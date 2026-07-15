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Животные Излучает свет: ярославцы обнаружили в лесу необычного жука — кто это

Излучает свет: ярославцы обнаружили в лесу необычного жука — кто это

Публикуем ответ энтомолога

81
В ярославских лесах обнаружили необычного светящегося жука | Источник: читатель 76.ру ИванВ ярославских лесах обнаружили необычного светящегося жука | Источник: читатель 76.ру Иван

В ярославских лесах обнаружили необычного светящегося жука

Источник:

читатель 76.ру Иван

Жители Ярославской области обнаружили в лесу необычного жука. Читатель 76.RU прислал в редакцию фотографию букашки.

На кадрах видно, что брюшко насекомого светится в темноте. Само по себе существо примерно пару сантиметров.

«Мышкинский район, сезон светлячков», — определил жука ярославец.

Насекомое излучает желтоватый свет | Источник: читатель 76.ру ИванНасекомое излучает желтоватый свет | Источник: читатель 76.ру Иван

Насекомое излучает желтоватый свет

Источник:

читатель 76.ру Иван

Ярославец нашел жука в траве | Источник: читатель 76.ру ИванЯрославец нашел жука в траве | Источник: читатель 76.ру Иван

Ярославец нашел жука в траве

Источник:

читатель 76.ру Иван

Ярославский биолог и энтомолог Дмитрий Власов подтвердил, что на снимках запечатлен светлячок. По его словам, насекомое водится в Ярославской области.

Сезон этих жуков приходится на июль — начало августа. Светящимся брюшком самки во время теплых вечеров привлекают самцов.

— Они живут в лесах, светятся ночью для встречи полов, — уточнил биолог.

На самом деле правильно называть жуков не «светлячки», а «светляки» (лат. Lampyridae). Окрас особей варьируется от тёмно-коричневого до светло-жёлтого. Помимо привлечения самцов, светящееся брюшко защищает светляков от хищников.

Встречали когда-нибудь светлячков в ярославских лесах?

Да, видел пару раз
Да, но в другом регионе
Нет
Свою историю напишу в комментариях

Ранее читатели 76.RU присылали в редакцию кадры насекомого, которое похоже на муху, но имеет расцветку осы. Мы рассказывали, кто это и стоит ли его бояться.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Насекомое Светлячок Биолог Лес
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Комментарии
1
Гость
4 минуты
Дак это светлячок
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Гость
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