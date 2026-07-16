Отдыхаем в Геленджике летом. Как добраться, куда сходить и сколько стоит отдых — полный путеводитель для туристов

Пляж Геленджика Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

Геленджик — один из самых известных городов черноморского побережья, куда летом едут отдыхать туристы из разных уголков страны. На курорте много пляжей, отелей и ресторанов, красивая природа и горы. Еще в Геленджике находится крупнейший в России аквапарк.

В этом материале 93.RU рассказывает, как добраться до Геленджика, что там посмотреть, сколько это стоит и какие есть особенности отдыха.

Как добраться до Геленджика?

Важный нюанс: у Геленджика есть аэропорт, но нет собственного железнодорожного вокзала, поэтому обычно поездом добираются до Новороссийска или Анапы, а дальше — на автобусе или такси. Это единственный популярный курорт черноморского побережья, где нет ж/д.

Если ехать на поезде, то только с пересадкой Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Аэропорт Геленджика работает и принимает сезонные прямые рейсы, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга и других городов. Воздушная гавань открылась в июле прошлого года — с этого момента она работает ежедневно с 08:00 до 20:00. В ночное время рейсов нет из-за требований безопасности.

Из Москвы

Из Москвы в Геленджик есть прямые рейсы из Шереметьево, Домодедово и Внуково. В полете придется провести около 4 часов, а стоимость билета — от 11 000 до 18 000 рублей в одну сторону;

как мы уже сказали, ж/д вокзала на курорте нет. Если добираетесь поездом до Новороссийска, можно пересесть на автобус. Путь на автобусе займет всего 40 минут (если есть пробки — то больше. Стоит учитывать, что летом они бывают часто). Стоимость билета на автобус — примерно 300 рублей;

если выбрали ехать на автобусе, приготовьтесь к долгой дороге. Пересадок делать не придется, но ехать нужно будет около суток. В реальности может быть и дольше из-за остановок и пробок на дорогах. Билет стоит около 4000–8000 рублей в одну сторону.

Из Санкт-Петербурга

Из Санкт-Петербурга в Геленджик есть прямые рейсы, время в пути — 5 часов. Стоимость билетов — от 15 000 рублей в одну сторону. Это тоже самый быстрый, но вместе с тем и самый дорогой вариант;

тем, кто выбрал поезд, тоже придется сделать пересадку в Новороссийске и добираться до Геленджика на автобусе или такси. По цене поезд обычно выходит дешевле самолета, но билетов может и не быть;

автобус — вариант для тех, кто может себе позволить провести примерно двое суток в дороге. По стоимости выйдет около 6000 рублей за билет.

Из Екатеринбурга

Лететь до Геленджика не так долго — около 4,5–5 часов, стоимость — 18 000 рублей в одну сторону и выше;

для варианта добраться автобусом есть возможность доехать с пересадкой в Москве и без. В пути придется провести больше суток, по стоимости это будет 6000–7000 рублей.

Что посмотреть: достопримечательности и интересные места

В Геленджике есть длинная и красивая набережная, которую очень любят туристы. Также в окрестностях города много красивой природы: горы, дольмены, водопады и смотровые площадки. Можно начать свой маршрут на набережной, а в остальные дни покататься на канатной дороге, сходить в Сафари-парк, отправиться в Кабардинку или к скале Парус.

Набережная Геленджика

Это главная локация для прогулок в центре города. Ее протяженность — примерно 14 километров, а пешеходная часть — 8 километров. Идеально подойдет для тех, кто старается проходить по 10 000 шагов в день. Вдоль моря много кафе, пляжей, зон для отдыха, где можно посидеть в тени. Есть фонтаны, разные скульптуры и детские площадки.

Набережная в Геленджике Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

По набережной также приятно гулять вечером, когда нет сильной жары. В это время также включается подсветка. Еще там находится один из главных символов города — скульптура «Белая невеста».

Также с набережной можно отправиться на прогулку по морю. Есть возможность покататься на яхте, теплоходе или порыбачить. Стоимость зависит от маршрута и его длительности, но минимальная цена — 900 рублей.

Сафари-парк и канатная дорога

Не проезжайте мимо, особенно если едете на отдых с детьми или хотите полюбоваться красивыми видами и встретить необычных животных. Это парк, который находится на склоне горы, на территории есть прогулочная зона и зоопарк. Стоимость билета в Сафари-парк — 2000 рублей (для детей до 5 лет вход бесплатный).

Вид с канатной дороги Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

Именно здесь находится одна из самых длинных и высоких канатных дорог на черноморском побережье. Ее длина около — 1600 метров, высота подъема — до 640 метров над уровнем моря. Стоимость билета — 1900 рублей для взрослых и 1000 рублей для детей с 6 до 11 лет. Можно заплатить 3000 рублей, чтобы посетить и парк, и канатную дорогу.

Кабардинка и окрестности

Это курортное село всего в 15 минутах езды от Геленджика, куда можно приехать на полдня или день. Здесь тоже можно прогуляться по набережной, а еще посетить популярный Старый парк с красивыми локациями. Этот культурный центр в Кабардинке с большим количеством деревьев, красивых сооружений в античном стиле и фонтанами. Жемчужина Старого парка — частный камерный театр в классическом стиле, рассчитанный на 150 человек.

Старый парк в Кабардинке Источник: 93.RU

Если хочется гулять не только по городу, но и на природе, в Геленджике и рядом есть несколько отличных вариантов: дольмены, водопады реки Жане, скала Парус и Гебиусские водопады.

Винный город «Белый мыс»

«Белый мыс» — это эногастрономический кластер, где можно погрузиться в винную культуру. На территории есть энотека с крупнейшей коллекцией отечественного вина, Музей вина Льва Голицына, передовой лабораторный центр, площадка для мероприятий и концептуальные винные рестораны, смотровые площадки, ЗАГС и кинотеатр. Локация открылась не так давно — 13 июня.

Так выглядит винный город Источник: пресс-служба винного города «Белый мыс»

Винный город расположен между Тонким и Толстым мысом. Площадь пространства — больше 42 000 квадратных метров. Комплекс находится на улице Туристической, 25 (недалеко от аквапарка «Золотая бухта»). Он расположен на первой береговой линии и продолжает городскую набережную, но на территорию можно попасть и со стороны города.

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Одно из главных мест «Белого мыса» — это энотека, винное хранилище с продукцией из 12 регионов России. Если будете в винном городе, загляните и в Музей вина Льва Голицына. Комплекс площадью почти 3000 квадратных метров рассказывает об истории виноделия в России — от царской эпохи до наших дней. Кроме того, в «Белом мысе» есть больше 20 заведений с разной концепцией и акцентами на местную кухню и вино.

Где купаться

На курорте есть больше 70 официальный пляжей. В Геленджике пляжи в основном тянутся вдоль Геленджикской бухты, а также уходят к Толстому и Тонкому мысам и в район Голубой бухты. В центре города довольно много пляжей с хорошей инфраструктурой.

Галька нравится не всем Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

По типу берега здесь есть песчаные, галечные, смешанные и дикие участки, причем песок в городе есть искусственный, а галька встречается заметно чаще. Купальный сезон обычно длится до октября, сейчас как раз его самый разгар.

Песчаных пляжей в Геленджике немного, а самый известный из них — Центральный пляж в районе набережной и администрации города. Его протяженность — около 2 километров, а вход в воду плавный. Еще один песчаный участок находится на Тонком мысе, у бывшего пансионата, но он намного короче.

Песчаный пляж в центре Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

На галечных пляжах купаться довольно комфортно, можно заходить в воду без обуви. Если решились пойти на дикий пляж, то лучше быть осторожными: в воде могут быть острые камни.

Популярные галечные пляжи

«Сады морей» — один из самых известных благоустроенных пляжей на Толстом мысе — с навесами, шезлонгами, спасателями, медпунктом;

«Голубая волна» — пляж с галькой на берегу и песчаным дном, находится рядом с одноименным отелем;

пляжи в районе улицы Туристической — встречаются и смешанные, с галькой на берегу и песком в воде;

пляжи на Тонком мысе — «Тихая гавань» и «Бриз-2».

Аквапарк «Золотая бухта»

«Золотая бухта» — это крупнейший открытый аквапарк России, расположен на улице Туристической, 23. Он работает ежедневно с 09:00 до 19:00, а билеты продаются только на целый день. Даже если вы приехали на несколько часов, всё равно придется заплатить полную сумму. Вход для детей до 106 см бесплатный, для гостей ростом 106–145 см — 1900 рублей, а для посетителей выше 145 см — 2900 рублей.

Самая высокая горка — 25 метров Источник: официальная группа аквапарка «Золотая бухта» / Vk.com

В аквапарке есть 45 горок и 7 бассейнов, в том числе один с подогревом и гидромассажем. Еще есть медленная горка длиной почти в 360 метров. Также на территории можно найти волновой бассейн, который похож на настоящее море. В «Золотой бухте» есть 12 кафе, где продают фастфуд и прохладительные напитки. Еще возле каждого бассейна достаточно много шезлонгов, пользоваться ими можно свободно. Но когда много людей, свободных мест может и не быть.

Сколько стоит отдых?

Из года в год цены на отдых в Геленджике — где-то посередине между Анапой и Сочи. Первый курорт в 2026 году особенно дешевый из-за несостоявшегося сезона в прошлом году, а второй — традиционно самый дорогой. Кроме того, в Геленджике не такая большая отельная база, которую невозможно расширить физически. Большинство гостиниц находятся вокруг залива, а дальше — только горы.

Море в бухте Геленджика прогревается быстро Источник: Екатерина Подымова / 93.RU

По данным Ассоциации туроператоров России, отдых в Геленджике для двоих в середине июля на 7 ночей стоит от 16 600 рублей:

гостевой дом без питания — от 16 600 рублей;

мини-отель 1* с завтраком — от 26 000 рублей;

отель 3* с завтраком — от 36 500 рублей;

полный пансион в отеле 3* — от 62 000 рублей;

«Всё включено» в отеле 4* — от 97 600 рублей;

«Всё включено» в отеле 5* — от 218 000 рублей;

«Ультра всё включено» — от 235 000 рублей.