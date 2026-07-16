Красивые открытки на День ВМФ: 35 поздравлений в картинках

В последнее воскресенье июля по всей стране развернется один из самых величественных и гордых праздников — День Военно-Морского Флота. Это день тех, для кого бескрайние морские просторы стали вторым домом, а верность присяге и Андреевскому флагу — главным жизненным ориентиром. Если среди ваших близких, друзей или коллег есть те, кто бороздил океанские дали, нес вахту на боевых кораблях или охранял морские рубежи нашей Родины, они точно заслуживают самого душевного поздравления.