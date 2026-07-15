«Я фанат обезьян»: Toxis назвал страну, которая изменила его жизнь

Загар Токсиса намекает на то, что рэпер редко выбирается из студии, но путешествия исполнителю всё же не чужды Источник: toxis_slimey / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Казалось бы, музыканты с их турами на отсутствие путешествий жаловаться не должны. Даже если это гастроли в границах одной страны. Вот и рэпер Токсис, которого пока приглашают выступать лишь на российских площадках, особенно не расстраивается, а за границу ездит отдыхать на свои. Специально для digital-book Marie Claire он рассказал, какие зарубежные страны его привлекают больше остальных и какие российские города он считает своими местами силы.

Выбор любимого международного направления у автора трека «Возьми телефон, детка» предопределила самая первая заграничная поездка. Когда Андрею (настоящее имя Токсиса) было восемь лет (а было это в 2012 году), родители взяли его с собой в Сингапур.

— Помню Universal Studios — крупнейший парк развлечений на острове Сентоса. Он разделен на семь зон: «Голливуд», «Нью-Йорк», «Научно-фантастический город», «Древний Египет», «Затерянный мир», «Дальний путь» и «Мадагаскар», — вспоминает исполнитель. — Каждая зона посвящена известным фильмам и мультфильмам. Было незабываемо.

С тех пор Андрей влюбился в Юго-Восточную Азию. Но особенно — в Таиланд, куда он летает регулярно.

— Поездка туда в 2023 году стала одной из самых любимых. Я фанат обезьян (все об этом знают) и местной еды, поэтому летаю туда уже третий год подряд, — говорит рэпер.

Иногда Токсиса на концертах ждет так много людей, что он хватается за голову Источник: digital-book Marie Claire

Своим городом силы Токсис называет Санкт-Петербург, потому что он там вырос. Ну а то место, которое он может считать домом, переменчиво. Сегодня это Москва.

— Дом для меня сейчас там, где меня ждут, где я могу восполнить ресурс, — говорит исполнитель.