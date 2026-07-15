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Город Реконструкция центра Эксклюзив Всего 132 арт-объекта: в мэрии Ярославля рассказали, что ещё расставят по улице Нахимсона — фото

Всего 132 арт-объекта: в мэрии Ярославля рассказали, что ещё расставят по улице Нахимсона — фото

Показываем, как преобразится новая пешеходная зона

261
Содержание
На улице Нахимсона появится много скульптур | Источник: Проектный институт Ярославской области На улице Нахимсона появится много скульптур | Источник: Проектный институт Ярославской области

На улице Нахимсона появится много скульптур

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Обновленная пешеходная улица Нахимсона в Ярославле изменится ещё больше. После открытия ярославцы заметили на ней дефекты плиточного покрытия и скудность зелени. При этом в проекте, предложенном дизайнерами Проектного института Ярославской области, для улицы придумана масса декораций.

76.RU попросил мэрию Ярославля уточнить, что ещё появится здесь. Оказалось, сейчас улица фактически пустая. Нахимсона должна стать кино-улицей, которая расскажет о том, что Ярославль — город, в котором снимали и продолжают снимать культовые фильмы.

«Всего на ул. Нахимсона предусматривается установка 132 малых архитектурных форм, в том числе вазонов, кадок, скамей, различных арт-объектов, качелей», — уточнили в городской администрации.

Смотрим вместе, каких арт-объектов ещё ждать в пешеходной зоне.

Ночью улицу будут освещать прожекторы, дающие тень в виде кинопленки. По проекту их предусмотрено 12 штук, чтобы покрыть всю пешеходную часть | Источник: Проектный институт Ярославской области Ночью улицу будут освещать прожекторы, дающие тень в виде кинопленки. По проекту их предусмотрено 12 штук, чтобы покрыть всю пешеходную часть | Источник: Проектный институт Ярославской области

Ночью улицу будут освещать прожекторы, дающие тень в виде кинопленки. По проекту их предусмотрено 12 штук, чтобы покрыть всю пешеходную часть

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Скульптура-фотозона с режиссерским креслом здесь тоже появится | Источник: Проектный институт Ярославской области Скульптура-фотозона с режиссерским креслом здесь тоже появится | Источник: Проектный институт Ярославской области

Скульптура-фотозона с режиссерским креслом здесь тоже появится

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Такая фотозона появится на Нахимсона | Источник: Проектный институт Ярославской области Такая фотозона появится на Нахимсона | Источник: Проектный институт Ярославской области

Такая фотозона появится на Нахимсона

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Скульптуру мастера, настраивающего свет, тоже привезут! | Источник: Проектный институт Ярославской области Скульптуру мастера, настраивающего свет, тоже привезут! | Источник: Проектный институт Ярославской области

Скульптуру мастера, настраивающего свет, тоже привезут!

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Лавочки на постаменте вокруг клумб с освещением, так называемые парклеты поставят в количестве 7 штук | Источник: Проектный институт Ярославской области Лавочки на постаменте вокруг клумб с освещением, так называемые парклеты поставят в количестве 7 штук | Источник: Проектный институт Ярославской области

Лавочки на постаменте вокруг клумб с освещением, так называемые парклеты поставят в количестве 7 штук

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Фонарь с чугунной информационной табличкой тоже будет. На нем хотят разместить цитату из советского кино, рассматриваются несколько вариантов | Источник: Проектный институт Ярославской области Фонарь с чугунной информационной табличкой тоже будет. На нем хотят разместить цитату из советского кино, рассматриваются несколько вариантов | Источник: Проектный институт Ярославской области

Фонарь с чугунной информационной табличкой тоже будет. На нем хотят разместить цитату из советского кино, рассматриваются несколько вариантов

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Много киногероев

По центру улицы будет много мест, где можно будет присесть и отдохнуть. А ещё появятся киногерои&nbsp;— узнаете режиссера-любовника Карпа Якина из «Иван Васильевич меняет профессию»? | Источник: Проектный институт Ярославской области По центру улицы будет много мест, где можно будет присесть и отдохнуть. А ещё появятся киногерои&nbsp;— узнаете режиссера-любовника Карпа Якина из «Иван Васильевич меняет профессию»? | Источник: Проектный институт Ярославской области

По центру улицы будет много мест, где можно будет присесть и отдохнуть. А ещё появятся киногерои — узнаете режиссера-любовника Карпа Якина из «Иван Васильевич меняет профессию»?

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Отражать кино-тематику улицы призваны скульптуры киногероев. Здесь планируют разместить узнаваемых персонажей из шести советских фильмов (часть из них снимали в Ярославле, но не все):

  1. «Афоня»;

  2. «Джентльмены удачи»;

  3. «12 стульев»;

  4. «Свой парень»;

  5. «Жестокий роман»;

  6. «Вор».

Сколько именно киногероев разместят на улице — не уточнили. Но рассматривают варианты для 12 скульптур.

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Среди задумок для скульптур&nbsp;— зарисовка из «Иван Васильевич меняет профессию». Также появится кинокамера, высотой 180&nbsp;см. | Источник: Проектный институт Ярославской области Среди задумок для скульптур&nbsp;— зарисовка из «Иван Васильевич меняет профессию». Также появится кинокамера, высотой 180&nbsp;см. | Источник: Проектный институт Ярославской области

Среди задумок для скульптур — зарисовка из «Иван Васильевич меняет профессию». Также появится кинокамера, высотой 180 см.

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Главный герой из «12 стульев» | Источник: Проектный институт Ярославской области Главный герой из «12 стульев» | Источник: Проектный институт Ярославской области

Главный герой из «12 стульев»

Источник:

Проектный институт Ярославской области

Персонажи из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Вор» | Источник: Проектный институт Ярославской области Персонажи из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «12 стульев», «Вор» | Источник: Проектный институт Ярославской области
А здесь изображены герои картин «Большая перемена», «Афоня», Жестокий романс» | Источник: Проектный институт Ярославской области А здесь изображены герои картин «Большая перемена», «Афоня», Жестокий романс» | Источник: Проектный институт Ярославской области

Что будет с зеленью

Во время ремонта на Нахимсона вырубили все деревья, кроме одного — краснокнижного вяза. Власти уже говорили ранее, что теперь озеленять центр будут растениями в кадках. Объясняли это тем, что высоким деревьям на пешеходных улицах недостаточно света, кроме того, их убивает обильное использование реагентов.

«В рамках озеленения предусматривается высадка трех видов деревьев, шести видов кустарников, в том числе пендулы, лиственницы „Стифф Виппер“ на штамбе, лиственницы „Пули“ на штамбе. Общее количество вазонов с озеленением — 40 шт», — сообщили 76.RU в мэрии Ярославля.

Как вам наполнение улицы?

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Анна ЁлкинаАнна Ёлкина
Анна Ёлкина
главный редактор
Ярославль Пешеходный центр
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Комментарии
21
Гость
2 минуты
прогулялся по улице, задумка интересная, но возмутило сухостойное дерево по середине улицы. ради чего , не понятно
Гость
11 минут
кто то фанат сухого дерева погибшего в центре улицы?
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Гость
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