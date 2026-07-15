«Почувствовала родство душ»: 18-летняя журналистка вышла замуж за казанского стрелка — он на пожизненном в «Черном дельфине»

18-летняя москвичка вышла замуж за осужденного пожизненно казанского стрелка Источник: Артем Дергунов / 116.RU

Отбывающий пожизненное заключение 24-летний казанский стрелок Ильназ Галявиев женился. Его избранницей стала 18-летняя начинающая журналистка Диана К. Как сообщает «МК», брак заключили в колонии «Черный дельфин» в Соль-Илецке Оренбургской области. Подробности — в материале MSK1.RU.

11 мая 2021 года 19-летний Ильназ Галявиев вошел в казанскую 175-ю гимназию, вооружившись охотничьим ружьем и самодельной бомбой. В этом образовательном учреждении он учился до 9-го класса. По версии следствия, Галявиев в интернете насмотрелся видеороликов о массовых убийствах и заранее спланировал нападение на гимназию. Ружье он приобрел легально, пройдя медкомиссию и обучившись навыкам обращения с оружием. На руках у него также был охотничий билет. В результате стрельбы 9 человек погибли, еще 24 пострадали. Ранее мы подробно рассказывали о трагедии.

Как цитирует девушку правозащитница и обозреватель «МК» Ева Меркачева, впервые Диана увидела Галявиева по телевизору. Когда произошла трагедия в казанской школе № 175, будущей избраннице Ильназа было меньше 14 лет. Диану заинтересовало дело, ведь раньше в колледже ТИСБИ в Казани, где после гимназии учился Ильназ, за год до бойни был другой инцидент. Ей показалось, что эти два случая связаны. Но было и другое обстоятельство.

«Мне Ильназ показался привлекательным, я решила написать ему письмо. Это было в 2021 году. Написала. Где-то месяц ждала ответ. И он ответил. У нас завязалось общение, — рассказывала „МК“ Диана. — Я старалась вообще обходить тему преступления. Потому что понимала, что ему тяжело, и не хотелось затрагивать этот момент».

Когда произошел расстрел в казанской школе, девушке было меньше 14 лет Источник: личная страница супруги Ильназа Галявиева / SHOT

Девушка призналась, что поначалу скрывала переписку с Галявиевым от родственников. Чтобы быть поближе к стрелку, Диана переехала в Татарстан, где шли суды по уголовному делу. Лично Ильназа Диана увидела в апреле 2023 года. Тогда ему вынесли приговор: его признали виновным в вооруженном нападении и убийстве семи учащихся и двух учителей гимназии. Также ему вменили покушение на убийство, незаконное хранение и изготовление взрывчатых веществ и устройств.

«Когда был предпоследний суд, я решила на нем побывать. Не сказав родителям, уехала на процесс. И потом, в дороге уже, им позвонила и сообщила. Они спокойно приняли эту ситуацию. А после много было споров. Они говорили: „Не надо тебе это“», — рассказала Диана «МК».

В 2024 году связь прервалась. Папа Ильназа написал Диане и рассказал, что сын ищет ее. Лично с будущим мужем Диана увиделась во время свидания в колонии. Как вспоминает девушка, она «испытала теплые чувства» к стрелку. Именно тогда она впервые спросила о совершенном Галявиевым преступлении. В разговоре с девушкой он оправдал расстрел «своим моральным состоянием».

«Он сделал что-то вроде признания. В общем, на свидании все вот эти чувства вспыхнули, и мы точно решили, что заключим брак, — объясняла Диана „МК“. — Я не знаю, как это объяснить, потому что общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но тем не менее я слушаю свое сердце».

Брак пара решила заключить после свидания в 2024 году Источник: предоставлено «МК» героем публикации

По словам девушки, подготовка к свадьбе осложнялась условиями в «Черном дельфине». Он был в костюме, она — в платье. Процедура заняла не более 10 минут. Для нее в колонию пригласили сотрудницу ЗАГСа: пара обменялась кольцами, после им разрешили длительное свидание на трое суток. Как отмечает девушка, за это время «им удалось почувствовать родство душ».

«Пред самой свадьбой Ильназу угрожали, что поместят в ШИЗО. Хотя Ильназ в колонии ведет себя примерно и ничего не нарушает, работает на швейном производстве. Если бы его посадили в штрафной изолятор, то свадьба не состоялась бы», — вспоминает Диана.

Я понимала все сложности, которые есть и будут. Звонки разрешены раз в месяц, длительные свидания — раз в год. Очень тяжело, особенно когда человека любишь. Но любовь создана для того, чтобы переживать эти проблемы вместе. Справимся. Диана К. жена казанского стрелка Ильяза Галявиева

Возлюбленный рассказал Диане и о быте в «Черном дельфине»: мол, и силу к нему могут проявить, и спецсредства использовать. Со слов девушки, Ильназ перевыполняет норму по пошиву, всё заработанное ему предстоит потратить на выплату компенсаций семьям погибших — это более 20 миллионов рублей.

«Из бытовых моментов: в колонии, по его словам, не очень хорошее питание, то есть присутствует уксусная кислая капуста, которая противопоказана ему, так как у него проблемы с желудком. Плохо с медициной: Ильназ несколько раз обращался с просьбой добиться профилактического осмотра у стоматолога», — пожаловалась Диана.

Со слов Дианы, о том, что она вышла замуж за убийцу, она решилась рассказать только коллеге и близкой подруге. Про саму девушку известно, что Диана родилась в Ростовской области. С 16 лет она живет отдельно от родителей. По профессии она повар-кондитер. Как указывает SHOT, в последнее время девушка перебралась в Москву и пробует себя в журналистике.