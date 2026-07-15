От «руки бога» до драмы Бекхэма: как матчи Англии и Аргентины превратились в главное противостояние чемпионатов мира

Диего Марадона (Аргентина) и Питер Шилтон (Англия) перед матчем 1/4 финала ЧМ-86 Источник: Fifa.сom

Вечером 15 июля в Майами состоится второй полуфинальный матч чемпионата мира, в котором сойдутся сборные Англии и Аргентины. Их противостояние можно назвать одним из самых принципиальных на уровне национальных команд. Всему виной спорные судейские решения и война за Фолклендские острова.

Шаткое равенство

Сборные Англии и Аргентины перед матчем ЧМ-86 Источник: Fifa.сom

За всю историю эти сборные встречались 14 раз. На данный момент в противостоянии Аргентины и Англии паритет — по 6 побед, еще два матча завершились вничью. Равновесие будет нарушено сегодня вечером в Майами.

В последний раз команды встречались в далеком 2005-м году. Тогда в товарищеском матче в Женеве англичане победили со счетом 3:2. От упоминания авторов голов у болельщиков может возникнут ностальгия: Майкл Оуэн (дубль) и Уэйн Руни — у Англии, Эрнан Креспо и Вальтер Самуэль — у Аргентины.

Шотландцы за Аргентину

Футбол в Аргентину, как и почти во все страны мира, в конце XIX века завезли выходцы из Великобритании. «Отцом» этого вида спорта в Аргентине считается шотландец Александер Уотсон Хаттон.

Болельщики сборной Шотландии не скрывают, что в полуфинале чемпионата мира — 2026 будут поддерживать аргентинцев. Причиной будет не только Хаттон, но и давнее соперничество британских соседей. Фан-зоны в городах Шотландии уже увешаны флагами Аргентины.

От любви до ненависти один гол

До середины XX века отношения Аргентины и Англии не предвещали никакой принципиальности. Британские команды регулярно ездили в Южную Америку на спарринги, а с 1951-го по 1965-й годы национальные сборные встречались без громких скандалов.

Всё изменилось в 1966-м году на чемпионате мира в Англии. Аргентинцы и англичане сошлись в четвертьфинале. На 35-й минуте судья удалил капитана сборной Аргентины Антонио Раттина. Последний был не согласен с подобным решением и отказывался покидать поле — уводить аргентинца пришлось при помощи полицейских.

В численном меньшинстве команда без капитана держалась до 78-й минуты. Англичанин Джефф Херст открыл счет, но футболисты сборной Аргентины считали, что взятие ворот нужно отменить из-за офсайдов. Споры постепенно переросли в потасовку.

Страсти на поле кипели нешуточные. Матч завершился минимальной победой Англии со счетом 1:0. Тренер победителей Альф Рамсей назвал аргентинцев из-за их агрессивного поведения «животными». В Буэнос-Айресе матч сочли «ограблением века».

Бенефис Марадоны

Нарушение правил сошло Марадоне с рук Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира — 1986 команды вновь встретились в четвертьфинале. Остроты матчу придавало не только турнирное значение, но и Фолклендская война, проходившая с апреля по июнь 1982-го года. Она завершилась победой Великобритании, и аргентинцы рассматривали встречу на футбольном поле как возможность отомстить за поражение в конфликте.

Первый тайм завершился со счетом 0:0. В начале второго состоялась, наверное, самая значимая трехминутка в истории футбола.

На 51-й минуте Диего Марадона рукой замкнул навес с фланга. Судья из Туниса Али Бин Нассер этого не заметил, а аргентинец в нарушении правил не признался. Гол вошел в историю футбола как «рука бога».

Гол вошел в историю Источник: Fifa.сom

Через три минуты Марадона забил еще один легендарный гол. Он подхватил мяч на своей половине поля, добежал с ним до ворот соперника и сделал счет 2:0. Этот шедевр Марадоны получил прозвище «гол века».

В оставшееся время англичане смогли лишь сократить отставание — гол забил Гари Линекер. Аргентинцы победили со счетом 2:1, а матч с тех пор считают одним из самых легендарных в истории чемпионатов мира.

Источник: Fifa.сom

Драма Бекхэма

Аргентинец подставил соперника Источник: Fifa.сom

На чемпионате мира — 1998 во Франции команды встретились в 1/8 финала. В первом тайме была настоящая голевая перестрелка — 2:2. Голы забили Габриэль Батистута и Хавьер Дзаннети (Аргентина), Алан Ширер и Майкл Оуэн (Англия).

На 47-й минуте произошел ключевой момент матча. В центре поля столкнулись Диего Симеоне и Дэвид Бекхэм. Аргентинец, когда вставал с газона, облокотился на Бекхэма, а затем рухнул на поле, показывая, что Дэвид ударил его ногой. Судья Ким Милтон Нильсен показал Симеоне желтую карточку, а Бекхэма удалил.

В меньшинстве англичане дотерпели до серии пенальти, где уступили 3:4. На родине Бекхэма сделали главным виновником поражения. 23-летний полузащитник из главной звезды за один вечер превратился в «глупого мальчика».

Источник: Fifa.сom

Дэвиду присылали пули в конвертах, обстреливали дом пиротехникой, делали мишени для дартса с его портретом, а в одной из церквей повесили язвительную надпись «Бог прощает всех, даже Дэвида Бекхэма».

Симеоне и Бекхэм быстро уладили конфликт — аргентинец в одном из первых интервью признался, что симулировал. Сейчас между Диего и Дэвидом нет никакой ненависти — они даже называют себя давними друзьями.

Источник: социальные сети Диего Симеоне

Кстати, на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Аргентины играет Джулиано Симеоне, сын Диего Симеоне. На поле он появился лишь раз — провел на поле 71 минуту в матче против Иордании.

Месть Дэвида

Бекхэм за себя отомстил Источник: Fifa.сom

Через четыре года Аргентина и Англия встретились на групповом этапе. По сути это была игра на выбывание — проигравший покидал турнир.

Судьба игры решилась на 44-й минуте. Дэвид Бекхэм реализовал пенальти и реабилитировался за события четырехлетней давности.

Источник: Fifa.сom

Англия в итоге дошла до 1/4 финала, а аргентинцы отравились домой уже после групповой стадии.