Всего 132 арт-объекта: в мэрии Ярославля рассказали, что ещё расставят по улице Нахимсона — фото

Обновленная пешеходная улица Нахимсона в Ярославле изменится ещё больше. После открытия ярославцы заметили на ней дефекты плиточного покрытия и скудность зелени. При этом в проекте, предложенном дизайнерами Проектного института Ярославской области, для улицы придумана масса декораций.
76.RU попросил мэрию Ярославля уточнить, что ещё появится здесь. Оказалось, сейчас улица фактически пустая. Нахимсона должна стать кино-улицей, которая расскажет о том, что Ярославль — город, в котором снимали и продолжают снимать культовые фильмы.
«Всего на ул. Нахимсона предусматривается установка 132 малых архитектурных форм, в том числе вазонов, кадок, скамей, различных арт-объектов, качелей», — уточнили в городской администрации.
Смотрим вместе, каких арт-объектов ещё ждать в пешеходной зоне.
Много киногероев
Отражать кино-тематику улицы призваны скульптуры киногероев. Здесь планируют разместить узнаваемых персонажей из шести советских фильмов (часть из них снимали в Ярославле, но не все):
«Афоня»;
«Джентльмены удачи»;
«12 стульев»;
«Свой парень»;
«Жестокий роман»;
«Вор».
Сколько именно киногероев разместят на улице — не уточнили. Но рассматривают варианты для 12 скульптур.
Что будет с зеленью
Во время ремонта на Нахимсона вырубили все деревья, кроме одного — краснокнижного вяза. Власти уже говорили ранее, что теперь озеленять центр будут растениями в кадках. Объясняли это тем, что высоким деревьям на пешеходных улицах недостаточно света, кроме того, их убивает обильное использование реагентов.
«В рамках озеленения предусматривается высадка трех видов деревьев, шести видов кустарников, в том числе пендулы, лиственницы „Стифф Виппер“ на штамбе, лиственницы „Пули“ на штамбе. Общее количество вазонов с озеленением — 40 шт», — сообщили 76.RU в мэрии Ярославля.
Как вам наполнение улицы?