Излучает свет: ярославцы обнаружили в лесу необычного жука — кто это

Жители Ярославской области обнаружили в лесу необычного жука. Читатель 76.RU прислал в редакцию фотографию букашки.
На кадрах видно, что брюшко насекомого светится в темноте. Само по себе существо примерно пару сантиметров.
«Мышкинский район, сезон светлячков», — определил жука ярославец.
Ярославский биолог и энтомолог Дмитрий Власов подтвердил, что на снимках запечатлен светлячок. По его словам, насекомое водится в Ярославской области.
Сезон этих жуков приходится на июль — начало августа. Светящимся брюшком самки во время теплых вечеров привлекают самцов.
— Они живут в лесах, светятся ночью для встречи полов, — уточнил биолог.
На самом деле правильно называть жуков не «светлячки», а «светляки» (лат. Lampyridae). Окрас особей варьируется от тёмно-коричневого до светло-жёлтого. Помимо привлечения самцов, светящееся брюшко защищает светляков от хищников.
Встречали когда-нибудь светлячков в ярославских лесах?
Ранее читатели 76.RU присылали в редакцию кадры насекомого, которое похоже на муху, но имеет расцветку осы. Мы рассказывали, кто это и стоит ли его бояться.