тесте по истории. Думаете, это вы?

Давайте проверим

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Думаете, что стереть пыль со школьных знаний по истории&nbsp;— это простая задача? Давайте проверим! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUДумаете, что стереть пыль со школьных знаний по истории&nbsp;— это простая задача? Давайте проверим! | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Думаете, что стереть пыль со школьных знаний по истории — это простая задача? Давайте проверим!

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

История — это не просто скучный список дат, коронаций и войн, а захватывающий детектив, полный неожиданных сюжетных поворотов, человеческих амбиций и удивительных открытий. Готовы ли вы заглянуть за рамки школьных учебников и проверить свое историческое чутье? Этот тест покажет, умеете ли вы мыслить масштабно, отличать реальные факты от красивых мифов и понимать, как события прошлого сформировали наш сегодняшний мир. Проверьте себя прямо сейчас и попробуйте правильно ответить на все 10 вопросов, что мы для вас подготовили.

ТестПройден 20 раз
1 / 10

Чье правление назвали «золотым веком» дворянства?

  • Екатерины II

  • Анны Иоанновны

  • Петра I

  • Петра III

2 / 10

Какое культовое здание в Москве построили как памятник победе над Наполеоном, а его возведение заняло почти 44 года?

  • Собор Василия Блаженного

  • Церковь Вознесения в Коломенском

  • Комплекс Московского Кремля

  • Храм Христа Спасителя

3 / 10

Какое грандиозное инженерное сооружение в СССР получило статус «стройки века»?

  • Байкало-Амурская магистраль

  • Останкинская телебашня

  • Космодром «Байконур»

  • Санаторий «Дружба»

4 / 10

Какой русский правитель официально запретил на территории страны азартные игры (в частности, кости и карты), приравняв их к колдовству и воровству?

  • Петр I

  • Алексей Михайлович

  • Николай I

  • Иван Грозный

5 / 10

Какой русский мореплаватель во время Первой камчатской экспедиции доказал наличие пролива между Азией и Америкой, хотя сам пролив в итоге назвали именем другого человека?

  • Витус Беринг

  • Иван Крузенштерн

  • Семен Дежнёв

  • Алексей Чириков

6 / 10

Какое изобретение Александра Попова, продемонстрированное в 1895 году в Санкт-Петербурге, изначально создавалось не для передачи звука, а для регистрации природных явлений?

  • Грозоотметчик

  • Электрический звонок

  • Телеграфный аппарат

  • Радиопередатчик

7 / 10

С какой целью в ходе денежной реформы Сергея Витте в конце XIX века в России планировали переименовать рубль в «русь»?

  • Чтобы избавиться от татарского происхождения слова «рубль»

  • В рамках борьбы с инфляцией и фальшивомонетничеством

  • Для укрепления международного престижа золотой валюты

  • Чтобы отпраздновать юбилей правления династии Романовых

8 / 10

Какое важное событие Первой мировой войны в 1916 году вошло в учебники истории под именем генерала, который им руководил, что стало уникальным случаем для русской армии?

  • Алексеевская наступательная операция

  • Корниловский мятеж

  • Брусиловский прорыв

  • Деникинский поход

9 / 10

В 1943 году в СССР провели радикальную реформу школьного образования, отменив одно из ключевых достижений раннего советского периода. Что именно изменили?

  • Начали выставлять оценки арабскими цифрами

  • Ввели раздельное обучение для мальчиков и девочек

  • Запретили преподавание латыни

  • Отменили домашние задания

10 / 10

Какое уникальное научно-техническое достижение СССР в 1957 году заставило весь мир выучить русское слово, которое вошло без перевода во все иностранные языки?

  • Восток

  • Луноход

  • Ледокол

  • Спутник

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Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест История Знание Образование Обучение Развлечение Россия
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