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Здоровье Дачникам угрожает опасная инфекция, ей может заразиться каждый: симптомы и способы защиты

Дачникам угрожает опасная инфекция, ей может заразиться каждый: симптомы и способы защиты

Также в зоне риска те, кто любит отдыхать на природе

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Заразиться инфекцией можно везде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЗаразиться инфекцией можно везде | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Заразиться инфекцией можно везде

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Роспотребнадзор предупредил россиян о риске заражения туляремией в дачный сезон. Переносчиками инфекции являются грызуны и насекомые, а природные очаги заболевания есть во всех регионах страны.

Туляремия — опасная инфекция, которую вызывает бактерия Francisella tularensis. Болезнь распространена в природных очагах и может передаваться от животных к человеку. При туляремии у больного поднимается температура, появляется сильная слабость из‑за интоксикации. Часто воспаляются и увеличиваются лимфатические узлы. В зависимости от того, каким путём человек заразился, могут воспаляться кожа, слизистые оболочки или лёгкие.

Заразиться инфекцией можно через укусы насекомых, при контакте с заражёнными животными, а также через загрязнённые воду и пищу. Наиболее надёжной защитой считается вакцинация — иммунитет формируется спустя 20–30 дней после прививки и сохраняется в течение пяти лет.

Ревакцинацию проводят по показаниям после оценки напряжённости иммунитета. Прививки особенно рекомендуют жителям территорий с природными очагами инфекции, охотникам, рыбакам, геологам, строителям, работникам сельского хозяйства и владельцам частных домов в сельской местности.

Чтобы снизить риски, стоит позаботиться о защите дач, домов и погребов от грызунов и не оставлять продукты в доступном для них месте, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Во время выездов на природу следует использовать средства от насекомых, носить закрытую одежду и головные уборы и каждые 1,5–2 часа осматривать себя на предмет присосавшихся клещей.

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Дарья Пирогова
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