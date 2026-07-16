Дачникам угрожает опасная инфекция, ей может заразиться каждый: симптомы и способы защиты

Заразиться инфекцией можно везде Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией в дачный сезон. Переносчиками инфекции являются грызуны и насекомые, а природные очаги заболевания есть во всех регионах страны.

Туляремия — опасная инфекция, которую вызывает бактерия Francisella tularensis. Болезнь распространена в природных очагах и может передаваться от животных к человеку. При туляремии у больного поднимается температура, появляется сильная слабость из‑за интоксикации. Часто воспаляются и увеличиваются лимфатические узлы. В зависимости от того, каким путём человек заразился, могут воспаляться кожа, слизистые оболочки или лёгкие.

Заразиться инфекцией можно через укусы насекомых, при контакте с заражёнными животными, а также через загрязнённые воду и пищу. Наиболее надёжной защитой считается вакцинация — иммунитет формируется спустя 20–30 дней после прививки и сохраняется в течение пяти лет.

Ревакцинацию проводят по показаниям после оценки напряжённости иммунитета. Прививки особенно рекомендуют жителям территорий с природными очагами инфекции, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.