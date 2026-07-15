Загадка, которую не могли решить столетиями: почему в Долине смерти США камни двигаются сами по себе

В США есть озеро, по дну которого камни двигаются сами по себе Источник: PD Photo.org, Джон Салливан

На дне высохшего озера Рейстрэк‑Плайя в штате Калифорния США несколько столетий разворачивается мистическая картина: там «ходят камни». Огромные валуны перемещаются по грунту, оставляя следы в десятки и даже сотни метров. Долгое время ученые не понимали в чем дело, но теперь загадка разгадана.

Толкают духи или все-таки есть объяснение?

Странные борозды на песке геодезисты заметили еще в 19-м веке и писали про них в своих дневниках. Конечно же, первое, о чем можно подумать, узнав эту историю, — блуждающие духи толкали камни. Однако наука, как водится, не стала звать экзорциста, а предложила несколько гипотез.

В 1955 году геолог Джордж Стэнли выдвинул теорию «ледяных плотов». Он заметил, что траектории некоторых камней параллельны и повторяют изгибы друг друга. Стэнли предположил, что при сезонном неглубоком затоплении озера на воде образуется ледяная корка, и льдины, двигаясь, тащат вмерзшие в них камни.

В 70-х Роберт Шарп и Дуайт Кэри пометили камни и отслеживали их перемещения. В 1993 году Пола Мессина с помощью GPS изучила 162 камня и пришла к выводу, что на движение не влияют ни размер, ни форма валуна.

В 1995 году группа Джона Рейда подтвердила: некоторые камни действительно двигались вместе с потоками воды под ледяной коркой. Как это часто бывает, приблизиться к разгадке получилось только в 21-м веке.

Загадку движущихся камней не могли разгадать несколько веков Источник: Daniel Mayer, ru.wikipedia.org, CC BY‑SA 3.0

Внезапная разгадка

С 2011 по 2014 год камни на дне высохшего озера были под особым прицелом. Ученые из Института океанографии Скриппса провели масштабный эксперимент.

Они разместили на дне озера искусственные камни с GPS-датчиками, камеры непрерывной съемки и метеостанцию. Прорыв случился в конце ноября 2013 года, когда редкий зимний циклон принес дождь и снег.

Южная часть озера ночью покрылась тонким льдом, а утром под солнцем раскололась на плавающие пластины. Легкий ветер сдвинул эти «паруса», а они потянули за собой камни. В декабре 2013 — январе 2014 года ученые зафиксировали движение более 60 камней.

Ровесники динозавров

Оказалось, что для движения нужно редкое сочетание факторов: дождь, ночной мороз, солнечный день, который дробит лед, и ветер. Поэтому камни приходят в движение всего раз в два или три года. Следы от их блужданий сохраняются до трех-четырех тысяч лет.

Из-за этого борозды от камней находили рядом с отпечатками динозавров на одной из плит песчаника раннеюрского периода. Вообще ученые считают эту редкую погоду причиной движения камней и в других озерах. Например, в Бонневиль-Плайя в штате Юта и Магдалина в Южной Африке.

Дно озера, по которому камни движутся, называется Долина Смерти Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Кстати, высохшее озеро Рейстрэк‑Плайя в штате Калифорния США находится в Долине смерти. Такое название территории ей дали золотоискатели в XIX веке.