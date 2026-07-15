«Мечтаю о заказе на миллион». Многодетная мама-шахтер открыла необычную студию декора: ее работы выигрывают конкурсы в Европе

Надежда Хорунжая открыла в Новосибирске студию бутафории и декора Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

У Надежды Хорунжей четверо детей. 11 лет назад вместе с семьей она переехала из Донбасса в Новосибирск, а когда была в декрете, стала заниматься изготовлением нарядов для фитнес-конкурсов и косплея, бутафории для фестивалей и магазинов. Сегодня ее мастерская уже выполняет заказы для клиентов из-за рубежа и создает декорации для театров. А один из нарядов, созданных Надеждой, оценила Клава Кока. О том, как отучиться на шахтера и стать декоратором, — в материале NGS.RU.

От шахтера до декоратора

Художественного образования у Надежды нет, ремесло она осваивала с нуля Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

Больше 10 лет назад Надежда Хорунжая переехала вместе с семьей в Новосибирск из Донбасса. У женщины четверо детей, младшие родились уже в Сибири. Будучи в декрете, Надежда стала осваивать ремесло декоратора. Сначала просто занималась рукоделием вместе с другими женщинами, участвовала в ярмарках. Так постепенно стали появляться отдельные заказы, и сегодня Надежда руководит самостоятельным проектом: студией бутафории и декора «Сады Эдема».

«Делаем бутафорию, декорации, аксессуары. Крылья для фотосессий, для конкурсов красоты очень часто у нас девочки берут. Бутафория крупная — для оформления витрин, праздников. Недавно мы делали огромную бутылку шампанского, она уехала в Финляндию, к юбилярше на день рождения — это был безумно классный проект, — рассказала Надежда. — В зоопарке стоит большая Земля — это тоже наша работа. Вот такие большие декорации, которыми можно оформить какую-то стойку, пространство, витрину магазина».

Надежда переехала в Новосибирск с Донбасса 11 лет назад вместе с семьей Источник: Надежда Хорунжая

До переезда в Новосибирск Надежда работала в сети супермаркетов сначала продавцом, потом администратором и созданием декора никогда не занималась. А в декрете, по ее собственным словам, «маялась-маялась и потихоньку начала». Свой стартап она запустила буквально с нуля, без клиентов и понимания процессов, методом проб и ошибок.

«Художественного образования у меня нет совсем. Когда мне говорят: „Вы художник“, отвечаю: „Вообще ни разу“. У меня есть подруга-художник, и, когда я что-то крашу, чтоб цвета подобрать, я звоню ей за советом. Дальше уже сама разбираюсь, — улыбнулась женщина. — Вообще я шахтер, маркшейдер по образованию. Один раз спустилась в шахту и поняла, что не мое».

Помогает нейросеть

Отучилась на шахтера, но стала декоратором: история многодетной мамы с Донбасса Источник: Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

В мастерской у Надежды только один помощник. К кому-то она обращается за инженерными решениями, создании конструкций и механизмов, но в основном все изделия создает сама. Иногда для ручной работы декоратор привлекает подростков из школ, которые и с ремеслом знакомятся, и зарабатывают свой нехитрый гонорар.

Идеи некоторых изделий авторские, какие-то созданы исключительно по требованиям клиента, а иногда идею клиента Надежда раскручивает до максимума.

«Что-то родилось, скажем так, в фантазиях, особенно ночью, когда не спится. Бывает, клиент предложит. Сейчас есть такой замечательный инструмент, как нейросеть: что-то появляется в голове, мы только загрузили, всё прописали — о, пожалуйста, бери и создавай», — рассказала Надежда.

Каждое изделие — уникальное, исключительно ручной работы Источник: Антон Дигаев / NGS.RU

На вооружении декоратора не только высокие технологии. Рабочий стол завален обычными инструментами, которые есть во многих кладовках и гаражах. Какие-то из них достаточно необычно видеть в руках женщины.

«Просто пассатижи иногда не спасают, а это прямо вообще палочка-выручалочка, — показывает Надежда внушительного вида болторез. — Я купила и видео мужу записала: „Смотри, какая штука, — говорю. — Я просто счастлива!“ Фен — это самый первый инструмент, который нам необходим для нашего материала: фоамирана, изолона. Ну а так: лобзики, шуруповерты, граверы — я недавно приобрела себе гравер. Труборезы, паяльники. Очень большой арсенал».

«Мечтаю о заказе на миллион»

+1

Многие изделия остаются в мастерской и доступны для аренды, и спрос на них есть. Крылья и наряды пользуются популярностью на финтес-конкурсах — участницы дополняют аксессуарами свой образ.

«Девочка-гимнастка заказывала крылья, нужно было срочно черные на один день. Мы решили сделать и оставить их в аренду. А кокошник с черепами — это родилась мысль создать такой „русский хоррор“. Какую-то ведьму можно будет нарядить. Возможно, даже там косу для нее сделаем», — улыбнулась декоратор.

Некоторые костюмы заказывают для косплей-фестивалей Источник: Надежда Хорунжая Другие используют в театральных постановках Источник: Надежда Хорунжая

Процесс создания каждой модели трудоемкий. Что-то можно сделать за пару дней: например, крылья. Другие изделия требуют больше времени и иного подхода. Многое зависит от материала, и с тканью работать сложнее. Самые необычные заказы к Надежде поступают из театров: для спектаклей требуются «живые» декорации с подсветкой и механизмами.

«Я не инженер, в механику не лезу, — призналась Надежда. — Несколько раз мы сотрудничали с театрами, зашли в механизированную бутафорию, которая горит, светится, открывается с пульта управления. Мне делают начинку, и я создаю уже что-то, что должно эту начинку упаковать красиво. Техник может несколько недель работать, если что-то серьезное, невероятное должно быть. Но эффект хороший».

Чаще всего в прокат берут крылья Источник: Надежда Хорунжая

Для Надежды декор и бутафория не просто хобби — это полноценная работа. Но пока она не приносит баснословных доходов, а выручка с аренды и вовсе символическая. Некоторые проекты стоят десятки тысяч, что-то дороже. К примеру, двухметровая бутылка шампанского для заказчика из Финляндии обошлась в 80 тысяч рублей. Поэтому Надежда мечтает о крупном заказе. Но не только из-за прибыли: с чем-то масштабным всегда интереснее работать.

«Всё очень сезонно. Зимой крылья практически не берут, они заходят летом. К 8 марта выносят всё, что похоже на цветы, забирают в аренду. Я пока расту и мечтаю о заказе на миллион — это абсолютно реально, [достаточно] украсить торговый центр либо какой-то магазин. Крупная бутафория — это самый финансово интересный вариант, — рассказала декоратор. — Найду заказы — будет работа, не найду заказы — не будет. Сейчас будем делать костюмы для „Первого театра“ — им нас посоветовал Томский театр, для которого мы делали костюмы мигунов».

Накидка для Клавы Коки

Механизированный реквизит стали заказывать в театры: это сложные конструкции, которые могут светиться и двигаться Источник: Надежда Хорунжая

Большинство заказов декоратору приходят через сарафанное радио. Некоторые клиенты возвращаются повторно, других Надежда привлекает своими идеями и предложениями. Одни из частых гостей — любители аниме и косплея. Для некоторых костюмов приходится заказывать печать отдельных элементов на 3D-принтере.

Яркие костюмы и аксессуары, которые создает Надежды, известны и за пределами Новосибирска. На одну из моделей даже обратила внимание Клава Кока. Со звездой почти удалось договориться на фотосессию в необычной накидке, но пока встретиться и поработать с селебрити декоратору не удалось.

«Мы хотели снять ее на фестивале „Грелка“ в Шерегеше, но, к нашему сожалению, у Клавы не было времени, потому что там очень всё суетливо, охрана. В общем, нам не разрешили на „Грелке“ это сделать. Но осенью она приезжает к нам с концертом, и я надеюсь, мы сделаем небольшую фотосессию. Девушка очень красивая, и я думаю, она будет шикарно в ней смотреться», — поделилась Надежда Хорунжая.