Излучает свет: ярославцы обнаружили в лесу необычного жука — кто это

В ярославских лесах обнаружили необычного светящегося жука Источник: читатель 76.ру Иван

Жители Ярославской области обнаружили в лесу необычного жука. Читатель 76.RU прислал в редакцию фотографию букашки.

На кадрах видно, что брюшко насекомого светится в темноте. Само по себе существо примерно пару сантиметров.

«Мышкинский район, сезон светлячков», — определил жука ярославец.

Насекомое излучает желтоватый свет Источник: читатель 76.ру Иван

Ярославец нашел жука в траве Источник: читатель 76.ру Иван

Ярославский биолог и энтомолог Дмитрий Власов подтвердил, что на снимках запечатлен светлячок. По его словам, насекомое водится в Ярославской области.

Сезон этих жуков приходится на июль — начало августа. Светящимся брюшком самки во время теплых вечеров привлекают самцов.

— Они живут в лесах, светятся ночью для встречи полов, — уточнил биолог.

На самом деле правильно называть жуков не «светлячки», а «светляки» (лат. Lampyridae). Окрас особей варьируется от тёмно-коричневого до светло-жёлтого. Помимо привлечения самцов, светящееся брюшко защищает светляков от хищников.

Встречали когда-нибудь светлячков в ярославских лесах? Да, видел пару раз Да, но в другом регионе Нет Свою историю напишу в комментариях