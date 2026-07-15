Всего 132 арт-объекта: в мэрии Ярославля рассказали, что ещё расставят по улице Нахимсона — фото

На улице Нахимсона появится много скульптур Источник: Проектный институт Ярославской области

Обновленная пешеходная улица Нахимсона в Ярославле изменится ещё больше. После открытия ярославцы заметили на ней дефекты плиточного покрытия и скудность зелени. При этом в проекте, предложенном дизайнерами Проектного института Ярославской области, для улицы придумана масса декораций.

76.RU попросил мэрию Ярославля уточнить, что ещё появится здесь. Оказалось, сейчас улица фактически пустая. Нахимсона должна стать кино-улицей, которая расскажет о том, что Ярославль — город, в котором снимали и продолжают снимать культовые фильмы.

«Всего на ул. Нахимсона предусматривается установка 132 малых архитектурных форм, в том числе вазонов, кадок, скамей, различных арт-объектов, качелей», — уточнили в городской администрации.

Смотрим вместе, каких арт-объектов ещё ждать в пешеходной зоне.

Ночью улицу будут освещать прожекторы, дающие тень в виде кинопленки. По проекту их предусмотрено 12 штук, чтобы покрыть всю пешеходную часть Источник: Проектный институт Ярославской области

Скульптура-фотозона с режиссерским креслом здесь тоже появится Источник: Проектный институт Ярославской области

Такая фотозона появится на Нахимсона Источник: Проектный институт Ярославской области Скульптуру мастера, настраивающего свет, тоже привезут! Источник: Проектный институт Ярославской области

Лавочки на постаменте вокруг клумб с освещением, так называемые парклеты поставят в количестве 7 штук Источник: Проектный институт Ярославской области

Фонарь с чугунной информационной табличкой тоже будет. На нем хотят разместить цитату из советского кино, рассматриваются несколько вариантов Источник: Проектный институт Ярославской области

Много киногероев

По центру улицы будет много мест, где можно будет присесть и отдохнуть. А ещё появятся киногерои — узнаете режиссера-любовника Карпа Якина из «Иван Васильевич меняет профессию»? Источник: Проектный институт Ярославской области

Отражать кино-тематику улицы призваны скульптуры киногероев. Здесь планируют разместить узнаваемых персонажей из шести советских фильмов (часть из них снимали в Ярославле, но не все):

«Афоня»; «Джентльмены удачи»; «12 стульев»; «Свой парень»; «Жестокий роман»; «Вор».

Сколько именно киногероев разместят на улице — не уточнили. Но рассматривают варианты для 12 скульптур.

Среди задумок для скульптур — зарисовка из «Иван Васильевич меняет профессию». Также появится кинокамера, высотой 180 см. Источник: Проектный институт Ярославской области

Главный герой из «12 стульев» Источник: Проектный институт Ярославской области

Что будет с зеленью

Во время ремонта на Нахимсона вырубили все деревья, кроме одного — краснокнижного вяза. Власти уже говорили ранее, что теперь озеленять центр будут растениями в кадках. Объясняли это тем, что высоким деревьям на пешеходных улицах недостаточно света, кроме того, их убивает обильное использование реагентов.

«В рамках озеленения предусматривается высадка трех видов деревьев, шести видов кустарников, в том числе пендулы, лиственницы „Стифф Виппер“ на штамбе, лиственницы „Пули“ на штамбе. Общее количество вазонов с озеленением — 40 шт», — сообщили 76.RU в мэрии Ярославля.